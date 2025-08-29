Смена фамилии ради семьи — и лишение прав ради бюрократии

Смена фамилии при браке или по личному желанию автоматически влечёт за собой обновление целого пакета документов. И водительское удостоверение (ВУ) здесь — в числе первых.

Когда нужно менять права

Закон прямо требует обновления ВУ при изменении персональных данных. Срока "в запасе" не предусмотрено: как только получен новый паспорт — старые документы считаются недействительными.

Поэтому ездить с правами на старую фамилию нельзя. Это приравнивается к управлению автомобилем без ВУ и влечёт штраф от 5 000 до 15 000 рублей (ст. 12.7 КоАП РФ).

Какие документы нужны для замены ВУ

заявление;

новый паспорт;

старое водительское удостоверение (если сохранилось);

документ о смене фамилии (свидетельство о браке, разводе или справка о перемене имени).

Новые права будут выданы на срок действия прежнего ВУ. Чтобы получить документ на 10 лет, потребуется свежая медсправка по форме "003-В/у".

Как проходит процедура

Подать заявление (через "Госуслуги", МФЦ или ГИБДД). Оплатить госпошлину (через портал дешевле на 30%). Явиться в выбранное подразделение с документами. Получить новые права.

Если у вас есть международное водительское удостоверение (МВУ), оно также автоматически аннулируется. Переоформить его можно сразу после замены национального ВУ.

Что ещё придётся обновить

Смена фамилии владельца автомобиля влечёт обновление и других документов:

СТС (свидетельство о регистрации ТС) — данные владельца должны совпадать с паспортом;

ПТС (паспорт ТС) — после нового СТС обязательно вносится запись в ПТС. Если в бумажной версии нет места, потребуется дубликат;

ОСАГО — в полис нужно внести новые паспортные данные, а также сведения о ВУ и СТС.

Сроки и штрафы

На обновление СТС и ПТС отводится 10 дней с даты выдачи нового паспорта.

Несвоевременная замена СТС: штраф 500-800 рублей, повторное нарушение — до 5 000 рублей или лишение прав до трёх месяцев.

ОСАГО на старую фамилию считается недействительным. Штраф — 800 рублей.

Итог

После смены фамилии нужно как можно быстрее:

заменить водительское удостоверение;

получить новый СТС;

внести изменения в ПТС;

обновить ОСАГО;

при необходимости — переоформить МВУ.

Так вы избежите штрафов и проблем при проверке документов.