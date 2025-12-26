Сдавать на права станет проще без лишних бумаг: МВД готовит новые правила по медзаключениям

Получение водительских прав в России может стать проще — по крайней мере, в части документов, которые кандидат обязан приносить лично. Как сообщает ТАСС, МВД РФ подготовило проект постановления правительства, согласно которому экзамены на право управления транспортным средством и получение водительского удостоверения могут разрешить сдавать без предъявления медицинской справки.

Медсправка — только в реестре, а не в руках кандидата

В пояснительной записке к проекту говорится, что заявителя предлагается освободить от представления медицинского заключения при наличии сведений о нём в реестре документов, который ведётся в единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Сам механизм описан достаточно конкретно: медицинские организации будут формировать заключения о наличии или отсутствии противопоказаний, показаний и ограничений к управлению автомобилем в форме электронного документа. Эти сведения будут размещаться в федеральном реестре документов внутри государственной медицинской информационной системы.

Как ведомства будут обмениваться данными

Проект предусматривает межведомственный обмен: сведения о сформированных медицинских заключениях должны передаваться между МВД России и Минздравом России через единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

По сути, документ вводит новую логику: проверка медицинского допуска к управлению автомобилем становится частью цифровой инфраструктуры государства. Для кандидата это выглядит как сокращение списка обязательных бумажных действий, а для системы — как усиление контроля над источником документа и его подлинностью.

Практический экзамен — в течение 60 дней после теории

Помимо изменений по медсправкам, МВД предлагает пересмотреть срок назначения практического экзамена. Согласно проекту, практику необходимо будет назначать в течение 60 календарных дней, но не позднее этого срока, после сдачи теоретического экзамена. Сейчас, как отмечает ТАСС, этот срок составляет 6 месяцев.

В пояснительной записке указано, что такое предложение внесено "в целях исключения фактов затягивания сроков повторной сдачи практического экзамена".