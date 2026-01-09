Один диагноз — и месяц без руля: в России меняют правила допуска к вождению

В России готовятся к запуску нового механизма контроля допуска граждан к управлению транспортом, который будет напрямую связан с состоянием здоровья водителей. Речь идёт о цифровой системе, способной автоматически приостанавливать действие водительских удостоверений при выявлении медицинских противопоказаний. Об этом сообщает издание "МК".

Как будет работать новая система

Согласно планам, с начала следующего года в стране намерены внедрить систему автоматического приостановления водительских прав. Она будет применяться в случаях, когда у водителя выявляются проблемы со здоровьем, несовместимые с безопасным управлением транспортным средством. Основанием станет медицинское заключение, полученное в рамках обследования.

При выявлении такого диагноза действие водительского удостоверения будет приостанавливаться сроком на один месяц. Этот период отводится водителю для прохождения лечения, стабилизации состояния здоровья и повторного медицинского осмотра, по итогам которого будет приниматься решение о возможности дальнейшего управления автомобилем.

Заболевания и медицинские противопоказания

Аннулирование или приостановка прав будет касаться только тех случаев, когда заболевание официально входит в перечень медицинских противопоказаний к вождению. Речь идёт о состояниях, которые могут представлять угрозу как для самого водителя, так и для других участников дорожного движения.

При этом механизм задуман как временная мера, а не окончательное лишение прав. После повторного обследования и подтверждения улучшения состояния водитель сможет восстановить действие удостоверения в установленном порядке.

Врачебная тайна и защита данных

Одним из ключевых принципов новой системы станет сохранение врачебной тайны. Как подчёркивается, медицинские организации не будут передавать в Госавтоинспекцию конкретные диагнозы пациентов. В ведомства будет поступать лишь информация о наличии или отсутствии противопоказаний к управлению транспортом.

Таким образом, система должна обеспечить баланс между вопросами безопасности на дорогах и защитой персональных медицинских данных. Власти рассчитывают, что цифровизация этого процесса позволит оперативнее реагировать на риски и снизить количество аварий, связанных с ухудшением здоровья водителей.