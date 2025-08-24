Штраф до 10 тысяч за мигалки: водителей предупреждают о неожиданном ужесточении

С первого дня осени 2025 года водителей в России ждёт целый пакет нововведений — от обновлённого списка медицинских противопоказаний до ужесточения правил освидетельствования на опьянение и роста госпошлин.

Новый перечень болезней

С 1 сентября начнёт действовать обновлённый список заболеваний, при которых садиться за руль будет запрещено. Документ подписал премьер-министр Михаил Мишустин ещё весной.

В список добавлены "общие расстройства психологического развития" и "аномалии цветового зрения". Теперь он включает:

органические психические расстройства, включая симптоматические;

шизофрению и бредовые расстройства;

аффективные расстройства (нарушения настроения);

невротические и связанные со стрессом расстройства;

расстройства личности и поведения в зрелом возрасте;

умственную отсталость;

общие расстройства психологического развития;

психические нарушения из-за употребления психоактивных веществ;

эпилепсию;

аномалии цветового зрения;

бинокулярную слепоту.

Алкотест и новые правила проверки

С осени ужесточатся процедуры освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Теперь потребуется письменное согласие на медицинское вмешательство, увеличится интервал между двумя продувками алкотестера (до 25 минут вместо 15-20), а также будет обязательный отбор двух образцов биоматериала (кровь и моча) у пострадавших в ДТП или при явных признаках опьянения.

Кроме того, в перечень запрещённых веществ внесут новый синтетический наркотик — мефедрон. Его сложно определить без лабораторной проверки, что делает контроль ещё более актуальным.

Штрафы за непропуск спецтранспорта

Водителей ждут более жёсткие санкции за игнорирование машин с включёнными сиренами и спецсигналами. Теперь штраф составит от 7,5 до 10 тысяч рублей, а в отдельных случаях нарушителей могут лишить прав на срок до года.

Важно отметить, что автомобиль спецслужбы может быть без характерной раскраски, но обязанность уступить ему дорогу сохраняется. Минтранс уже опубликовал разъяснения:

нужно перестроиться или остановиться на обочине, если дорога узкая;

запрещено обгонять транспорт с мигалками;

нельзя двигаться рядом с ним или следовать с той же скоростью.

Каршеринг только по верификации

Москвичи, пользующиеся каршерингом, с сентября будут проходить обязательную проверку через портал mos. ru. Как пояснил мэр Сергей Собянин, мера направлена на то, чтобы ограничить доступ к сервису злостным нарушителям ПДД и облегчить установление личности водителя в случае ДТП или ЧС.

"Процесс верификации займёт считанные минуты и не создаст проблем для пользователей. Аналогичная система уже действует для курьеров и арендаторов электросамокатов", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Рост госпошлин

Отдельное новшество касается увеличения государственных пошлин. Если законопроект, уже прошедший первое чтение в Госдуме, будет окончательно принят, стоимость услуг вырастет вдвое и более.

бумажное СТС — 1,5 тыс. руб. вместо 500 руб.;

пластиковое СТС — 4,5 тыс. руб. вместо 1,5 тыс.;

права старого образца — 4 тыс. руб. вместо 2 тыс.;

новые права — 6 тыс. руб. вместо 3 тыс.;

номера — 3 тыс. руб. вместо 2 тыс.

Кроме того, появятся новые платежи: 50 руб. за выписку из госреестра транспортных средств и 15 тыс. руб. для автошкол за выдачу заключения о соответствии. Сейчас эти услуги бесплатны.