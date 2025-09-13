Водители в России в панике: продлённые права перестали действовать внезапно

Ситуация, с которой столкнулся наш читатель, на первый взгляд выглядит запутанной: он продлил иностранное водительское удостоверение, но при попытке обменять его на российское получил отказ. При этом у него есть вид на жительство (ВНЖ). Разберёмся, в чём причина и как действовать.

Новый порядок с апреля 2024 года

Согласно поправкам в законодательство, вступившим в силу 1 апреля 2024 года, иностранные водительские удостоверения прекращают действовать в течение года после получения ВНЖ или гражданства. Чтобы продолжать ездить по российским дорогам, необходимо получить национальные права.

При этом для большинства иностранцев обязательна пересдача экзаменов. Исключение сделали лишь для тех, кто въехал в Россию с 1 апреля 2024-го по 1 апреля 2025 года. В этом случае в течение календарного года можно обменять права без экзамена.

Есть ещё одно послабление: новые правила не распространяются на белорусские водительские удостоверения у граждан России, а также у самих белорусов с ВНЖ в нашей стране.

Что говорит закон

Все тонкости прописаны в пункте 12.1 статьи 25 Федерального закона "О безопасности дорожного движения". Норма чётко указывает: по истечении одного года с момента получения ВНЖ иностранные права в России становятся недействительными.

"Таким образом, отказ в выдаче российского водительского удостоверения в вашем случае является незаконным", — заявила юрист Юлия Цветкова.

Как действовать водителю

Если вам отказали в ГИБДД, стоит: