Врач-психотерапевт Евгений Фомин предупредил, что водители с биполярным расстройством представляют опасность на дорогах, так как могут неадекватно оценивать дорожную ситуацию. Биполярное расстройство характеризуется чередованием маниакальных эпизодов, в которых человек может чувствовать себя сверхсильным и способным на всё, и депрессивных эпизодов с замедленной реакцией и сниженной моторикой, сообщает Газета.Ру.

Это может привести к нарушению правил дорожного движения, превышению скорости, а также к более опасным состояниям, таким как галлюцинации и бред.

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