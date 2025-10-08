Почему автошколы умалчивают о правах категории В: эти машины можно водить без обучения

Для большинства водителей первая и единственная категория в правах — это "В". Её традиционно связывают только с легковыми автомобилями. Однако на практике спектр возможностей куда шире. Как пояснил автоюрист, обладатели категории "В" могут законно управлять не только седанами и хэтчбеками, но и несколькими другими видами транспорта.

"Категория "В" в водительском удостоверении даёт куда больше возможностей, чем просто управление легковым автомобилем", — отметил автоюрист Игорь Сафронов.

Основные возможности категории "В"

Главное правило — транспортное средство должно иметь до 8 посадочных мест, включая водителя, и допустимую массу не более 3,5 тонн. Это значит, что водитель категории "В" может управлять:

стандартными легковыми автомобилями (седан, универсал, кроссовер);

минивэнами и небольшими микроавтобусами;

малотоннажными фургонами и пикапами.

Таким образом, категория "В" подходит не только для личного авто, но и для лёгкой коммерческой техники — например, автомобилей семейства ГАЗель, Fiat Ducato, Ford Transit в базовых версиях.

Легкие грузовики и прицепы

Многие забывают, что категория "В" включает право управления легкими грузовыми автомобилями. Если масса машины не превышает 3,5 тонны, ограничений нет.

Отдельно стоит упомянуть прицепы:

прицеп до 750 кг можно буксировать без дополнительных категорий;

если суммарная масса автомобиля и прицепа не превышает 3,5 тонны, также достаточно "В";

в случае, когда автопоезд превышает 3,5 тонны, потребуется категория ВЕ.

Это значит, что, к примеру, владелец внедорожника с прицепом для лодки или мотоцикла не нарушает закон, если соблюдены весовые нормы.

Сопутствующие категории "В1" и "М"

При получении категории "В" водитель автоматически получает отметки В1 и М. Они позволяют управлять лёгкими моторизованными средствами:

трициклами и квадрициклами;

мотоколясками и компактными электротранспортными средствами;

мопедами и скутерами.

Эти подкатегории особенно полезны в сельской местности или на даче, где часто используют лёгкие утилитарные машины.

Возможность буксировки других автомобилей

С категорией "В" разрешено буксировать неисправные автомобили, но при соблюдении двух условий:

водитель должен иметь стаж не менее двух лет; необходимо соблюдать правила буксировки, указанные в ПДД — например, использовать трос длиной не более 4-6 метров и обеспечивать включённую аварийную сигнализацию.

Нарушение этих требований может привести к штрафу и даже признанию водителя виновным в ДТП при неправильной буксировке.

Что нельзя с категорией "В"

Транспорт Требуемая категория Комментарий Грузовики свыше 3,5 т "С" Нужна полная подготовка и экзамен Автобусы более 8 мест "D" Требуется обучение и стаж Транспорт с тяжёлым прицепом (>750 кг при общей массе >3,5 т) "ВЕ" Необходима подкатегория Мотоциклы "А" или "А1" Можно открыть в упрощённом порядке при наличии "В"

Как расширить права с категории "В"

Обладателям прав категории "В" легче открыть дополнительные категории. Например:

категории А и А1 можно получить в упрощённом порядке , без повторного прохождения медкомиссии;

категории С, D, СЕ требуют полноценного обучения и сдачи экзаменов;

при добавлении новой категории выдаётся новое водительское удостоверение, а пошлина оплачивается только за замену документа.

Советы шаг за шагом

Проверяйте ограничения по массе. Перед использованием прицепа убедитесь, что общая масса не превышает 3,5 тонны. Оценивайте габариты. Даже если минивэн или фургон подходит по категории, для них требуется больший опыт парковки и маневрирования. Не садитесь сразу за руль новой техники. Квадроциклы, мопеды и фургоны требуют привыкания — лучше потренироваться на закрытой площадке. Храните документы на прицеп. На дороге инспектор вправе запросить свидетельство о регистрации прицепа. Следите за обновлениями ПДД. Перечень разрешённых категорий и масса ТС периодически корректируются.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Управление тяжёлым грузовиком с категорией "В".

Последствие: Штраф и аннулирование прав.

Альтернатива: Получить категорию "С".

Ошибка: Использование прицепа без учёта массы автопоезда.

Последствие: Штраф и запрет эксплуатации.

Альтернатива: Рассчитать массу по данным ПТС и при необходимости открыть "ВЕ".

Ошибка: Буксировка без стажа.

Последствие: Нарушение ПДД и ответственность при аварии.

Альтернатива: Попросить более опытного водителя или воспользоваться эвакуатором.

А что если водитель планирует перейти в профессиональную категорию?

Если вы решили стать водителем автобуса или грузовика, наличие категории "В" упрощает процесс обучения. Теоретическая часть засчитывается автоматически, остаётся пройти практику и сдать экзамен. Кроме того, опыт управления легковыми машинами помогает быстрее адаптироваться к крупногабаритной технике.

Плюсы и минусы категории "В"

Плюсы Минусы Универсальность — подходит для большинства машин Ограничение по массе до 3,5 т Позволяет управлять лёгкими прицепами и буксировать авто Не подходит для пассажирских автобусов Автоматически включает В1 и М Не распространяется на мотоциклы без открытия "А"

FAQ

Можно ли водить микроавтобус с 9 местами по категории "В"?

Нет, категория "В" разрешает не более 8 мест, включая водительское.

Разрешено ли ездить с прицепом тяжелее 750 кг?

Да, если общая масса автопоезда не превышает 3,5 тонны. В противном случае нужна категория "ВЕ".

Можно ли водить квадроцикл по категории "В"?

Да, если он относится к категории "В1" и зарегистрирован как транспортное средство.

Мифы и правда

Миф: Категория "В" даёт право только на легковушки.

Правда: Она охватывает лёгкие грузовики, минивэны, фургоны и прицепы.

Миф: Чтобы управлять мопедом, нужны отдельные права.

Правда: Категория "М" уже включена в "В".

Миф: Буксировка автомобиля — нарушение.

Правда: Разрешена при стаже более двух лет и соблюдении правил.

3 интересных факта

В 2021 году около 80% новых водителей получили права именно категории "В". В Европе категория "B" также позволяет управлять электромобилями массой до 4,25 тонн из-за веса батарей. В России категория "В" остаётся самой востребованной и универсальной среди всех видов водительских удостоверений.

Исторический контекст

1960-е: введение единой категории "B" для легковых автомобилей.

1990-е: появление подкатегорий "B1" и "BE".

2010-е: добавление категории "M" в общий перечень прав.

Сегодня: обсуждается возможность расширения "B" для электромобилей с увеличенной массой.