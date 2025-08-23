Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сотрудник ГИБДД выписывает штраф
Сотрудник ГИБДД выписывает штраф
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 21:06

Поликлиника важнее ГИБДД: как новый закон меняет систему наказаний

В России с осени ГИБДД сможет временно лишать прав по медицинским показаниям

В России с осени вступает в силу закон, который позволит ГИБДД временно лишать водителей прав на основании медицинских показаний. Об этом сообщает РБК.

Как будет работать система
Поправки внесены в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных". Теперь информация о противопоказаниях к управлению автомобилем будет поступать в ГИБДД напрямую из поликлиник через единую базу Минздрава.

Если диагноз, выявленный во время внеочередного посещения врача, укажет на невозможность безопасного вождения, водительское удостоверение могут временно аннулировать.

Условие для возврата прав
На лечение водителю даётся месяц. После прохождения обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний права возвращаются автоматически.

Что меняется по сравнению с действующими правилами
Сегодня медкомиссия для водителей обязательна раз в десять лет — при замене водительского удостоверения. Новый закон вводит дополнительный механизм контроля, позволяющий оперативно реагировать на риски, связанные со здоровьем автомобилистов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Toyota Hilux стала самым продаваемым подержанным пикапом в России летом 2025 года сегодня в 14:16

Авто, которые не стареют: какой пикап возглавили рынок в России

Toyota Hilux возглавил рейтинг подержанных пикапов в России: продажи растут, меняется восприятие сегмента, а УАЗ пытается конкурировать с японцами.

Читать полностью » На выставке в Монтерее дебютировал концепт Lexus Sport с фирменными L-образными ДХО сегодня в 13:01

Раздельная оптика и буква L: что скрывает новый концепт Lexus

Lexus Sport Concept показали в Монтерее: купе с среднемоторной компоновкой, уникальной оптикой и новым языком дизайна бренда.

Читать полностью » Испытания твердотельных батарей помогут Subaru подготовить технологию для серийных авто сегодня в 12:01

Меньше отходов, больше ресурса: батареи Subaru обещают двойную выгоду

Subaru тестирует твердотельные батареи в промышленных роботах: ресурс 10 лет, меньше отходов и перспектива перехода в серийные авто.

Читать полностью » Производство автомобилей Solaris в России сократят до 6 тысяч в квартал сегодня в 11:01

Замки, кнопки и реле: детали, которые могут остановить выпуск Solaris

Производство Solaris в IV квартале могут снизить до 6 тыс. машин из-за дефицита деталей, хотя продажи модели в России выросли более чем вдвое.

Читать полностью » Soueast, дочерний бренд Chery, готовит кроссовер S06 с эксклюзивной модификацией для России сегодня в 10:01

Китайский бренд готовит сюрприз россиянам: Soueast S06 выйдет в РФ с особой версией

Компактный кроссовер Soueast S06 выйдет в России с передним и эксклюзивным полным приводом. Какие двигатели предложат покупателям?

Читать полностью » Лавровый лист вместо освежителя: как натуральный аромат улучшает атмосферу в машине сегодня в 9:47

Маленький листок в машине решает сразу три проблемы — вы этого точно не знали

Лавровый лист может превратить салон автомобиля в уютное пространство: он освежает воздух, отпугивает насекомых и помогает снизить стресс в дороге.

Читать полностью » Новый Jeep Cherokee 2025 получил 210-сильный гибрид и сохранил внедорожные параметры сегодня в 9:24

Новый Cherokee вырос во всех направлениях: больше, мощнее, экономичнее

Новый Jeep Cherokee 2025 получил гибридную установку, вырос в размерах и сохранил внедорожный характер, оставаясь стильным и современным.

Читать полностью » Байкеры Германии в 1956 году ввели жёлтый шарф как сигнал поломки мотоцикла сегодня в 8:27

Мотоциклист привязал жёлтый шарф к рулю — значение удивит даже бывалых

Жёлтый шарф на руле мотоцикла — не просто аксессуар. Этот символ родился в 1950-х как сигнал бедствия и дружбы среди байкеров.

Читать полностью »

Новости
Наука и технологии

Археологи нашли античный квартал на площади Венеции во время работ на линии C метро
Авто и мото

Механики объяснили, почему водородная очистка не убирает застаревший нагар
Садоводство

Агрономы объяснили, чем опасен переизбыток удобрений для комнатных и садовых культур
Туризм

Эксперты: заочное решение по делу против Turkish Airlines может быть оспорено авиакомпанией
Еда

Роскачество: салат с майонезом опасен в жару из-за риска заражения кишечной палочкой
Спорт и фитнес

Тренер посоветовала, как адаптировать нагрузку при летнем беге
Красота и здоровье

Исследование: рост спроса на готовую еду связан с изменением семейных традиций
Питомцы

Ветеринары рассказали, можно ли кормить кошек рыбой и чем это опасно
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru