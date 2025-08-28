Громкие авто в опасности: теперь за рев мотора придётся платить в 10 раз больше

С 1 сентября в России вступает в силу целый ряд нововведений для автомобилистов. Часть мер пока находится лишь в стадии обсуждения, но их потенциальное принятие может серьезно изменить привычный уклад жизни водителей.

Контрастные ремни: решение против ошибочных штрафов

Научный центр безопасности дорожного движения предложил идею внедрения ремней безопасности с контрастной окраской. Причиной стали многочисленные жалобы на штрафы с камер фиксации: ремень темного цвета на фоне такой же одежды попросту не различим.

В Центре подчеркнули, что это лишь результаты научной дискуссии/

"Положения научно-исследовательской работы не являются официальной позицией МВД России и выдвинуты авторским коллективом в рамках научной дискуссии", — сообщили в НЦ БДД.

Громкие авто и новые камеры

Госдума готовит ко второму чтению законопроект о росте штрафов за чрезмерно шумные автомобили и мотоциклы. Сегодня санкция составляет 500 рублей. В случае принятия изменений, сумма возрастет в десять раз.

Фиксировать нарушения будут не только сотрудники полиции, но и специальные комплексы "Эфир", которые уже получили сертификат Росстандарта.

Штрафы за поддельный знак "Инвалид"

Еще одна инициатива депутатов касается ужесточения наказания за незаконное использование знака "Инвалид". Сейчас за это грозит штраф 5 тыс. рублей.

"Мы считаем, что санкции должны быть увеличены до 7,5 тыс. рублей. А за повторное нарушение необходимо либо лишать водительских прав на срок до трех месяцев, либо штрафовать на 15 тыс. рублей", — заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

"Иранская тонировка": временный способ скрыться от штрафа

Национальный автомобильный союз выступил против пленок-шторок, получивших в народе название "иранская тонировка". Их крепят на стекло с помощью присосок, и снять можно в любой момент, уходя от штрафов.

По мнению экспертов, такие устройства снижают видимость и повышают риск ДТП. Именно поэтому в НАС предложили приравнять их к незаконным и наказывать штрафом в 15 тыс. рублей, тогда как за обычную тонировку сейчас предусмотрено лишь 500 рублей.

Питбайки и кроссовые мотоциклы — под запретом

МВД обсуждает полный запрет движения питбайков, эндуро и кроссовых мотоциклов по дорогам общего пользования.

По словам представителей ведомства, подобные средства передвижения — это скорее спортивный инвентарь, а значит, ставить их на учет не требуется. Но именно поэтому, считают в министерстве, использовать их на дорогах общего пользования нельзя. За нарушение планируют штрафовать до 30 тыс. рублей.

Новая система поиска пьяных водителей

С марта 2027 года в России начнет действовать обновленная процедура освидетельствования на состояние опьянения.

В числе изменений:

подписание добровольного согласия на медвмешательство,

увеличение интервала между продувками алкотестера до 25 минут,

обязательный забор двух образцов биоматериала у пострадавших в ДТП или лиц с признаками опьянения,

фиксация факта приема лекарственных препаратов.

Эти меры, по задумке Минздрава, должны сделать процедуру прозрачнее и надежнее.