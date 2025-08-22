Неожиданные причины лишения прав: от сугроба до бордюра

Могут ли у вас отобрать водительские права за наезд на снежный вал? Да, и это не шутка. Российское законодательство трактует понятие ДТП куда шире, чем многие привыкли думать. Адвокат Виталий Богомолов объяснил, что потерять удостоверение можно не только в классических случаях — за пьянку за рулём или выезд на встречную полосу, — но и в гораздо более неожиданных ситуациях.

Когда мелочь превращается в аварию

"В законе нет понятия минимального ущерба, поэтому даже столкновение с бордюром, деревом или снежным валом считается ДТП", — отметил Богомолов.

И если водитель в такой ситуации решает уехать, пусть даже думая, что ничего страшного не произошло, он автоматически становится нарушителем. Санкция жёсткая — лишение прав на срок от года до полутора лет.

Номера под прицелом

Многие автолюбители не подозревают, что и грязные номера могут стать причиной проблем.

"Даже если они загрязнились случайно, ответственность всё равно несёт водитель", — пояснил юрист.

Не менее рискованны нестандартные или ошибочно выданные государственные номера. Доказать вину ГИБДД в таких случаях крайне сложно, и вся тяжесть последствий ложится на владельца машины.

Опасный обгон

Отдельная статья риска — неправильный обгон. ПДД прямо запрещают его на мостах, тоннелях, эстакадах, путепроводах, а также на подъёмах с ограниченной видимостью. Наказание — лишение прав на срок до шести месяцев. Причём наказание может последовать даже тогда, когда водитель начал манёвр в разрешённом месте, но не успел завершить его вовремя.

Спецтранспорт и приоритет

Юрист также напомнил о безусловной обязанности уступать дорогу автомобилям спецслужб с включёнными маячками и сиреной. Игнорирование этого правила приравнивается к грубому нарушению и грозит лишением удостоверения.

Новые правила скорости

С 2025 года вступили в силу ужесточённые меры за превышение скорости. Теперь разгон на 60-80 км/ч выше лимита чреват штрафом от 3000 до 3750 рублей или лишением прав до полугода. А при повторном нарушении наказание суровее: штраф 7500 рублей или потеря прав на целый год.

Для сравнения: в Европе подход ещё строже. В Германии превышение скорости в пределах города на 31 км/ч уже грозит лишением прав, а в Норвегии штраф может превысить 1000 евро.

Медицинские противопоказания

Не только ПДД, но и здоровье водителя может стать причиной аннулирования удостоверения. К числу противопоказаний относятся тяжёлые психические расстройства, эпилепсия, выраженные нарушения зрения, включая цветоощущение и бинокулярное зрение. Если подобные заболевания выявляются при медосмотре или диспансеризации, права автоматически признаются недействительными.

Долги и приставы

И, наконец, ещё один "неочевидный" повод для лишения прав связан с долгами. Если в отношении гражданина открыто исполнительное производство, судебные приставы вправе приостановить действие водительских прав до момента погашения задолженности.