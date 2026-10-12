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Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
Проверка водительских документов сотрудниками ГИБДД
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Ксения Евдокимова Опубликована сегодня в 13:27

Привычные штрафы могут уйти в прошлое: для злостных нарушителей придумали наказание построже

Лишение водительского удостоверения и обязательная переэкзаменовка должны стать мерой ответственности для автомобилистов, демонстрирующих асоциальное поведение и систематическое пренебрежение правилами, уверен автоюрист Дмитрий Славнов. В беседе с NewsInfo.Ru эксперт подчеркнул, что приоритетом государственной политики всегда была и остается безопасность дорожного движения, которая сегодня ставится под угрозу из-за наглости отдельных участников движения.

Ранее замсекретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб выступил с похожей инициативой, отметив, что неоднократное превышение скоростного режима и ряд других критических нарушений после достижения определенного лимита должны влечь за собой изъятие прав. По мнению представителя ОП, такие жесткие меры помогут сберечь жизни граждан на дорогах.

Славнов предлагает внедрить прогрессивную шкалу штрафных санкций для тех, кто не желает вставать на путь исправления. Согласно его концепции, первое нарушение может наказываться минимальной суммой в 500 рублей, однако при повторных инцидентах сумма должна кратно расти — до 1,5 тысячи, 5 тысяч рублей и выше. Особое внимание специалист уделяет виновникам аварий. Однако стоит учитывать, что в некоторых случаях решение принимает совсем не камера, даже если нарушение было зафиксировано в автоматическом режиме.

Специалист выразил крайнее возмущение культурой вождения, при которой водители даже не скрывают использование гаджетов во время маневрирования. Нередко виновники столкновений оправдывают свои действия тем, что просто отвлеклись на экран смартфона, не понимая тяжести содеянного. При этом законодательство четко регламентирует использование аксессуаров в салоне: даже неправильное расположение держателя смартфона может стать формальным поводом для претензий со стороны инспекторов.

"Если человек ведёт себя асоциально, не знает правил и пренебрегает всеми нормами — его, конечно, нужно лишать прав и отправлять на переэкзаменовку. А если он игнорирует эти права и заявляет, что ездит по-своему, — что ж, пусть садится за учебники. Ты нарушил так, что это привело к ДТП. Значит, проверим твои знания правил дорожного движения", — пояснил Славнов.

Эксперт отметил, что страх потерять право управления транспортным средством и необходимость повторной проверки знаний могут заставить водителей отказаться от опасных привычек. Несмотря на актуальность проблемы, Славнов сомневается, что радикальные предложения о массовой переэкзаменовке будут приняты. Между тем надзорные органы продолжают совершенствовать методы контроля за будущими водителями, и уже сейчас очевидно, что сдать на права по-старому в условиях современных требований к прозрачности экзаменов становится практически невозможно.

"Возможно, это отобьёт желание разговаривать по телефону за рулём и пренебрегать правилами. Остановитесь и поговорите либо используйте Hands Free. Если разговор действительно важен, лучше остановиться, чем рисковать не только своей жизнью, но и жизнями других. Думаю, закон не примут: с высокой вероятностью всё ограничится разговорами", — добавил Славнов.
Проверено экспертом: Автоюрист Сергей Герасимов

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Автор Ксения Евдокимова
журналист, корреспондент новостной службы NewsInfo.Ru

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