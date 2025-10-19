Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Страховщик осматривает машину после ДТП
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:25

ДТП при выезде с парковки? Есть лазейка, о которой не расскажут инспекторы

ДТП при выезде: невиновность возможна при доказанном нарушении второго водителя — разъяснил ВС РФ

Для большинства водителей ДТП при выезде с прилегающей территории — почти приговор. Пункт 8.3 ПДД недвусмысленно гласит: выезжающий с двора, парковки, заправки или территории торгового центра обязан уступить дорогу всем участникам движения, включая автомобили, самокаты и пешеходов. Однако из любого правила есть исключения, и даже в таком, казалось бы, безнадёжном случае водитель может доказать свою невиновность. Разберёмся, когда и как это возможно.

Почему виновен выезжающий

Логика законодательства проста: водитель, который покидает прилегающую территорию, включается в поток, где уже движутся другие участники. Согласно пункту 8.3 ПДД, именно он несёт ответственность за безопасный выезд, а значит, при столкновении почти всегда признаётся виновным.

Кроме того, в определении главной дороги прямо указано, что она имеет преимущество перед всеми прилегающими территориями. Это означает, что даже если вы выезжаете с асфальтированной парковки в центр города, вы по-прежнему на второстепенной.

"Водитель, выезжающий на дорогу с прилегающей территории, обязан уступить дорогу движущимся по ней транспортным средствам", — говорится в пункте 8.3 ПДД РФ.

Таким образом, если при выезде вы не уступили и произошло столкновение — в 9 случаях из 10 виновником будете признаны именно вы. Но есть одно исключение, и оно имеет весомую судебную основу.

Когда можно остаться невиновным

В июне 2019 года Пленум Верховного Суда РФ принял Постановление № 20, которое разъясняет спорные моменты применения ПДД. В пункте 14 этого документа указано, что водитель, нарушивший Правила, теряет преимущество. Это ключевой момент, на который можно опираться в случае ДТП.

"Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение ПДД (например, по встречной полосе или на красный сигнал светофора), не имеет приоритета", — указано в документе Верховного Суда РФ.

Проще говоря, если столкновение произошло из-за того, что второй участник сам нарушил ПДД, выезжающий с прилегающей территории может быть признан невиновным.

Пример из судебной практики

В 2020 году Верховный суд рассматривал дело, в котором водитель выезжал направо с парковки, а другой участник двигался по встречной полосе. Первоначально все нижестоящие суды признали виновным именно выезжавшего. Однако Верховный суд отменил эти решения: поскольку второй водитель нарушал правила, он не имел преимущества, а значит, ответственность за ДТП была снята с выезжающего.

Это решение не является прецедентом в формальном смысле (в России прецедентное право не действует), но оно опирается на норму закона и стало ориентиром для аналогичных дел.

Как доказать свою невиновность

Если вы оказались в подобной ситуации, важно грамотно зафиксировать обстоятельства аварии. В спорах о выезде с прилегающей территории доказательства решают всё.

Что нужно сделать:

  1. Сразу зафиксируйте схему ДТП. Отметьте разметку, траекторию движения, знаки и направление вашего автомобиля.

  2. Сделайте фото и видео. Снимите место столкновения, следы торможения, расположение машин.

  3. Запишите показания свидетелей. Даже пассажиры другой машины могут подтвердить, что второй водитель двигался с нарушением.

  4. Укажите нарушение в протоколе. При составлении документов обязательно отметьте, что второй участник двигался по встречке, выехал на красный сигнал или игнорировал знаки.

  5. Попросите инспектора внести это в схему. Иногда такие детали забывают, что потом осложняет защиту в суде.

Если у вас есть видеорегистратор — это главный аргумент. Кадры с записью встречного движения или проезда на красный могут полностью изменить исход дела.

Сравнение типовых ситуаций

Ситуация Кто виновен Комментарий
Выезд с парковки без уступки движения Выезжающий Нарушен пункт 8.3 ПДД
Второй водитель едет по встречке Нарушитель Потерял преимущество
Второй водитель проехал на красный Нарушитель У него нет приоритета
Выезд с заправки при скользкой дороге, потеря управления Выезжающий Отсутствие контроля над ТС
Второй водитель превышал скорость Спорный случай Решение зависит от доказательств

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: признать вину сразу на месте, не разобравшись.
    Последствие: ГИБДД фиксирует нарушение ПДД за вами, и изменить это потом сложно.
    Альтернатива: спокойно опишите свою версию, укажите возможное нарушение второго участника.

  • Ошибка: не сделать фотофиксацию.
    Последствие: в суде останутся только слова инспектора и вторая версия событий.
    Альтернатива: сфотографируйте всё, включая знаки и направление разметки.

  • Ошибка: полагать, что раз выезжал — значит, автоматически виновен.
    Последствие: пропускаете возможность оспорить постановление.
    Альтернатива: анализируйте поведение второго участника и собирайте доказательства.

А что если второй водитель скрылся?

Если после столкновения второй участник покинул место ДТП, виновность автоматически не ложится на выезжающего. Необходимо вызвать ГИБДД, предоставить запись регистратора и показания свидетелей. Скрытие с места происшествия само по себе является нарушением, и это важно для оценки обстоятельств дела.

Советы шаг за шагом

  1. При выезде всегда снижайте скорость до минимума — не более 5-10 км/ч.

  2. Оценивайте не только поток, но и возможных нарушителей (например, обгон на перекрёстке).

  3. Устанавливайте видеорегистратор с захватом боковых углов.

  4. Если произошло ДТП — не спорьте, а фиксируйте факты.

  5. Не подписывайте протокол, если в нём не отражены важные детали.

Плюсы и минусы судебного оспаривания

Плюсы Минусы
Возможность снять вину и вернуть КБМ по ОСАГО Требуется время и юрконсультация
Суд может признать нарушения другого водителя Необходимы доказательства
Возможность избежать штрафа и последствий по страховке Нет гарантий успеха

Мифы и правда

Миф 1. Выезжающий всегда виновен.
Правда. Нет, если другой участник нарушил ПДД — например, ехал по встречке или на красный свет.

Миф 2. Суд всегда поддерживает инспекторов.
Правда. Верховный суд неоднократно отменял решения нижестоящих судов при наличии доказательств нарушений второго участника.

Миф 3. Можно договориться на месте и не вызывать ГИБДД.
Правда. Без официального протокола потом невозможно доказать невиновность.

Исторический контекст

  • 1990-е: понятие "прилегающая территория" впервые чётко введено в ПДД.

  • 2000-е: активное использование dash-cam в судах как доказательства.

  • 2019 год: Пленум Верховного Суда РФ № 20 закрепил право водителя оспаривать вину при нарушениях других участников.

  • 2020-2024 годы: рост числа оправдательных решений при наличии записи с видеорегистратора.

При выезде с прилегающей территории важно помнить: формально вы на второстепенной, но не обязаны уступать тем, кто сам нарушает закон. А если ДТП всё же произошло — не торопитесь признавать вину. Закон и судебная практика дают шанс доказать, что виновен тот, кто пренебрёг правилами, а не тот, кто просто покидал парковку.

