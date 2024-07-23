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Психотерапевт Фомин: водители с биполярным расстройством опасны на дорогах
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Психотерапевт Фомин: водители с биполярным расстройством опасны на дорогах

Врач-психотерапевт Евгений Фомин предупредил, что водители с биполярным расстройством представляют опасность на дорогах, так как могут неадекватно оценивать дорожную ситуацию. Биполярное расстройство характеризуется чередованием маниакальных эпизодов, в которых человек может чувствовать себя сверхсильным и способным на всё, и депрессивных эпизодов с замедленной реакцией и сниженной моторикой, сообщает Газета.Ру.

Это может привести к нарушению правил дорожного движения, превышению скорости, а также к более опасным состояниям, таким как галлюцинации и бред.

Фото: commons.wikimedia.org/Blaise Daniel Korley Ahumah (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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