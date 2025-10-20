Медкарта под контролем ГАИ: с 2027 года водители рискуют лишиться прав из-за диагноза

С марта 2027 года в России вступают в силу новые правила, которые существенно изменят порядок допуска граждан к управлению автомобилем. Согласно документу, сотрудники ГАИ смогут временно изымать водительские удостоверения у граждан, у которых выявят заболевания, несовместимые с вождением. Об этом сообщает BFM.ru.

Главная цель инициативы — повысить безопасность на дорогах и своевременно выявлять состояния, способные повлиять на реакцию, внимание или психоэмоциональное состояние водителя.

Медицинские данные станут доступны ГАИ

Нововведение предусматривает прямой доступ автоинспекторов к медицинским данным, хранящимся в единой информационной системе Минздрава. Это значит, что при обращении водителя в любое медицинское учреждение данные о его состоянии здоровья смогут автоматически передаваться в МВД.

Если у человека диагностируют заболевание, входящее в перечень противопоказаний, инспектор получит уведомление, а водительское удостоверение может быть временно изъято до повторного медосмотра.