Эта отметка в правах превращает поездку в лотерею с ГИБДД

Все больше россиян выбирают обучение и сдачу экзаменов на автомобилях с автоматической коробкой передач. Такой вариант действительно проще: не нужно постоянно работать со сцеплением, удерживать баланс при старте в горку и бояться заглохнуть. Однако вместе с удобством есть и ограничение — в водительских правах появляется отметка "АТ", которая означает, что управлять "механикой" владелец не имеет права.

Чем это чревато

Многие думают, что в реальной жизни ничего страшного не произойдет, если они сядут за руль машины с механической коробкой. Но закон смотрит на ситуацию иначе. Если водитель с правами на "автомат" едет на "механике", его действия приравниваются к езде без категории. А это серьезное нарушение, которое карается штрафом от 5 до 15 тысяч рублей.

По сути, формально человек считается неподготовленным к управлению таким автомобилем. Инспектор ГИБДД вправе не только выписать штраф, но и отстранить от управления до приезда другого водителя с полноценными правами.

Почему выбирают "автомат"

Сегодня автоматические трансмиссии переживают настоящий бум популярности. В городских условиях они дают водителю заметный комфорт: пробки, бесконечные остановки и старты не требуют лишних движений. Особенно это привлекает новичков, которые боятся "заглохнуть" или неправильно выжать сцепление.

Кроме того, современные автоматы уже не так уступают "механике" по надежности. При своевременном обслуживании ресурс коробки часто сравним с механической, а иногда даже превышает его. И хотя ремонт "автомата" дороже, многие считают удобство важнее.

Когда может понадобиться "механика"

Жизнь непредсказуема, и бывают ситуации, когда знание механики оказывается необходимым. Например, друг попросил перегнать его старую машину, а у нее — только "механика". Или неожиданная поездка в другой город, где в прокате остались лишь автомобили с ручной коробкой. В чрезвычайной ситуации — при эвакуации или транспортировке — тоже может оказаться, что доступен лишь такой вариант.