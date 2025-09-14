Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Водителям приготовиться: технологии начинают следить даже за морганием

Новые технологии: ИИ будет оценивать внимание и реакцию водителей за рулём

Автомобильные технологии всё активнее вторгаются в сферу, которую долгое время оставляли исключительно на усмотрение человека — его способность оставаться внимательным за рулём. Теперь дискуссии разгораются вокруг нового вопроса: до какого возраста водитель способен адекватно реагировать на дорожные ситуации?

Современные машины уже умеют многое. Встроенные системы мониторинга анализируют не только продолжительность поездки и время суток, но и удержание автомобиля в полосе, резкие перепады скорости, даже крошечные движения рулём. Всё это помогает понять, насколько сосредоточен человек.

Технологии против усталости

Если искусственный интеллект замечает признаки сонливости или потери концентрации, водитель получает предупреждение. В некоторых случаях система может пойти дальше — оценить не только моментальное состояние, но и долгосрочную динамику навыков вождения.

Такую функцию описывает патент под говорящим названием "Система и метод определения времени выхода водителя на пенсию".

Что именно будет отслеживаться

Разработчики планируют собирать данные сразу по нескольким направлениям:

  • скорость реакции на дорожные ситуации;
  • внешние признаки усталости, например прищуривание;
  • поведение в ответ на сигналы других автомобилей;
  • соблюдение правил — скорость, поворотники и другие базовые требования.

На основании этих параметров система сможет понять, улучшаются навыки водителя или постепенно снижаются.

Возможные последствия

Если анализ покажет тревожные тенденции, программа может отправить уведомление не только самому водителю, но и его близким — члену семьи или опекуну. Таким образом, решение о том, стоит ли человеку продолжать садиться за руль, перестаёт быть только личным выбором и становится предметом технологического контроля.

Вопрос, который поднимают новые разработки, касается не только безопасности, но и этики: где проходит граница между свободой человека и вмешательством машины?

