© freepik.com by pvproductions is licensed under public domain
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 9:12

Наказание оказалось жёстче алкоголя за рулём: водители не верят, что это реально

Автоюрист Шумский назвал неожиданные причины лишения водительских прав в России

Лишение водительских прав в России считается самым строгим наказанием для автомобилистов. Многие уверены, что это грозит лишь за езду в состоянии опьянения или выезд на встречную полосу через сплошную линию. Но на самом деле поводов, из-за которых водитель может превратиться в пешехода, куда больше, и некоторые из них звучат почти абсурдно.

ДТП с кустами

Звучит странно, но это реальная история. Житель Курска потерял права всего за год из-за наезда на куст. Водитель Lada сдавал задним ходом и не заметил насаждение у частного дома. Он не придал этому значения и поехал дальше, но хозяин участка посмотрел запись с камеры и обратился в полицию. Суд расценил ситуацию как оставление места ДТП. Итог — год без прав.

Ошибка в номерах

Иногда неприятности подстерегают водителей даже без их вины. Автоюрист Александр Шумский рассказал о случаях, когда автомобилистам в ГАИ выдавали номера с ошибкой: цифры на знаках не совпадали с документами. Водители замечали это только после остановки инспекторами. Результат — протокол и лишение прав на срок от шести месяцев до года. Хотя в некоторых случаях суд возвращал удостоверения, ситуация оставалась крайне неприятной.

Долги и алименты

Судебные приставы всё активнее используют ограничение действия водительских прав против неплательщиков алиментов и штрафов. Ограничение действует до тех пор, пока задолженность (от 10 тыс. рублей и выше) не будет полностью погашена. Альтернатива — оспорить решение в суде.

Опасный обгон

Обгон на мосту, путепроводе, в тоннеле или на эстакаде строго запрещён. За такое нарушение водителя ждёт лишение прав сроком до полугода. Эти места относятся к числу самых аварийно-опасных, и инспекторы уделяют им особое внимание.

Не уступил дорогу спецтранспорту

Если водитель не предоставит преимущество машине с мигалкой и сиреной, он рискует лишиться прав на срок до года. Причём речь идёт не только о "скорых" или полицейских машинах с характерной раскраской. Даже у гражданского автомобиля со спецсигналами есть приоритет.

По правилам, водитель обязан перестроиться или остановиться на обочине, если дорога узкая. Обгонять или двигаться рядом с таким транспортом также категорически запрещено.

Слишком быстрая езда

С 2025 года наказания для лихачей стали ещё строже. Превышение скорости на 60-80 км/ч карается лишением прав до шести месяцев или штрафом до 3750 рублей. Повторное нарушение — уже год без удостоверения и штраф в 7500 рублей.

Если превышение составило более 80 км/ч, санкции ещё жёстче: впервые — полгода без прав, при рецидиве — лишение на год.

На первый взгляд кажется, что такие ситуации маловероятны, но на практике любой водитель может столкнуться с ними. Иногда достаточно одной невнимательности, чтобы на долгие месяцы остаться без руля.

