За руль в Белоруссии — и сразу ловушка: штрафы приходят мгновенно

Поездка из Москвы в Минск по трассе М-1 "Беларусь" давно стала популярным маршрутом. Удобная дорога, отсутствие серьёзных пробок и всего 7-8 часов в пути — и вы уже в соседней стране. Но путешественникам стоит помнить: правила дорожного движения в Республике Беларусь имеют свои особенности, а незнание нюансов может обернуться штрафом.

Спокойные дороги и внимательные водители

Первое, что бросается в глаза приезжим, — манера езды местных автомобилистов.

"Я заметил, что граждане Белоруссии довольно аккуратны в вождении, то есть они почти не нарушают. Потому заметно, когда кто-то откровенно пренебрегает правилами скоростного режима и в целом правилами дорожного движения", — заявил основатель автоклуба GRAC Матвей Левинтон.

Белорусские водители действительно уравновешеннее, однако строгие ПДД компенсируют эту спокойную атмосферу на дорогах.

Важные различия в ПДД

Несмотря на общее сходство с российскими правилами, есть ряд отличий, которые обязательно нужно учитывать:

Скоростной порог. В Белоруссии штрафуют уже при превышении на 10 км/ч, в России — на 20 км/ч.

Страховка. Для въезда необходима "Синяя карта" или "Белая карта" (если поездки регулярные).

Платные дороги. Легковые автомобили из стран ЕАЭС освобождены от оплаты.

Телефон в руках. Нельзя не только разговаривать без гарнитуры, но и держать гаджет во время движения.

Остановка у перехода. Запрещена ближе 15 метров, в России — всего 5 метров.

Скорость на трассах. Максимум — 120 км/ч (против российских 110 км/ч).

Пропуск спецтранспорта. Водитель обязан полностью остановиться у обочины.

Штрафы и их размеры

В Белоруссии размеры взысканий рассчитываются исходя из базовой величины. С января 2025 года она составляет 42 белорусских рубля (около 1131 рубля РФ).

Вот лишь часть санкций, которые стоит учитывать:

превышение скорости на 10-20 км/ч — 42 BYN;

проезд на красный — до 5 базовых величин;

парковка в неположенном месте — 42 BYN;

отсутствие страховки — от 5 до 20 базовых величин;

разговор по телефону — две базовые величины;

непристёгнутый ремень — одна базовая величина;

непропуск пешехода — до 5 величин;

создание аварийной ситуации — до 20 величин и возможное лишение прав.

Юрист Орест Мацала отмечает, что российские водители действительно могут лишиться прав и в Белоруссии — межгосударственный механизм взаимодействия работает.

Оплата и контроль штрафов

Белорусская ГАИ строго отслеживает оплату нарушений. На границе водителя могут задержать до полного погашения долгов.

"На обратном пути из Минска меня остановили практически прямо перед границей и уже обратились ко мне по имени-отчеству. Затем предложили пойти посмотреть штрафы. У меня их было четыре, и все оказались за скорость", — заявил основатель автоклуба GRAC Матвей Левинтон.

Он также уточнил, что со штрафами из Белоруссии просто не выпускают. Их попросят оплатить на терминале на границе.

В 2023 году страны подписали соглашение об обмене данными о штрафах. На практике "письма счастья" россиянам пока не приходят, но штрафы, выписанные инспекторами, остаются в силе и могут осложнить последующие визиты.

Как доехать до Минска

Из Москвы в Минск — 720 км. В среднем дорога занимает 8 часов 30 минут. На пути встречаются Гагарин и Смоленск — отличные места для остановки и короткой экскурсии.

Топливо обойдётся примерно в 3800 рублей при расходе 8 л/100 км. Единственный платный участок — обход Одинцово, где за проезд придётся заплатить около 870 рублей.