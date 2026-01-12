Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 14:07

Полгода ожидания могут отменить: МВД меняет правила допуска к экзамену по вождению

Интервал допуска к вождению хотят уменьшить с 6 месяцев до 60 дней - МВД

Шестимесячное ожидание "практики" после успешно сданной теории может уйти в прошлое: МВД предлагает резко сократить сроки допуска к экзамену по вождению. Об этом сообщают "Известия": согласно разработанным поправкам, интервал между теоретической частью и практической планируют уменьшить с шести месяцев до 60 дней, а вместе с этим расширить перечень оснований для недопуска и аннулирования прав.

60 дней вместо полугода: что меняют в допуске к практике

Сейчас, как следует из обсуждения поправок, нередко возникают ситуации, когда кандидату, сдающему экзамены самостоятельно, практическую часть назначают на срок в несколько месяцев. Эксперт рабочей группы при правительстве по регуляторной гильотине законодательства в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов поддержал идею сокращения сроков, указывая на проблему "разрыва" между экзаменами.

"Сейчас у нас часто происходят ситуации, когда кандидат, сдающий экзамены "самокатом" — то есть самостоятельно, не через автошколу, — приходит в ГИБДД, а там ему ставят практическую часть через полгода… И таким образом человека можно практически бесконечно гонять сдавать одну только теорию. В целом грамотное и хорошее нововведение", — приводит слова Попова "Парламентская газета".

Суть предлагаемого изменения — зафиксировать более короткий период, в который нужно успеть пройти практику после сдачи теории. По замыслу авторов поправок, это должно снизить риск ситуации, когда срок действия теоретического экзамена истекает из-за слишком поздней записи на вождение.

Электроника на экзамене: новый пункт для недопуска

Поправки предусматривают и другие нововведения, связанные с дисциплиной на экзамене. В перечень нарушений, из-за которых кандидат не будет допущен к сдаче, предлагается добавить новый, восьмой пункт - использование средств связи, фото-, аудио- и видеоаппаратуры и другой персональной электроники.

Речь идет о прямом запрете на гаджеты и устройства фиксации в процессе сдачи.

Медосмотры и электронные справки: основания для аннулирования прав

Отдельный блок изменений касается уже выданных водительских удостоверений. Документ вводит дополнительные основания для признания прав недействительными: если водитель не явится на внеочередной медосмотр, назначенный после планового осмотра при выявлении признаков заболевания или иного нездорового состояния, удостоверение могут аннулировать.

Также поправки предполагают переход от бумажных медсправок к электронным. Поскольку обмен сведениями между МВД и Минздравом планируется в цифровом формате, предоставлять медицинское заключение в Госавтоинспекцию, как указано в материале, водителю не потребуется. Этот механизм увязан с законом, который вступит в силу с 1 марта 2027 года.

