© Unsplash by Daniela Cuevas is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 7:26

Российским водителям напомнили о наклейке для людей с ограниченными возможностями — штрафы и наказания станут другими

За повторное нарушение с наклейкой «Инвалид» в России предложили штраф 15 тысяч и лишение прав

В России обсуждается ужесточение наказания для тех, кто незаконно устанавливает на автомобиле знак "Инвалид". Повторное нарушение теперь может обернуться не только штрафом, но и лишением водительских прав.

Новые предложения депутатов

С инициативой выступили председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и его заместитель Михаил Терентьев. Они подготовили поправки к Кодексу об административных правонарушениях, которые предусматривают серьёзные санкции для нарушителей.

"Уже не единожды мы с коллегами предлагали различные варианты усиления ответственности за злоупотребление знаком, позволяющим бесплатно парковаться. Наказание в виде действующих 5 тыс. руб. для многих — не аргумент, а за повторное нарушение отдельной ответственности в КоАПе и вовсе нет", — заявил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Что изменится для водителей

Если законопроект будет одобрен, повторное незаконное использование наклейки "Инвалид" обойдётся нарушителю в 15 тысяч рублей. Кроме того, суд может лишить его прав на срок от одного до трёх месяцев.

Первичный штраф тоже предлагается увеличить — с нынешних 5 тысяч рублей до 7,5 тысячи.

Ответственность для организаций

Для должностных лиц наказание окажется ещё жёстче: 40 тысяч рублей. Юридическим лицам в случае нарушения придётся заплатить уже до 1 миллиона. Сам знак при этом будет конфискован.

Электронные разрешения и реестр

Напомним, что с января 2021 года в России действует система электронных разрешений для водителей с инвалидностью. Чтобы получить их, необходимо зарегистрироваться в Федеральном реестре инвалидов через портал госуслуг или обратиться в МФЦ. В реестр можно добавить только один автомобиль.

Тем не менее бумажная наклейка по-прежнему остаётся обязательной. Без неё машину вправе эвакуировать на штрафстоянку, даже если все электронные данные внесены в систему.

