Идеальный водитель без эмоций — и с одной фатальной ошибкой: страх двигаться

Автоматические автомобили уже давно перестали быть фантастикой. В Сан-Франциско, Финиксе и других городах США они возят пассажиров без водителя, тестируются на реальных дорогах и даже работают как такси. Но вместе с техническим прогрессом растёт и число инцидентов, которые заставляют задуматься — насколько безопасно доверять машине человеческую роль.

Недавние события показывают, что идеальный автопилот пока остаётся мечтой. И главная причина не только в авариях, но и в поведении, которое кажется странным даже опытным инженерам: когда возникает ошибка, беспилотник просто останавливается. Казалось бы, логично — лучше остановиться, чем рисковать. Но на дороге такая "осторожность" нередко превращается в источник хаоса.

Когда остановка становится проблемой

Недавний пример — компания Cruise, принадлежащая General Motors. Её роботакси в Сан-Франциско получили лицензию на перевозку пассажиров, но уже через два месяца деятельность была приостановлена. Причиной стали резонансные происшествия, в том числе случай, когда беспилотный автомобиль, столкнувшись с пешеходом, остановился, а затем попытался "отъехать к обочине" — в итоге протащив человека несколько метров.

"AV обнаружил столкновение, остановился, а затем попытался отъехать, чтобы не создавать помех движению, протащив человека примерно на 20 футов", — говорится в заявлении компании Cruise.

Это происшествие обострило старую проблему: самоуправляемые машины часто не знают, как действовать в неожиданных ситуациях, и предпочитают замереть на месте. Но стоять посреди дороги, особенно рядом с пожарной машиной или скорой, — не самое безопасное решение.

Как видит мир беспилотный автомобиль

Исследователи отмечают, что восприятие окружающего мира у беспилотника сильно отличается от человеческого. Машина опирается на сенсоры и камеры, которые создают упрощённую модель дороги. В этой модели всё сводится к категориям: "машина", "пешеход", "велосипедист".

Проблема в том, что реальность гораздо сложнее. Для нас очевидно, что человек, бегущий вдоль тротуара, может просто опаздывать на автобус, а не пересекать дорогу. Для алгоритма — это потенциальная угроза, которую нужно "обезопасить" остановкой.

"Каждая человеческая фигура на видео воспринимается как пешеход, без различий, которые важны для водителя — демонстрант, бегущий человек или прохожий с собакой", — поясняют исследователи.

Такое восприятие делает автономные системы уязвимыми перед так называемыми "пограничными случаями" — редкими, непредсказуемыми ситуациями, которых в реальной жизни бесконечно много.

Почему человек справляется лучше

Когда водитель сталкивается с нестандартной ситуацией, он использует не алгоритм, а суждение. Мы оцениваем риск, видим намерения других участников движения и способны скорректировать своё поведение за доли секунды.

Машина же выбирает между "похожими" сценариями, заложенными в память, и в случае сомнений выбирает нейтральный вариант — полную остановку. Это и есть "проблема замирания", ставшая головной болью разработчиков.

Исследователи, анализировавшие видеозаписи движения беспилотников, отмечают: чаще всего они замирают именно тогда, когда ситуация не требует этого. Например, если водитель впереди чуть медлит на перекрёстке или дорожный конус стоит не совсем по линии.

Когда нет мимики и жестов

Люди умеют договариваться на дороге без слов: жестом руки, лёгким сигналом или взглядом. Эти микросигналы создают то, что психологи называют "социальной динамикой движения". У машин такого языка пока нет.

Из-за этого на перекрёстках часто возникают недопонимания: люди ждут реакции от робомобиля, а тот, не распознав контекст, просто замирает. Так вместо плавного потока получается дорожная сцена, где один участник не знает правил игры.

Пять элементов безопасного поведения

Учёные предлагают новый подход к проектированию автономных машин. Он основан на "понятных жестах движения", которые позволят людям и роботам лучше понимать друг друга. Эти сигналы включают:

Дистанцию - как машина оставляет "просвет" для других участников. Скорость - демонстрация намерения ускориться или уступить. Позицию - корректное размещение на полосе. Индикацию - использование поворотников и световых сигналов как элементов коммуникации. Остановку - только там, где это действительно оправдано.

Комбинация этих элементов помогает машине выражать "намерения", как это делает человек. Если роботакси сможет показывать, что оно "хочет" повернуть или уступить, водители и пешеходы будут чувствовать себя безопаснее.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Ошибка: система останавливается при любом сбое.

• Последствие: блокировка движения, аварийные ситуации.

• Альтернатива: адаптивная реакция — снижение скорости, объезд препятствия, безопасный манёвр.

Такое поведение требует не просто улучшения датчиков, а внедрения искусственного интеллекта, способного к контекстной оценке — своеобразного "инстинкта водителя".

А что если… беспилотники научатся думать как люди?

Теоретически автономный транспорт может стать безопаснее любого человека. У него нет усталости, эмоций или отвлекающих факторов. Но чтобы достичь этого, ему нужно научиться понимать не только физику движения, но и социальные сигналы.

Разработчики уже экспериментируют с камерами, которые считывают мимику пешеходов, анализируют направление взгляда и даже предсказывают, когда человек собирается сделать шаг на дорогу. Возможно, именно такие технологии позволят беспилотникам "читать" поведение людей и действовать адекватно.

Плюсы и минусы автономного вождения

Плюсы Минусы Снижение числа аварий из-за человеческого фактора Ошибки восприятия и неверная реакция на нестандартные ситуации Отсутствие усталости, алкоголя и эмоций Сложность предсказания человеческого поведения Оптимизация трафика и снижение пробок Риск "замирания" и блокировки дорог Возможность для пожилых и инвалидов передвигаться самостоятельно Высокая стоимость и сложность сертификации Потенциал для умных городов и снижения выбросов Проблемы с ответственностью и этикой решений

Исторический контекст

Идея автомобиля без водителя родилась ещё в 1920-х годах, когда инженеры General Motors мечтали о "самоходных" трассах. В 1980-х появились первые прототипы на основе радиоуправления. Сегодня на дорогах уже десятки тысяч полуавтономных машин Tesla, Waymo и Baidu. Но путь от экспериментов до массового внедрения, похоже, будет долгим.

3 интересных факта

• Первые испытания беспилотников в Калифорнии проходили под присмотром полицейских, готовых в любой момент "перехватить" управление.

• Программисты называют редкие аварийные сценарии "edge cases" — случаи, которые невозможно предусмотреть заранее.

• Некоторые города уже обсуждают создание выделенных полос только для автономных машин, чтобы минимизировать конфликты с людьми.

FAQ

Как выбрать надёжную систему автопилота?

Проверяйте уровень автономности (от 0 до 5). Безопаснее всего использовать системы уровня 2-3, где контроль водителя сохраняется.

Что делать, если беспилотник остановился на дороге?

Сообщите в службу поддержки компании или экстренные службы. Не пытайтесь перемещать автомобиль самостоятельно.

Что лучше — автопилот Tesla или полностью автономное такси?

Системы Tesla требуют участия водителя, а роботакси полностью управляется компьютером. Первые надёжнее в бытовом использовании, вторые — перспективнее для общественного транспорта.

Сколько стоит разработка одного беспилотника?

Полностью автономный автомобиль обходится производителю в $300-500 тысяч, не считая инфраструктуры.

Может ли искусственный интеллект нести ответственность за аварию?

Пока нет. Ответственность лежит на компании-владельце или операторе системы.

Мифы и правда

Миф: беспилотные машины никогда не ошибаются.

Правда: ошибки неизбежны, поскольку ИИ обучается на ограниченных данных.

Миф: автопилот полностью исключает человеческий фактор.

Правда: разработчики всё ещё опираются на человеческие сценарии поведения и вмешательства.

Миф: чем больше сенсоров, тем безопаснее машина.

Правда: важнее не количество датчиков, а точность интерпретации данных.