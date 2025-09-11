Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
© Wikipedia by Pommeau is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 1:20

Эта отметка в правах превращает поездку в лотерею с ГИБДД

Водителям напомнили о штрафе до 15 тысяч рублей за езду на механике с правами на автомат

Все больше россиян выбирают обучение и сдачу экзаменов на автомобилях с автоматической коробкой передач. Такой вариант действительно проще: не нужно постоянно работать со сцеплением, удерживать баланс при старте в горку и бояться заглохнуть. Однако вместе с удобством есть и ограничение — в водительских правах появляется отметка "АТ", которая означает, что управлять "механикой" владелец не имеет права.

Чем это чревато

Многие думают, что в реальной жизни ничего страшного не произойдет, если они сядут за руль машины с механической коробкой. Но закон смотрит на ситуацию иначе. Если водитель с правами на "автомат" едет на "механике", его действия приравниваются к езде без категории. А это серьезное нарушение, которое карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

По сути, формально человек считается неподготовленным к управлению таким автомобилем. Инспектор ГИБДД вправе не только выписать штраф, но и отстранить от управления до приезда другого водителя с полноценными правами.

Почему выбирают "автомат"

Сегодня автоматические трансмиссии переживают настоящий бум популярности. В городских условиях они дают водителю заметный комфорт: пробки, бесконечные остановки и старты не требуют лишних движений. Особенно это привлекает новичков, которые боятся "заглохнуть" или неправильно выжать сцепление.

Кроме того, современные автоматы уже не так уступают "механике" по надежности. При своевременном обслуживании ресурс коробки часто сравним с механической, а иногда даже превышает его. И хотя ремонт "автомата" дороже, многие считают удобство важнее.

Когда может понадобиться "механика"

Жизнь непредсказуема, и бывают ситуации, когда знание механики оказывается необходимым. Например, друг попросил перегнать его старую машину, а у нее — только "механика". Или неожиданная поездка в другой город, где в прокате остались лишь автомобили с ручной коробкой. В чрезвычайной ситуации — при эвакуации или транспортировке — тоже может оказаться, что доступен лишь такой вариант.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперты объяснили, чем опасна вода в топливной системе сегодня в 1:22

Всего капля — и двигатель встанет: что может прятаться в бензобаке

Попадание воды в топливный бак — невидимая угроза для двигателя. Как распознать проблему и какие методы помогут избавиться от влаги?

Читать полностью » Fresh: у Geely Coolray и Chery Tiggo 8 выявлены типовые проблемы с вчера в 20:54

Китайские кроссоверы с сюрпризом: "робот" выходит из строя в самый неподходящий момент

Три популярных китайских кроссовера получили сомнительную репутацию из-за проблемных "роботов". Почему трансмиссии подводят и как с этим жить?

Читать полностью » Российский авторынок в сентябре: Changan и Jetour сократили скидки, Solaris повысил цены вчера в 19:10

Сентябрь ударил по автосалонам: выгодные предложения тают на глазах

На российском авторынке снова перемены: одни бренды урезают скидки, другие снижают цены. Какие модели стали дороже, а какие доступнее?

Читать полностью » Рынок аккумуляторов для электромобилей в Китае в августе вырос на 33% — данные отрасли вчера в 18:31

Китайский рынок батарей снова переписал рекорды: кто удержал лидерство

Китайский рынок аккумуляторов для электромобилей продолжает стремительный рост. Лидеры отрасли укрепляют позиции, но конкуренция заметно усиливается.

Читать полностью » Автостат: почти половина россиян считает китайские автомобили завышенными по цене вчера в 17:09

Топ мифов о машинах из Поднебесной, в которые до сих пор верят водители

Китайские автомобили уже прочно вошли на российский рынок, но вокруг них всё ещё много стереотипов. Разбираем мифы и реальность.

Читать полностью » Apple убрала старшие версии iPhone 16 и оставила только модель с 128 ГБ памяти вчера в 16:45

Купить iPhone 16 или iPhone 17: как Apple хитро подталкивает к апгрейду

Apple убрала старшие версии iPhone 16 с большим объёмом памяти. Теперь выбор стал проще, но у покупателей появились новые дилеммы.

Читать полностью » Lexus RX второго поколения за 1,5 млн рублей: плюсы и минусы по данным специалистов вчера в 16:44

Роскошь с подвохом: как Lexus RX превращается из мечты в источник расходов

Эксперт разобрал сильные и слабые стороны Lexus RX второго поколения на вторичном рынке и объяснил, что нужно обязательно проверить перед покупкой.

Читать полностью » Средняя зарплата дальнобойщиков в России в августе составила 201,9 тыс. рублей — данные рынка труда вчера в 15:39

Дальнобой в России превращается в гонку за выживание: цифры говорят сами за себя

Зарплаты дальнобойщиков превысили 200 тысяч рублей, но конкуренция за вакансии растёт. Где выгоднее работать и на что обратить внимание при выборе.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Нина Добрев и Шон Уайт разорвали помолвку — People
Спорт и фитнес

Как тренироваться дома по боксу: рекомендации тренера Нэнси Чен
Дом

Специалисты объяснили, как рама и размер зеркала влияют на гармонию интерьера
Спорт и фитнес

Инструктор Соня Герберт объяснила, почему пилатес подходит людям с любым телосложением
Еда

Кулинарный эксперт рекомендует: жареные креветки на сковороде сохраняют сочность
Садоводство

Разбитые терракотовые горшки используют как бордюр для грядок и клумб
Садоводство

Вишня на старом месте: почему деревья чахнут и как это исправить
Садоводство

Подзимние посевы моркови, свёклы и зелени в Марий Эл проводят в конце октября
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet