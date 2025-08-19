Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Сотрудник ГИБДД выписывает штраф
Сотрудник ГИБДД выписывает штраф
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 15:52

Суд забирает права не только у пьяных — вот за что ещё остаются без удостоверения

ФССП и Autonews.ru назвали нетипичные основания для лишения водительских прав

Можно ли лишиться водительских прав из-за кустов или "ошибочных" номеров? Оказывается, да. Российское законодательство предусматривает целый список оснований, о которых многие водители даже не догадываются.

Лишение прав традиционно считается самой суровой санкцией для автомобилиста. Чаще всего её связывают с серьёзными нарушениями — пьяной ездой или выездом на встречку. Но в реальности перечень куда шире: порой достаточно формальной ошибки или ситуации, которая на первый взгляд кажется смешной. Эксперты портала Autonews.ru отмечают, что такие прецеденты регулярно доходят до суда и заканчиваются потерей водительского удостоверения.

Когда кусты превращаются в проблему

История, произошедшая в Курске, стала показательным примером того, насколько неожиданно закон может ударить по водителю. Мужчина, двигаясь задним ходом на своей Lada, слегка задел кусты возле частного дома. Ущерб он посчитал незначительным и спокойно уехал. Однако хозяин участка просмотрел записи с камеры и обратился в полицию.

Инцидент квалифицировали как ДТП, а оставление места происшествия расценили как грубое нарушение. В итоге для водителя это обернулось годом без прав — наказание, которое явно не соотносилось с масштабом проступка.

Номера против документов

Не менее спорные ситуации возникают с регистрационными знаками. В некоторых регионах водителям выдавали номера, где цифры не совпадали с теми, что указаны в документах. Большинство автомобилистов просто продолжали ездить, не подозревая о проблеме, пока их не останавливали инспекторы.

Дальше следовал протокол, а затем суд, где нередко назначали наказание в виде лишения прав на срок от шести месяцев. Лишь немногие удавались оспорить такие решения. В результате именно водитель оказывался крайним, даже если ошибка исходила от регистрационных органов.

Ограничения для должников

Закон предусматривает и ещё один механизм воздействия — временное ограничение действия прав за долги. Судебные приставы вправе изъять водительское удостоверение у неплательщиков алиментов или штрафов. Вернуть его можно только после полного погашения задолженности.

По данным Федеральной службы судебных приставов, ежегодно сотни тысяч водителей сталкиваются с такими ограничениями. Причём это касается не только алиментов, но и долгов по кредитам или налогам.

