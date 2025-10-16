Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Москвичка с водительскими правами у автомобиля
Москвичка с водительскими правами у автомобиля
Олег Белов Опубликована сегодня в 10:45

Один день просрочки — и штраф до 15 тысяч: что делать, если права уже недействительны

В России запрещено ездить с просроченными водительскими правами — штраф до 15 тысяч рублей

Когда срок действия водительского удостоверения подходит к концу, многие задумываются об обновлении в последний момент. А кто-то и вовсе забывает о дате окончания, особенно если временно не пользуется автомобилем. Разберёмся, что будет, если пропустить срок, можно ли ездить с просроченными правами и как правильно их заменить.

Можно ли ездить с просроченными правами

По закону срок действия водительского удостоверения в России составляет 10 лет. После его истечения документ перестаёт быть действительным. При этом важно понимать, что сам факт просрочки не влечёт за собой административного наказания — штраф за это не предусмотрен.

Но садиться за руль с такими правами категорически запрещено. В этом случае водитель считается лицом, управляющим автомобилем без документа, подтверждающего право управления транспортным средством.

Штрафы и последствия

Если инспектор ГИБДД остановит водителя с просроченными правами, ему грозит административный штраф от 5 000 до 15 000 рублей в соответствии с частью 1 статьи 12.7 КоАП РФ.

Кроме того, автомобиль могут эвакуировать на штрафстоянку. Чтобы его вернуть, придётся оплатить не только штраф, но и услуги эвакуации и хранения машины.

"Просроченные водительские права юридически приравниваются к отсутствию права управления", — пояснил представитель ГИБДД Андрей Лапшин.

Поэтому, если срок действия удостоверения истёк, лучше не рисковать и оформить замену заранее.

Как заменить просроченные права

Процедура замены водительского удостоверения проста и занимает немного времени. Сделать это можно как лично, так и онлайн.

Необходимые документы:

  1. Паспорт гражданина РФ.

  2. Старое водительское удостоверение (если оно сохранилось).

  3. Медицинская справка по форме 003-В/у.

  4. Квитанция об оплате госпошлины (2 000 рублей).

При подаче заявления через портал "Госуслуги" действует скидка 30%, и госпошлина составит 1 400 рублей.

Замена прав производится в любом подразделении ГИБДД, независимо от места регистрации. Новый документ выдаётся сроком на 10 лет.

Продление срока действия

В 2022 году в России приняли временное послабление: удостоверения, срок действия которых истекал с 2022 по 2023 год, автоматически продлили на три года. Это решение было связано с пандемией и сложностями прохождения медкомиссий.

Таким образом, если ваши права закончились, например, 15 июня 2022 года, они действительны до 15 июня 2025 года.

Однако продление не распространяется на удостоверения, срок которых истёк до 2022 года. В этом случае потребуется стандартная замена.

Сравнение: замена лично и онлайн

Параметр В ГИБДД Через Госуслуги
Срок ожидания до 1 часа до 15 минут при записи
Госпошлина 2 000 руб. 1 400 руб.
Медсправка обязательна обязательна
Получение лично в ГИБДД лично в ГИБДД (по записи)

Онлайн-заявление помогает избежать очередей и сэкономить часть госпошлины, что делает этот вариант более удобным.

Советы пошагово

  1. Проверьте срок действия прав — он указан на лицевой стороне.

  2. Если срок истекает, заранее пройдите медкомиссию.

  3. Оплатите госпошлину и подготовьте документы.

  4. Подайте заявление — лично или через "Госуслуги".

  5. Получите новые права в назначенный день.

Совет: делайте замену за месяц до окончания срока, чтобы избежать риска штрафа и непредвиденных ситуаций.

Ошибки и их последствия

Ошибка: игнорировать срок окончания действия прав.
Последствие: штраф до 15 000 рублей и эвакуация автомобиля.
Альтернатива: заранее оформить замену онлайн, потратив не более часа.

Ошибка: попытаться "продлить" права без замены.
Последствие: документ остаётся недействительным.
Альтернатива: пройти медкомиссию и получить новое удостоверение.

А что если я не вожу?

Если у вас нет автомобиля и вы не собираетесь садиться за руль в ближайшее время, торопиться с заменой не нужно. Но стоит помнить, что пользоваться просроченными правами для других целей (например, как удостоверением личности) нельзя — они недействительны.

Плюсы и минусы ранней замены

Плюсы Минусы
Избежание штрафа Трата времени на медкомиссию
Возможность скидки на госпошлину Небольшие расходы
Удобство онлайн-подачи Необходимость личного визита в ГИБДД

FAQ

Как проверить срок действия водительских прав?
Дата окончания указана в нижней строке лицевой стороны удостоверения.

Можно ли заменить права без медицинской справки?
Нет, медсправка обязательна, если срок действия документа истёк.

Что делать, если права потеряны и просрочены?
Необходимо подать заявление о выдаче нового удостоверения, приложив паспорт, медсправку и оплатив пошлину.

Мифы и правда

Миф: можно ездить с просроченными правами 30 дней.
Правда: нельзя — даже один день просрочки делает документ недействительным.

Миф: штраф за просрочку начисляют автоматически.
Правда: нет, наказание наступает только при факте вождения.

Миф: старые права можно продлить без медкомиссии.
Правда: для продления всегда нужна актуальная справка.

Интересные факты

  1. Первые пластиковые водительские удостоверения в России начали выдавать в 1999 году.

  2. Средний возраст водителей, забывших вовремя заменить права, — 45 лет.

  3. За последние пять лет через "Госуслуги" заменили удостоверение более 12 миллионов россиян.

Исторический контекст

Ранее водительские права в СССР выдавались на 10 лет без единой фотографии. В 1980-х появилась необходимость их регулярной замены, а с 2011 года — современный формат пластиковых удостоверений с чипом, защищённым от подделки.

