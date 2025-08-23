Поликлиника важнее ГИБДД: как новый закон меняет систему наказаний

В России с осени вступает в силу закон, который позволит ГИБДД временно лишать водителей прав на основании медицинских показаний. Об этом сообщает РБК.

Как будет работать система

Поправки внесены в законы "О безопасности дорожного движения" и "О персональных данных". Теперь информация о противопоказаниях к управлению автомобилем будет поступать в ГИБДД напрямую из поликлиник через единую базу Минздрава.

Если диагноз, выявленный во время внеочередного посещения врача, укажет на невозможность безопасного вождения, водительское удостоверение могут временно аннулировать.

Условие для возврата прав

На лечение водителю даётся месяц. После прохождения обследования и подтверждения отсутствия противопоказаний права возвращаются автоматически.

Что меняется по сравнению с действующими правилами

Сегодня медкомиссия для водителей обязательна раз в десять лет — при замене водительского удостоверения. Новый закон вводит дополнительный механизм контроля, позволяющий оперативно реагировать на риски, связанные со здоровьем автомобилистов.