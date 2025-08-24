Штраф до 10 тысяч за мигалки: водителей предупреждают о неожиданном ужесточении
С первого дня осени 2025 года водителей в России ждёт целый пакет нововведений — от обновлённого списка медицинских противопоказаний до ужесточения правил освидетельствования на опьянение и роста госпошлин.
Новый перечень болезней
С 1 сентября начнёт действовать обновлённый список заболеваний, при которых садиться за руль будет запрещено. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин ещё весной.
В список добавлены "общие расстройства психологического развития" и "аномалии цветового зрения". Теперь он включает:
- органические психические расстройства, включая симптоматические;
- шизофрению и бредовые расстройства;
- аффективные расстройства (нарушения настроения);
- невротические и связанные со стрессом расстройства;
- расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;
- умственную отсталость;
- общие расстройства психологического развития;
- психические нарушения из-за употребления психоактивных веществ;
- эпилепсию;
- аномалии цветового зрения;
- бинокулярную слепоту.
Алкотест и новые правила проверки
С осени ужесточатся процедуры освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Теперь потребуется письменное согласие на медицинское вмешательство, увеличится интервал между двумя продувками алкотестера (до 25 минут вместо 15-20), а также будет обязательный отбор двух образцов биоматериала (кровь и моча) у пострадавших в ДТП или при явных признаках опьянения.
Кроме того, в перечень запрещённых веществ внесут новый синтетический наркотик — мефедрон. Его сложно определить без лабораторной проверки, что делает контроль ещё более актуальным.
Штрафы за непропуск спецтранспорта
Водителей ждут более жёсткие санкции за игнорирование машин с включёнными сиренами и спецсигналами. Теперь штраф составит от 7,5 до 10 тысяч рублей, а в отдельных случаях нарушителей могут лишить прав на срок до года.
Важно отметить, что автомобиль спецслужбы может быть без характерной раскраски, но обязанность уступить ему дорогу сохраняется. Минтранс уже опубликовал разъяснения:
- нужно перестроиться или остановиться на обочине, если дорога узкая;
- запрещено обгонять транспорт с мигалками;
- нельзя двигаться рядом с ним или следовать с той же скоростью.
Каршеринг только по верификации
Москвичи, пользующиеся каршерингом, с сентября будут проходить обязательную проверку через портал mos. ru. Как пояснил мэр Сергей Собянин, мера направлена на то, чтобы ограничить доступ к сервису злостным нарушителям ПДД и облегчить установление личности водителя в случае ДТП или ЧС.
"Процесс верификации займёт считанные минуты и не создаст проблем для пользователей. Аналогичная система уже действует для курьеров и арендаторов электросамокатов", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.
Рост госпошлин
Отдельное новшество касается увеличения государственных пошлин. Если законопроект, уже прошедший первое чтение в Госдуме, будет окончательно принят, стоимость услуг вырастет вдвое и более.
- бумажное СТС — 1,5 тыс. руб. вместо 500 руб.;
- пластиковое СТС — 4,5 тыс. руб. вместо 1,5 тыс.;
- права старого образца — 4 тыс. руб. вместо 2 тыс.;
- новые права — 6 тыс. руб. вместо 3 тыс.;
- номера — 3 тыс. руб. вместо 2 тыс.
Кроме того, появятся новые платежи: 50 руб. за выписку из госреестра транспортных средств и 15 тыс. руб. для автошкол за выдачу заключения о соответствии. Сейчас эти услуги бесплатны.
