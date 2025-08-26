Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 12:29

Права могут аннулировать из-за популярного диагноза: как изменится жизнь водителей

В Минздраве опровергли сообщения о новых правилах для автомобилистов с сентября

Минздрав России уточнил сроки вступления в силу новых правил, согласно которым медицинские данные автомобилистов будут передаваться в ГИБДД.

Дата изменений
С 1 марта 2027 года ГИБДД получит доступ к сведениям о состоянии здоровья водителей.
С 1 сентября 2025 года никаких изменений не будет, подчеркнули в министерстве.

"Несмотря на сообщения ряда СМИ, изменения в порядок организации медицинского освидетельствования водителей, в том числе изменение формы медицинского заключения (…) вступят в силу с 1 марта 2027 года", — говорится в сообщении ведомства.

Что планируют сделать до 2027 года
К моменту вступления правил в силу власти должны принять подзаконные акты и подготовить подробные разъяснения для водителей.

Суть нового порядка
Согласно документу, передача данных позволит ГИБДД аннулировать водительские права в случае выявления у человека заболеваний, которые считаются противопоказанием к управлению автомобилем.

