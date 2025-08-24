Соседний водитель хочет помочь или навредить? Две стороны одного жеста

Представьте ситуацию: вы едете по трассе, и вдруг соседний автомобиль настойчиво сигналит, после чего водитель жестом показывает на обочину. Что это значит — предупреждение о неполадке в вашей машине или уловка мошенников? Автоюрист в беседе с порталом naavtotrasse.ru рассказал, как правильно действовать, чтобы не попасть в неприятности.

Почему автолюбители стали меньше помогать друг другу

Еще несколько лет назад водители на дорогах активно сигнализировали друг другу: подсказать, что горят фары, не работает стоп-сигнал или открыта крышка багажника. Но в последние годы доброжелательность уступает место осторожности. Причина проста — злоумышленники используют желание помочь как способ обмана. Под видом "доброжелательных коллег" они вынуждают водителя остановиться, чтобы втянуть его в мошенническую схему.

"Многие попросту перестают реагировать на такие сигналы, ведь вероятность нарваться на преступников достаточно велика", — отмечает автоюрист.

Что означает указание на обочину

Чаще всего подобный жест действительно сигнализирует о неисправности автомобиля. Это может быть:

спущенное колесо, которое не всегда ощущается на руле, особенно если это задняя ось;

сильный дым из выхлопной трубы;

искры или посторонние звуки.

Игнорировать такие сигналы небезопасно — дальнейшее движение с поврежденным автомобилем может закончиться аварией. Но и останавливаться в безлюдном месте — тоже рискованно.

Как действовать без угрозы для себя

Оптимальный вариант — остановиться, но сделать это в безопасных условиях:

выбирайте людное место или участок дороги под освещением;

не торопитесь выходить из машины — посмотрите, проедет ли водитель, который показывал на обочину, дальше;

если он останавливается рядом, не открывайте двери, а слегка приоткройте окно, чтобы услышать, что именно он хочет сообщить.

"Если человек рассказал о неисправности, можно поблагодарить за подсказку и дальше разбираться самостоятельно", — советует автоюрист.

Чего делать не стоит

Особенно важно помнить: ни в коем случае не соглашайтесь ехать за "помощником" в ближайший сервис. Подобные предложения нередко оказываются частью мошеннической схемы. Если же вам действительно нужно проверить машину, лучше самим добраться до проверенной станции техобслуживания.

Еще один момент — обязательно блокируйте двери, даже если ненадолго выходите из автомобиля. Так вы защитите себя от неожиданного проникновения посторонних.

Когда сигнал может означать просьбу о помощи

Иногда жест "на обочину" вовсе не связан с вашим автомобилем. Бывает, что водитель сам оказался в затруднении: заблудился, потерял связь или не может воспользоваться навигатором. В таких случаях он надеется на помощь коллег по дороге.