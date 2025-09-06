Европа посчитала, кто чаще всех забывает про поворотники — результат никого не удивил

Свежие данные из Европы добавили поводов для обсуждения: среди водителей разных марок именно владельцы BMW чаще всего забывают включить поворотники.

Исследование проводилось порталом Discover Cars и охватило 1493 автомобиля на шести разных участках дорог в одной из европейских стран. Цель — выяснить, кто именно чаще игнорирует сигналы поворота на перекрёстках и кольцевых развязках.

Как формировались выводы

Опросники о привычках автомобилистов появляются регулярно, но их часто критикуют за предвзятость. В данном случае организаторы утверждают, что выборка получилась репрезентативной.

При этом авторы подчёркивают: поведение водителей может сильно отличаться в зависимости от страны. Например, прошлые наблюдения показали, что латвийские автолюбители в среднем проявляют себя на дороге хуже, чем чешские.

Лидеры "забывчивости"

Результаты оказались предсказуемыми, но всё же впечатляющими. Водители BMW стали первыми в рейтинге тех, кто чаще всего пренебрегает поворотниками.

BMW — 19,3%

Mercedes-Benz — 14,7%

Renault — 14,5%

Audi — 13,8%

Opel — 12,7%

Volkswagen — 9,3%

Volvo — 7,7%

Toyota — 7,6%

Honda — 6,9%

Peugeot — 6,7%

Любопытная деталь — половина марок из первой десятки оказались немецкими. Дополняют список два французских и два японских бренда.