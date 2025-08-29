Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Водительские права
Водительские права
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Олег Белов Опубликована сегодня в 11:27

Смена фамилии ради семьи — и лишение прав ради бюрократии

Замена водительских прав при смене фамилии: сроки, штрафы и перечень документов

Смена фамилии при браке или по личному желанию автоматически влечёт за собой обновление целого пакета документов. И водительское удостоверение (ВУ) здесь — в числе первых.

Когда нужно менять права

Закон прямо требует обновления ВУ при изменении персональных данных. Срока "в запасе" не предусмотрено: как только получен новый паспорт — старые документы считаются недействительными.

Поэтому ездить с правами на старую фамилию нельзя. Это приравнивается к управлению автомобилем без ВУ и влечёт штраф от 5 000 до 15 000 рублей (ст. 12.7 КоАП РФ).

Какие документы нужны для замены ВУ

  • заявление;
  • новый паспорт;
  • старое водительское удостоверение (если сохранилось);
  • документ о смене фамилии (свидетельство о браке, разводе или справка о перемене имени).

Новые права будут выданы на срок действия прежнего ВУ. Чтобы получить документ на 10 лет, потребуется свежая медсправка по форме "003-В/у".

Как проходит процедура

  1. Подать заявление (через "Госуслуги", МФЦ или ГИБДД).
  2. Оплатить госпошлину (через портал дешевле на 30%).
  3. Явиться в выбранное подразделение с документами.
  4. Получить новые права.

Если у вас есть международное водительское удостоверение (МВУ), оно также автоматически аннулируется. Переоформить его можно сразу после замены национального ВУ.

Что ещё придётся обновить

Смена фамилии владельца автомобиля влечёт обновление и других документов:

  • СТС (свидетельство о регистрации ТС) — данные владельца должны совпадать с паспортом;
  • ПТС (паспорт ТС) — после нового СТС обязательно вносится запись в ПТС. Если в бумажной версии нет места, потребуется дубликат;
  • ОСАГО — в полис нужно внести новые паспортные данные, а также сведения о ВУ и СТС.

Сроки и штрафы

  • На обновление СТС и ПТС отводится 10 дней с даты выдачи нового паспорта.
  • Несвоевременная замена СТС: штраф 500-800 рублей, повторное нарушение — до 5 000 рублей или лишение прав до трёх месяцев.
  • ОСАГО на старую фамилию считается недействительным. Штраф — 800 рублей.

Итог

После смены фамилии нужно как можно быстрее:

  • заменить водительское удостоверение;
  • получить новый СТС;
  • внести изменения в ПТС;
  • обновить ОСАГО;
  • при необходимости — переоформить МВУ.

Так вы избежите штрафов и проблем при проверке документов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Tesla представит новый Model Y Performance с разгоном до 100 км/ч за 2,9 секунды сегодня в 7:51

Семейный кроссовер с нравом суперкара: Tesla готовит неожиданный сюрприз

Tesla готовит дебют Model Y Performance — кроссовера с мощностью 510 л.с., карбоновыми вставками и разгоном до 96 км/ч за 2,9 секунды.

Читать полностью » Глава Toyota Europe Харрисон: будущее транспорта зависит не только от электромобилей сегодня в 7:26

Гибриды, водород и ещё кое-что: стратегия Toyota сработала лучше всех

Toyota ставит на гибриды и многотехнологичность, пока конкуренты отказываются от планов по электрокарам. В Европе эта «осторожность» приносит успех.

Читать полностью » ГАИ напомнила о штрафе 500 рублей за нештатные багажники и другие доработки сегодня в 6:46

Удобство, за которое штрафуют: почему багажник на крыше может стать головной болью

Можно ли получить штраф за багажник на крыше? Разбираем, какие конструкции законны, когда грозит наказание и чем опасна перегрузка автомобиля.

Читать полностью » BYD начала поставки в Европу из Таиланда: почти тысяча электромобилей Dolphin минует новые пошлины ЕС сегодня в 6:22

Европа подняла пошлины — BYD нашла хитрый путь и обошла правила

BYD нашёл способ обойти европейские пошлины: автомобили из Таиланда с местными VIN уже направляются в Европу, а новые заводы готовятся к запуску.

Читать полностью » В Софии 27 и 28 сентября состоится выставка Car Speed Show 2025 с Lamborghini и Ferrari сегодня в 6:02

Lamborghini и Ferrari съедутся в Софию — но главный приз выставки совсем другой

Car Speed Show 2025 в Софии объединит спорткары, яхты и шоу-программу. Зрителей ждут Lamborghini, Ferrari и главный приз — кабриолет.

Читать полностью » Эксперты назвали главные меры для снижения числа ДТП с детьми в сентябре сегодня в 5:30

Осенний чек-лист водителя: четыре простых правила, которые спасают детей

Сентябрь приносит не только школьные линейки, но и рост числа ДТП с детьми. Почему осень так опасна и что должен помнить водитель у школы?

Читать полностью » Mercedes, BMW и Audi возглавили рейтинг самых аварийных машин по данным сегодня в 4:25

Чем дороже машина, тем выше опасность: кто в лидерах по ДТП

Страховщики назвали самые дорогие автомобили, которые чаще всего оказываются в аварийной статистике. Лидеры антирейтинга могут удивить даже опытных водителей.

Читать полностью » ADAC опубликовал рейтинг летних шин 2025 года сегодня в 4:22

Летняя резина, от которой все в восторге: на мокрой дороге ведёт себя неожиданно

Немецкий клуб ADAC назвал лучшие летние шины 2025 года. Какие модели обеспечат безопасность, комфорт и экономичность — в подробном разборе.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Подвеска автомобиля: жёсткость, амортизаторы и рычаги — что влияет на поведение машины
Садоводство

Коричневые кончики листьев у комнатных растений появляются из-за сухого воздуха
Авто и мото

Автоэксперты рассказали, как безопасно мыть автомобиль зимой и сэкономить
Дом

Роль ароматов в продуктивности, сне и эмоциональном фоне
Еда

Приготовление куриного филе: основные ошибки и способы их избежать
Спорт и фитнес

Регулярный спорт после 40–50 лет снижает риск хронических заболеваний
Красота и здоровье

Нутрициолог назвала продукты, подавляющие голод: секреты эффективного похудения
Еда

Как правильно тушить свинину в красном вине: советы шеф-повара
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru