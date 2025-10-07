Сел на мопед с правами "B"? ГАИ объяснила, когда это законно, а когда — повод для штрафа

Права категории "B" есть у большинства водителей — именно они позволяют сесть за руль легкового автомобиля. Но стоит ли владельцу таких прав надеяться, что он сможет без проблем управлять мопедом? На этот вопрос подробно ответил инспектор ГАИ, объяснив все нюансы и подводные камни.

Кто имеет право управлять мопедом

Мопеды и скутеры считаются транспортом с небольшим двигателем — до 50 кубических сантиметров. Для них предусмотрена отдельная категория "М". Однако, вопреки распространённому мнению, сдавать на неё отдельно не нужно.

"Такая категория предоставляется автоматически, если водитель сдал на права на легковой автомобиль", — пояснил инспектор ГАИ.

Это значит, что любой человек, получивший права категории "B", автоматически становится владельцем категории "М". При замене удостоверения (например, из-за истечения срока действия) новые права включают сразу несколько отметок — "B", "B1" и "M".

Таким образом, владельцы обычных водительских прав могут свободно управлять мопедом, трициклом, квадрициклом или иным маломощным транспортом, не проходя дополнительное обучение.

Почему важно быть осторожным

Хотя закон не требует переобучения, ГАИ настоятельно рекомендует практику перед первой поездкой. Мопед управляется совсем иначе, чем автомобиль: другая динамика, равновесие и центр тяжести. Ошибки здесь могут стоить дорого — особенно если речь идёт о движении в городе.

Чтобы снизить риски:

попробуйте сначала поездки на закрытых площадках. используйте шлем, перчатки и минимальную защиту. проверьте исправность тормозов и сигналов перед выездом.

Эти простые меры помогут избежать травм и поломок техники.

Какие ещё машины доступны с категорией "B"

Категория "B" — одна из самых универсальных. С её помощью можно управлять не только легковыми авто, но и лёгкими грузовиками, микроавтобусами и машинами с прицепом.

Легкие грузовики

С правами "B" допускается управление транспортом с разрешённой массой до 3,5 тонны. К этой группе относятся "Газель", Peugeot Boxer, Ford Transit и другие малотоннажники.

Для перевозки грузов большего веса уже потребуется категория "C". Но в большинстве бытовых и коммерческих случаев "B" вполне достаточно.

Пассажирские автомобили

С этой категорией можно водить авто, рассчитанные максимум на 8 пассажиров (вместе с водителем). Это позволяет садиться за руль минивэнов и микроавтобусов вроде Volkswagen Caravelle, Toyota Hiace или Mercedes-Benz Vito — при условии, что число мест не превышает установленный лимит.

Прицепы и автопоезда

Прицеп до 750 кг разрешается буксировать без дополнительных категорий. Если же его масса выше, потребуется подкатегория BE. Кроме того, управлять автопоездом можно лишь при стаже не менее двух лет.

Сравнение категорий прав

Категория Допустимый транспорт Масса/объем двигателя Особенности М Мопеды, скутеры, квадрициклы до 50 см³ Входит в категорию "B" B Легковые авто, лёгкие грузовики до 3,5 т До 8 пассажирских мест B1 Трициклы и квадрициклы до 400 кг Включается автоматически BE Автопоезда с прицепом свыше 750 кг до 7 т Требуется стаж 2 года

Как не попасть под штраф

В ГАИ предупреждают, что ошибки при выборе транспорта могут привести к штрафам и задержанию машины. Например, если водитель категории "B" сядет за руль мотоцикла с объёмом двигателя выше 50 см³, это уже будет считаться управлением без соответствующих прав.

Чтобы избежать проблем:

проверяйте технические характеристики ТС (указаны в ПТС). не превышайте мощность, разрешённую вашей категорией. храните при себе водительское удостоверение и страховой полис ОСАГО.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: водитель сел на мопед, не убедившись в объёме двигателя.

Последствие: штраф до 15 000 рублей и возможная эвакуация транспорта.

Альтернатива: уточните параметры в документах или онлайн по VIN.

Ошибка: попытка управлять автопоездом без стажа.

Последствие: административная ответственность.

Альтернатива: дождитесь двух лет опыта и откройте категорию "BE".

Ошибка: езда без защиты и подготовки.

Последствие: травмы, повреждение техники.

Альтернатива: тренировочные площадки и экипировка.

А что если… открыть новые категории?

Многие водители после "B" задумываются о расширении возможностей. Например:

категория A1 позволяет управлять лёгкими мотоциклами (до 125 см³).

категория C открывает доступ к грузовикам.

категория D — к пассажирским автобусам.

При этом обучение и сдача экзамена потребуются лишь для новой категории — уже открытые остаются действительными.

Частые вопросы (FAQ)

Можно ли ездить на скутере с правами "B"?

Да, если объём двигателя не превышает 50 кубических сантиметров.

Нужно ли открывать категорию "М" отдельно?

Нет, она уже включена в водительские права при получении категории "B".

Можно ли буксировать прицеп на легковой машине?

Да, если масса прицепа не превышает 750 кг. Для большего веса нужна подкатегория "BE".

Можно ли управлять квадроциклом?

Да, но только тем, который относится к категории "B1" или "M". Полноразмерные квадроциклы требуют отдельных прав категории "A1" или "А".

Что будет, если поехать на мотоцикле с правами "B"?

Такое нарушение приравнивается к езде без прав и влечёт крупный штраф.

Мифы и правда

Миф 1. чтобы водить мопед, нужно отдельное обучение.

Правда: категория "М" открывается автоматически вместе с "B".

Миф 2. водитель с правами "B" не может управлять прицепом.

Правда: прицеп до 750 кг разрешён законом.

Миф 3. категория "B1" нужна для всех квадроциклов.

Правда: только для лёгких моделей. Полноприводные ATV относятся к "A1".

