Продлённые права действуют не везде — тысячи водителей рискуют штрафом за границей
Российские водительские права действуют десять лет, после чего их нужно обновить. Но не все автомобилисты знают, что существуют и другие причины для замены удостоверения, а в ряде случаев — особые правила. Разбираемся, когда документ теряет силу, что делать при автопродлении и можно ли управлять машиной с просроченными правами.
Когда истекает срок действия прав
Срок действия водительского удостоверения составляет ровно десять лет с момента выдачи. По истечении этого времени документ подлежит обязательной замене. Повторно сдавать экзамен не нужно — достаточно предоставить стандартный пакет бумаг и пройти медицинскую комиссию.
Процедура проста: заявление можно подать через "Госуслуги", в МФЦ или напрямую в подразделении ГИБДД. Список документов включает паспорт РФ, старое удостоверение, справку по форме №003-В/у и квитанцию об уплате госпошлины — 2000 рублей. При подаче через портал "Госуслуг" действует скидка 30%.
Важно помнить: если при замене паспорта не изменились персональные данные (например, при достижении 20 или 45 лет), обновлять права не требуется. А вот при смене фамилии, утере или порче удостоверения документ подлежит замене вне зависимости от срока действия.
Автопродление: что это и кого касается
В 2022 году государство автоматически продлило срок действия некоторых водительских удостоверений. Мера касалась прав, срок которых истекал с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023 года. Они получили трёхлетнее продление без необходимости переоформления. Позднее постановление распространили и на документы, истекающие в 2024–2025 годах.
Все продления зафиксированы в электронной базе ГИБДД, поэтому менять пластиковую карточку не нужно. Однако стоит учитывать, что такие права действуют только на территории России и Белоруссии. Если вы планируете поездку в другую страну, потребуется оформить новые права, иначе при пересечении границы документ признают недействительным.
Сроки действия при автопродлении
|Год окончания действия
|Продление действительно до
|Когда нужно заменить
|2022
|конец 2025 года
|до 31 декабря 2025 года
|2023
|конец 2026 года
|до 31 декабря 2026 года
|2024
|конец 2027 года
|до 31 декабря 2027 года
|2025
|конец 2028 года
|до 31 декабря 2028 года
Весной 2025 года правительство отменило систему автопродления. Теперь документы, срок которых истекает после 31 декабря 2025 года, необходимо обновлять по стандартной схеме. К примеру, если ваши права заканчиваются в январе 2026-го, подавать заявление нужно сразу после этой даты.
Другие причины для замены водительского удостоверения
Замена прав может потребоваться и в других случаях, независимо от срока действия документа:
-
Изменение фамилии или имени, например после заключения брака.
-
Потеря, кража или повреждение документа.
-
Получение новой категории прав.
-
Изменения в состоянии здоровья (в том числе после коррекции зрения).
-
Сильный износ пластика или нечитаемость данных.
Обратиться можно в любое подразделение ГИБДД, вне зависимости от места регистрации — база данных единая. Главное, предоставить основания и комплект документов.
Советы шаг за шагом: как заменить права без ошибок
-
Проверьте срок действия. Посмотрите дату на лицевой стороне удостоверения.
-
Пройдите медкомиссию. Это можно сделать в любой клинике, имеющей лицензию на проведение освидетельствования.
-
Подайте заявление. Удобнее всего через "Госуслуги" — там сразу формируется квитанция со скидкой.
-
Выберите дату и место визита. При записи онлайн можно выбрать отделение и удобное время.
-
Получите новые права. Обычно документ готов в день обращения.
Если удостоверение утеряно, необходимо написать заявление о потере и предъявить паспорт. Временные права больше не выдаются, поэтому управлять автомобилем до получения нового документа нельзя.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: езда с просроченным или повреждённым удостоверением.
Последствие: штраф от 5 000 до 15 000 рублей, возможная эвакуация автомобиля.
Альтернатива: заранее проверять дату окончания действия и подавать заявление хотя бы за месяц до истечения срока.
-
Ошибка: использование прав со старой фамилией.
Последствие: приравнивается к отсутствию документа, штраф аналогичный.
Альтернатива: заменить удостоверение сразу после смены персональных данных.
-
Ошибка: неоформленные права при автопродлении для поездок за рубеж.
Последствие: документ не признается иностранными властями.
Альтернатива: оформить новые права перед поездкой.
А что если я не пользуюсь машиной?
Если автомобиль стоит без движения, а права уже просрочены, штрафа не будет. Заменить документ можно в любое время, когда он снова понадобится. Но садиться за руль с недействительным удостоверением категорически нельзя.
"После истечения срока действия водительское удостоверение утрачивает юридическую силу. Его владелец фактически приравнивается к лицу, не имеющему право управлять автомобилем. За езду с просроченными правами предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Конкретную сумму определяет инспектор", — пояснил член Ассоциации юристов России Джахангир Мамедов.
Он добавил, что если собственник автомобиля передаст управление транспортом лицу без водительских прав, ему грозит штраф 30 тыс. руб., а самому водителю — от 5 тыс. до 15 тыс. руб.
Юрист также напомнил, что езда с испорченным удостоверением или правами на старую фамилию также расценивается как отсутствие документа.
Плюсы и минусы замены через "Госуслуги"
|Плюсы
|Минусы
|Скидка 30% на госпошлину
|Нужна подтверждённая учётная запись
|Возможность выбрать дату и время
|Иногда возникают сбои при передаче данных
|Очередей почти нет
|Не все регионы поддерживают онлайн-запись в конкретные отделения
Мифы и правда о водительских правах
Миф 1. После окончания срока действия можно ездить в течение месяца.
Правда: нет, удостоверение недействительно сразу на следующий день после истечения срока.
Миф 2. Медсправка не нужна, если права меняются из-за утери.
Правда: нужна всегда, кроме случаев замены по ошибке в данных ГИБДД.
Миф 3. Права можно поменять только по месту прописки.
Правда: нет, обратиться можно в любой регион страны.
FAQ
Можно ли поменять права досрочно?
Да, если есть веская причина — смена фамилии, порча документа или получение новой категории.
Сколько времени занимает процедура?
При обращении в ГИБДД или МФЦ — в течение часа, через "Госуслуги" — по записи в выбранный день.
Можно ли управлять машиной с продлёнными правами за границей?
Нет. Такие документы действуют только в России и Белоруссии, поэтому для поездок в другие страны нужно оформить новые.
Сколько стоит замена прав?
Госпошлина — 2000 рублей (1400 при оплате онлайн), медсправка — от 1000 до 2500 рублей в зависимости от региона.
3 интересных факта
-
Первые пластиковые водительские удостоверения в России начали выдавать в 1999 году.
-
В новом образце прав добавлены QR-коды для проверки подлинности.
-
По данным МВД, более 1,2 млн водителей ежегодно обращаются за заменой прав.
