Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сотрудник ДПС
Сотрудник ДПС
© commons.wikimedia.org by Krassotkin is licensed under CC0
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:37

Почему водитель не обязан подчиняться инспектору — скрытая правда ГАИ

Водитель имеет право не подчиняться требованию инспектора о пересадке — инструкция ГАИ

Представьте: вы за рулем, и вдруг патрульный требует, чтобы вы пересели в его машину. Законно ли это? А главное — должны ли вы подчиняться? Давайте разберемся, как вести себя в подобных ситуациях, чтобы не терять время и нервы. Инспектор ГАИ в интервью порталу naavtotrasse. ru прямо заявил: водитель не обязан выполнять такое требование.

Почему требование сесть в патрульную машину часто незаконно

Российские водители часто опасаются инспекторов ДПС, и те иногда злоупотребляют своей властью. Например, патрульный может просто сказать: "Проедьте со мной", — хотя это не предусмотрено правилами. Инспектор в интервью объяснил: по нелепому стечению обстоятельств российские водители чаще всего побаиваются инспекторов ГАИ. Последние же этим активно пользуются и очень часто превышают свои должностные полномочия. Например, для любого патрульного не проблема потребовать от автомобилиста проследовать в патрульную машину, а ведь это незаконно. Водитель в свою очередь не обязан ему подчиняться.

Это важно понимать: подчинение может обернуться лишними часами на досмотре с понятыми, что затягивает процесс.

Что делать, если инспектор превышает полномочия

Не стоит сразу спорить или игнорировать — это часто приводит к еще большему давлению. Гаишники могут угрожать или применять моральное давление, чувствуя свою власть. Помните: они такие же люди, как мы, просто с временными полномочиями.

Лучший подход — сохранять спокойствие и не реагировать на провокации. Уточните цель требования: "Зачем мне пересаживаться? Я готов пройти проверку прямо здесь, в машине". Например, подышать в алкотестер или подписать протокол можно на месте. Добавьте, что в случае нужды вы поедете на медосвидетельствование.

Почему уверенность и камера — ваши союзники

Спокойное, аргументированное поведение часто убеждает даже самого дотошного инспектора. Не просто отказывайтесь — объясните, почему. И обязательно снимайте разговор на видео: это ускорит процесс и поможет избежать недоразумений.

Не переходите на эмоции. На дорогах полно нарушителей, особенно тех, кто садится за руль пьяным. Это приводит к авариям, которые потом расследуют полиция. Иногда стоит войти в положение инспекторов — их действия могут быть оправданными, если они выявляют реальных нарушителей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему автопроизводители завышают мощность двигателя: автоэксперты вчера в 23:51

Автопроизводители и их секреты: реальные характеристики, о которых молчат рекламу

Менеджер автосалона раскрыл, почему заявленные параметры машин часто не совпадают с реальностью. Ключевые нюансы: мощность, расход и просвет. Не верьте на слово!

Читать полностью » вчера в 16:15

Утилизационный сбор бьёт не по тем: почему отечественные компании бьют тревогу

Российские автогиганты требуют пересмотра утилизационного сбора. Они предлагают считать его по мощности двигателя и ужесточить контроль за серым импортом.

Читать полностью » Механики назвали детали машины, которые нельзя обрабатывать WD-40 вчера в 15:09

То, что спасает ржавый болт, губит кузов: тёмная сторона WD-40

Владельцы сервисов предупреждают: привычка использовать WD-40 во всех случаях может привести к серьёзным поломкам авто. Узнайте, где это средство опасно.

Читать полностью » Эксперты указали признаки, по которым владельцу стоит задуматься о продаже подержанного авто вчера в 14:05

Машина подаёт знаки: как понять, что она готовится стать вашим кошмаром

Эксперты рассказали, по каким признакам можно понять, что пора расстаться с автомобилем. Это поможет избежать лишних трат и сохранить выгоду при продаже.

Читать полностью » Автоподписка в России в 2025 году стала реальной альтернативой покупке автомобиля вчера в 13:35

Автоподписка вместо покупки: как россияне пересаживаются на машины по подписке

В России автоподписка становится полноценной альтернативой владению машиной. Сравнили условия крупнейших сервисов и подготовили гайд по выбору оптимального варианта.

Читать полностью » Рынок новых автомобилей в России в 2025 году сократится на 20% — Автостат вчера в 13:14

Что ждёт автосалоны: даже оптимистичный сценарий не спасает

Автостат прогнозирует падение продаж новых легковых авто в России по итогам 2025 года на 20%: рынок может составить 1,25 млн машин вместо 1,57 млн годом ранее.

Читать полностью » В топ-10 продаж автомобилей в Европе вошли Volkswagen, Skoda, Renault и Kia вчера в 13:04

Дешевле — значит популярнее: как Sandero обогнала Golf и Tiguan в Европе

Dacia Sandero стала самым продаваемым автомобилем в Европе в июле 2025 года. В тройке лидеров также Volkswagen T-Roc и Toyota Yaris Cross.

Читать полностью » Автоновости дня: названы самые дешёвые новые автомобили в России в сентябре 2025 года вчера в 12:54

Бюджетный выбор: какие автомобили сегодня можно купить дешевле всего

Названы самые дешёвые новые автомобили в России в сентябре 2025 года. Лидирует Lada Granta за 750 тыс. рублей, в топе также Niva и Iskra.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Монте-Верде в горах Мантикейра предлагает туристам тропы, фондю и смотровые площадки
Еда

Рецепт боула из фасоли и киноа от EatingWell: полезный обед без мяса
Авто и мото

Робот-гуманоид София начал консультировать покупателей в автосалоне Exeed в Химках
Наука и технологии

Во Франции разработали технологию BioTfueL, первые заводы по производству топлива построят в США в 2026 году
Садоводство

Секреты выращивания годжи и гуми: советы для богатого урожая в средней полосе
Авто и мото

"Автодор": каждое второе ДТП происходит в пределах 10 км от начала движения
Дом

Эксперт Мария Золотарева назвала причины появления плесени в ванной
Питомцы

Учёные: собаки кружатся перед туалетом из-за магнитного поля Земли
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet