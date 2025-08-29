Смена фамилии ради семьи — и лишение прав ради бюрократии
Смена фамилии при браке или по личному желанию автоматически влечёт за собой обновление целого пакета документов. И водительское удостоверение (ВУ) здесь — в числе первых.
Когда нужно менять права
Закон прямо требует обновления ВУ при изменении персональных данных. Срока "в запасе" не предусмотрено: как только получен новый паспорт — старые документы считаются недействительными.
Поэтому ездить с правами на старую фамилию нельзя. Это приравнивается к управлению автомобилем без ВУ и влечёт штраф от 5 000 до 15 000 рублей (ст. 12.7 КоАП РФ).
Какие документы нужны для замены ВУ
- заявление;
- новый паспорт;
- старое водительское удостоверение (если сохранилось);
- документ о смене фамилии (свидетельство о браке, разводе или справка о перемене имени).
Новые права будут выданы на срок действия прежнего ВУ. Чтобы получить документ на 10 лет, потребуется свежая медсправка по форме "003-В/у".
Как проходит процедура
- Подать заявление (через "Госуслуги", МФЦ или ГИБДД).
- Оплатить госпошлину (через портал дешевле на 30%).
- Явиться в выбранное подразделение с документами.
- Получить новые права.
Если у вас есть международное водительское удостоверение (МВУ), оно также автоматически аннулируется. Переоформить его можно сразу после замены национального ВУ.
Что ещё придётся обновить
Смена фамилии владельца автомобиля влечёт обновление и других документов:
- СТС (свидетельство о регистрации ТС) — данные владельца должны совпадать с паспортом;
- ПТС (паспорт ТС) — после нового СТС обязательно вносится запись в ПТС. Если в бумажной версии нет места, потребуется дубликат;
- ОСАГО — в полис нужно внести новые паспортные данные, а также сведения о ВУ и СТС.
Сроки и штрафы
- На обновление СТС и ПТС отводится 10 дней с даты выдачи нового паспорта.
- Несвоевременная замена СТС: штраф 500-800 рублей, повторное нарушение — до 5 000 рублей или лишение прав до трёх месяцев.
- ОСАГО на старую фамилию считается недействительным. Штраф — 800 рублей.
Итог
После смены фамилии нужно как можно быстрее:
- заменить водительское удостоверение;
- получить новый СТС;
- внести изменения в ПТС;
- обновить ОСАГО;
- при необходимости — переоформить МВУ.
Так вы избежите штрафов и проблем при проверке документов.
