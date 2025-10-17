Продлённые права действуют не везде — тысячи водителей рискуют штрафом за границей

Российские водительские права действуют десять лет, после чего их нужно обновить. Но не все автомобилисты знают, что существуют и другие причины для замены удостоверения, а в ряде случаев — особые правила. Разбираемся, когда документ теряет силу, что делать при автопродлении и можно ли управлять машиной с просроченными правами.

Когда истекает срок действия прав

Срок действия водительского удостоверения составляет ровно десять лет с момента выдачи. По истечении этого времени документ подлежит обязательной замене. Повторно сдавать экзамен не нужно — достаточно предоставить стандартный пакет бумаг и пройти медицинскую комиссию.

Процедура проста: заявление можно подать через "Госуслуги", в МФЦ или напрямую в подразделении ГИБДД. Список документов включает паспорт РФ, старое удостоверение, справку по форме №003-В/у и квитанцию об уплате госпошлины — 2000 рублей. При подаче через портал "Госуслуг" действует скидка 30%.

Важно помнить: если при замене паспорта не изменились персональные данные (например, при достижении 20 или 45 лет), обновлять права не требуется. А вот при смене фамилии, утере или порче удостоверения документ подлежит замене вне зависимости от срока действия.

Автопродление: что это и кого касается

В 2022 году государство автоматически продлило срок действия некоторых водительских удостоверений. Мера касалась прав, срок которых истекал с 1 января 2022-го по 31 декабря 2023 года. Они получили трёхлетнее продление без необходимости переоформления. Позднее постановление распространили и на документы, истекающие в 2024–2025 годах.

Все продления зафиксированы в электронной базе ГИБДД, поэтому менять пластиковую карточку не нужно. Однако стоит учитывать, что такие права действуют только на территории России и Белоруссии. Если вы планируете поездку в другую страну, потребуется оформить новые права, иначе при пересечении границы документ признают недействительным.

Сроки действия при автопродлении

Год окончания действия Продление действительно до Когда нужно заменить 2022 конец 2025 года до 31 декабря 2025 года 2023 конец 2026 года до 31 декабря 2026 года 2024 конец 2027 года до 31 декабря 2027 года 2025 конец 2028 года до 31 декабря 2028 года

Весной 2025 года правительство отменило систему автопродления. Теперь документы, срок которых истекает после 31 декабря 2025 года, необходимо обновлять по стандартной схеме. К примеру, если ваши права заканчиваются в январе 2026-го, подавать заявление нужно сразу после этой даты.

Другие причины для замены водительского удостоверения

Замена прав может потребоваться и в других случаях, независимо от срока действия документа:

Изменение фамилии или имени, например после заключения брака. Потеря, кража или повреждение документа. Получение новой категории прав. Изменения в состоянии здоровья (в том числе после коррекции зрения). Сильный износ пластика или нечитаемость данных.

Обратиться можно в любое подразделение ГИБДД, вне зависимости от места регистрации — база данных единая. Главное, предоставить основания и комплект документов.

Советы шаг за шагом: как заменить права без ошибок

Проверьте срок действия. Посмотрите дату на лицевой стороне удостоверения. Пройдите медкомиссию. Это можно сделать в любой клинике, имеющей лицензию на проведение освидетельствования. Подайте заявление. Удобнее всего через "Госуслуги" — там сразу формируется квитанция со скидкой. Выберите дату и место визита. При записи онлайн можно выбрать отделение и удобное время. Получите новые права. Обычно документ готов в день обращения.

Если удостоверение утеряно, необходимо написать заявление о потере и предъявить паспорт. Временные права больше не выдаются, поэтому управлять автомобилем до получения нового документа нельзя.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: езда с просроченным или повреждённым удостоверением.

Последствие: штраф от 5 000 до 15 000 рублей, возможная эвакуация автомобиля.

Альтернатива: заранее проверять дату окончания действия и подавать заявление хотя бы за месяц до истечения срока.

Ошибка: использование прав со старой фамилией.

Последствие: приравнивается к отсутствию документа, штраф аналогичный.

Альтернатива: заменить удостоверение сразу после смены персональных данных.

Ошибка: неоформленные права при автопродлении для поездок за рубеж.

Последствие: документ не признается иностранными властями.

Альтернатива: оформить новые права перед поездкой.

А что если я не пользуюсь машиной?

Если автомобиль стоит без движения, а права уже просрочены, штрафа не будет. Заменить документ можно в любое время, когда он снова понадобится. Но садиться за руль с недействительным удостоверением категорически нельзя.

"После истечения срока действия водительское удостоверение утрачивает юридическую силу. Его владелец фактически приравнивается к лицу, не имеющему право управлять автомобилем. За езду с просроченными правами предусмотрена ответственность по ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ — штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Конкретную сумму определяет инспектор", — пояснил член Ассоциации юристов России Джахангир Мамедов.

Он добавил, что если собственник автомобиля передаст управление транспортом лицу без водительских прав, ему грозит штраф 30 тыс. руб., а самому водителю — от 5 тыс. до 15 тыс. руб.

Юрист также напомнил, что езда с испорченным удостоверением или правами на старую фамилию также расценивается как отсутствие документа.

Плюсы и минусы замены через "Госуслуги"

Плюсы Минусы Скидка 30% на госпошлину Нужна подтверждённая учётная запись Возможность выбрать дату и время Иногда возникают сбои при передаче данных Очередей почти нет Не все регионы поддерживают онлайн-запись в конкретные отделения

Мифы и правда о водительских правах

Миф 1. После окончания срока действия можно ездить в течение месяца.

Правда: нет, удостоверение недействительно сразу на следующий день после истечения срока.

Миф 2. Медсправка не нужна, если права меняются из-за утери.

Правда: нужна всегда, кроме случаев замены по ошибке в данных ГИБДД.

Миф 3. Права можно поменять только по месту прописки.

Правда: нет, обратиться можно в любой регион страны.

FAQ

Можно ли поменять права досрочно?

Да, если есть веская причина — смена фамилии, порча документа или получение новой категории.

Сколько времени занимает процедура?

При обращении в ГИБДД или МФЦ — в течение часа, через "Госуслуги" — по записи в выбранный день.

Можно ли управлять машиной с продлёнными правами за границей?

Нет. Такие документы действуют только в России и Белоруссии, поэтому для поездок в другие страны нужно оформить новые.

Сколько стоит замена прав?

Госпошлина — 2000 рублей (1400 при оплате онлайн), медсправка — от 1000 до 2500 рублей в зависимости от региона.

