Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:32

Страх перед инспекторами ГАИ: как не стать жертвой манипуляций

Инспекторы ГАИ требуют документы: что необходимо показывать водителям

Знаете ли вы, что не все требования инспекторов ГАИ являются обязательными для водителей? Многие автолюбители, встречая патрульных, испытывают страх и готовы выполнять любые указания. Однако важно помнить, что есть моменты, когда выполнять требования не обязательно.

Какие документы нужно предъявлять?

Инспектор может попросить показать не только свидетельство о регистрации, полис ОСАГО и водительские права, но и паспорт или медицинскую справку. Важно понимать, что закон четко определяет список документов, которые должен иметь при себе водитель. Показ паспорта не является обязательным, хотя инспектор может проверить его у пассажира.

Часто водители без раздумий открывают багажник по требованию инспектора. Это может привести к нежелательным последствиям, таким как попытка получить взятку за отсутствие необходимого оборудования. Также стоит помнить, что выходить из автомобиля по требованию инспектора не обязательно, если нет серьезных оснований, за исключением случаев медицинского освидетельствования или досмотра.

Открытие капота

Инспектор может попросить открыть капот для проверки номера рамы или двигателя. Однако водитель не обязан это делать, так как номер VIN доступен под лобовым стеклом. Инспектор может проверить его там, не лезя в подкапотное пространство.

Хотя закон требует предоставить автомобиль для служебных нужд, в некоторых случаях водители могут отказаться. Это поможет сохранить автомобиль в целости и избежать долгих разбирательств.

Важно знать свои права на дороге и не поддаваться панике в общении с инспекторами ГАИ.

