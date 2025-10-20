Одно движение — и без прав: в России готовят новый список запрещенных препаратов за рулем

Появление в России официального перечня лекарств, запрещённых за рулём, может серьёзно изменить привычки многих водителей. Инициатива уже обсуждается в Госдуме и, по словам депутатов, направлена не на ужесточение контроля ради наказаний, а на повышение безопасности на дорогах. Ведь некоторые препараты действительно способны повлиять на внимание и скорость реакции не хуже алкоголя.

Что планируют запретить

В Госдуме предложили приравнять употребление определённых медикаментов к алкогольному или наркотическому опьянению. Это значит, что если водитель сядет за руль под действием сильнодействующего препарата, его могут наказать по тем же статьям, что и нетрезвого водителя.

Пока штрафы и санкции окончательно не определены, но, вероятно, они будут сопоставимы с существующими: до 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

Список конкретных лекарств пока не утверждён, однако Минздрав должен будет подготовить его после принятия поправок.

"В него могут войти препараты, затрудняющие концентрацию внимания, например снотворные и седативные средства", — заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

Какие препараты могут попасть в список

Автоюрист Александр Шумский пояснил, что ограничения могут коснуться не только рецептурных средств, но и вполне привычных лекарств, которые многие принимают при простуде или головной боли.

Он перечислил несколько групп медикаментов, потенциально опасных для водителей:

Средства от простуды - "Терпинкод", "Тедеин", "Колдрекс Найт", "Максиколд", "Стопгрипан", "Колдакт". Жаропонижающие - "Терафлю", "Фервекс", "Форейн", "Антигриппин", "РиниКолд Макс". Обезболивающие - "Солпадеин", "Нурофен плюс", "Кетанов", "Спазмалгон", "Спазмалгин". Спазмолитики - "Тетралгин", "Триалгин", "Андипал". Антигистаминные - "Тавегил", "Супрастин", "Кларитин", "Телфаст", "Цетиризин", "Левоцетиризин".

Ещё в 2024 году Минздрав представил проект документа по депутатскому запросу, где значилось более 200 препаратов на 73 страницах.

История вопроса

Год назад, когда этот список только появился, в обществе поднялась волна паники: многие решили, что за приём обычного "Терафлю" можно лишиться прав. МВД тогда выступило с официальным опровержением.

"Я позвонил [министру здравоохранения] Михаилу Мурашко. А он сказал, что Минздрав опубликовал опровержение всего, что есть", — говорил глава ГАИ Михаил Черников.

Тем не менее, прецеденты уже были. В 2023 году Верховный суд России подтвердил лишение прав водителя из Калининграда, у которого в анализах нашли фенобарбитал — вещество, входящее в состав "Корвалола".

Чем опасны такие препараты

Некоторые лекарства содержат компоненты, замедляющие реакцию и вызывающие сонливость. Даже без ощущения опьянения водитель может неправильно оценить дорожную ситуацию. Наиболее рискованными считаются седативные препараты, антидепрессанты и обезболивающие с кодеином или барбитуратами.

Чтобы избежать неприятностей, врачи советуют внимательно читать инструкцию. В графе "побочные эффекты" часто прямо указано: "Не рекомендуется при управлении транспортом".

Таблица: сравнение категорий препаратов

Категория лекарства Примеры препаратов Возможное влияние на водителя Седативные, снотворные "Феназепам", "Корвалол", "Донормил" Сонливость, замедленная реакция Обезболивающие с кодеином "Солпадеин", "Коделак" Легкое опьянение, снижение концентрации Антигистаминные старого поколения "Тавегил", "Супрастин" Утомляемость, вялость Противопростудные комбинированные "Терафлю", "Колдрекс Найт" Потеря внимания, дезориентация Современные антигистаминные "Цетиризин", "Телфаст" Минимальное влияние, но возможна индивидуальная реакция

Как избежать проблем: советы водителям

Читайте инструкцию перед приёмом. Даже если лекарство кажется безобидным, проверьте противопоказания. Не садитесь за руль сразу после приёма. Подождите хотя бы 6-8 часов, если препарат может вызывать сонливость. Уточняйте у врача. Если вы проходите лечение, попросите подобрать аналог без побочных эффектов для концентрации. Храните упаковку. При спорной ситуации это поможет доказать, что вы принимали разрешённый препарат. Следите за самочувствием. Любое головокружение, усталость или заторможенность — сигнал сделать паузу в вождении.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Водитель принимает "Терафлю" и едет на работу.

Последствие: Потеря концентрации, риск ДТП, возможные юридические проблемы.

Альтернатива: Использовать спрей от насморка или таблетки без седативного эффекта, например "Називин" или "Панадол".

Ошибка: Самовольный приём обезболивающего с кодеином.

Последствие: Реакция как при опьянении, остановка инспектором и проверка.

Альтернатива: "Ибупрофен" или "Парацетамол" без наркотических компонентов.

А что если водитель принимает жизненно важные препараты?

Если лекарство необходимо по медицинским показаниям, водителю стоит заранее получить справку от врача. Возможно, потребуется временно воздержаться от управления автомобилем или оформить допуск только после курса лечения.

FAQ

Можно ли пить "Супрастин" перед поездкой?

Нет, препарат вызывает сонливость. Лучше заменить на "Лоратадин" или "Цетиризин".

Что делать, если уже принял лекарство и нужно ехать?

Отложите поездку или воспользуйтесь такси. Даже слабое влияние может стоить дорого.

Будут ли наказывать за безрецептурные препараты?

Только если они входят в утверждённый список и реально влияют на внимание или реакцию.

Мифы и правда

Миф: Любое лекарство может привести к лишению прав.

Правда: Санкции коснутся только препаратов из официального перечня.

Миф: Современные антигистаминные безопасны всегда.

Правда: Даже "мягкие" средства могут вызывать сонливость у отдельных людей.

Миф: Если таблетка без рецепта, она безопасна для водителя.

Правда: Многие безрецептурные лекарства содержат вещества, влияющие на ЦНС.

Интересные факты

В Европе аналогичные списки существуют давно: например, во Франции лекарства маркируют цветными стикерами в зависимости от опасности для водителя. В Японии водитель может быть оштрафован даже за приём энергетиков с кофеином, если тот превышает норму. Некоторые антигистаминные второго поколения в России разрешены за рулём, но запрещены в Канаде.

Исторический контекст

Первые случаи наказания водителей за "лекарственное опьянение" фиксировались ещё в 2010-х годах. Тогда речь шла о психотропных препаратах, влияющих на сознание. Однако юридическая база была слабой. Сейчас, по мере развития тестов на выявление веществ в крови, такие дела становятся всё более реальными.