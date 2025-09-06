Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Автомобильная пробка
Автомобильная пробка
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:46

Европа посчитала, кто чаще всех забывает про поворотники — результат никого не удивил

Discover Cars: 19% водителей BMW в Европе не используют сигналы поворота

Свежие данные из Европы добавили поводов для обсуждения: среди водителей разных марок именно владельцы BMW чаще всего забывают включить поворотники.

Исследование проводилось порталом Discover Cars и охватило 1493 автомобиля на шести разных участках дорог в одной из европейских стран. Цель — выяснить, кто именно чаще игнорирует сигналы поворота на перекрёстках и кольцевых развязках.

Как формировались выводы

Опросники о привычках автомобилистов появляются регулярно, но их часто критикуют за предвзятость. В данном случае организаторы утверждают, что выборка получилась репрезентативной.

При этом авторы подчёркивают: поведение водителей может сильно отличаться в зависимости от страны. Например, прошлые наблюдения показали, что латвийские автолюбители в среднем проявляют себя на дороге хуже, чем чешские.

Лидеры "забывчивости"

Результаты оказались предсказуемыми, но всё же впечатляющими. Водители BMW стали первыми в рейтинге тех, кто чаще всего пренебрегает поворотниками.

  • BMW — 19,3%
  • Mercedes-Benz — 14,7%
  • Renault — 14,5%
  • Audi — 13,8%
  • Opel — 12,7%
  • Volkswagen — 9,3%
  • Volvo — 7,7%
  • Toyota — 7,6%
  • Honda — 6,9%
  • Peugeot — 6,7%

Любопытная деталь — половина марок из первой десятки оказались немецкими. Дополняют список два французских и два японских бренда.

