Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Водительские права
Водительские права
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 16:53

Россия и Китай готовят сюрприз для автомобилистов: что изменится для водителей обеих стран

Минтранс сообщил о переговорах России и Китая по взаимному признанию водительских удостоверений

Вопрос о взаимном признании водительских удостоверений между Россией и Китаем снова оказался в центре внимания. Эта тема обсуждается уже не первый год, и теперь процесс переговоров получил новое развитие. О планах рассказал глава Минтранса на полях Восточного экономического форума, подчеркнув, что стороны активно ведут консультации, но сроки принятия окончательного решения пока остаются открытыми.

История переговоров

Первые упоминания о возможном соглашении прозвучали ещё весной 2025 года. Тогда замминистра транспорта сообщил, что совместно с МВД ведутся переговоры с китайской стороной. Речь идёт о создании условий, при которых граждане обеих стран смогут пользоваться своими национальными правами для личных поездок на легковых автомобилях, не прибегая к дополнительным процедурам.

Такое решение существенно упростило бы жизнь туристам, студентам и предпринимателям, которые регулярно перемещаются между Россией и Китаем. Ведь сейчас иностранным гражданам в ряде случаев приходится оформлять временное водительское удостоверение или пользоваться услугами местных перевозчиков.

Позиция сторон

На встречах представители министерств отмечают, что заинтересованы в упрощении передвижения.

"Сейчас этот вопрос активно обсуждается обеими странами. Однако сроки пока не определены — процесс согласования продолжается", — сказал министр транспорта Андрей Никитин.

Для обеих стран взаимное признание прав может стать ещё одним шагом к развитию транспортного сообщения и туризма, особенно на фоне растущего пассажиропотока через сухопутную границу.

Цифровизация документов в России

Параллельно в России идёт масштабная работа по переводу водительских документов в электронный формат. Речь идёт как о самих удостоверениях, так и о свидетельствах о регистрации автомобилей.

Глава ГАИ Михаил Черников ранее пояснял, что формируется законодательная база для внедрения цифровых документов.

"Ведомство разрабатывает законодательную базу для внедрения электронных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств", — отметил Черников.

По его словам, в ближайшей перспективе все ключевые услуги будут доступны через портал "Госуслуги". Это должно сократить бюрократические барьеры и ускорить процесс получения необходимых документов для автомобилистов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт Житнухин назвал основные недостатки кроссовера Toyota C-HR сегодня в 15:55

На что жалуются владельцы Toyota C-HR: полный список слабых мест

Популярный кроссовер Toyota C-HR оказался не таким удобным, как выглядит на первый взгляд. Эксперты назвали пять ключевых недостатков модели.

Читать полностью » ВСК назвал самые аварийные китайские автомобили в России в 2025 году сегодня в 14:36

Самые массовые бренды стали самыми аварийными: что не так с Chery, Haval и Geely

Аналитики ВСК подсчитали, какие китайские автомобили чаще всего становятся виновниками ДТП в России, а какие оказались самыми аккуратными на дорогах.

Читать полностью » Reuters: рабочие Hyundai начали забастовки на заводах в Южной Корее сегодня в 13:59

Hyundai поднял волну: что хотят рабочие крупнейшего автоконцерна

40 тысяч рабочих Hyundai в Южной Корее объявили забастовку: сотрудники требуют премию 30% от прибыли и сокращение рабочего дня.

Читать полностью » Автостат: продажи Toyota в России в августе 2025 года выросли на 96% сегодня в 13:51

Японский бренд доказал: любовь российских водителей сильнее запретов

Продажи Toyota в России в августе 2025-го выросли на 96%. Бренд вошёл в топ-10 рынка, несмотря на отсутствие официальных поставок.

Читать полностью » Авто Mail: ФНС инициировала ликвидацию российского юрлица бренда Exeed сегодня в 13:41

Бренд жив, юрлицо мертво: почему машины Exeed продаются, а компанию признают мёртвой

ФНС Москвы начала ликвидацию «Эксид Карс Рус» из-за отсутствия отчетности и операций. Учредителем компании является российское представительство Chery.

Читать полностью » Автокод: Haval Jolion стал самым популярным китайским авто на вторичном рынке в 2025 году сегодня в 13:31

Вторичный рынок раскрыл фаворитов: эти авто проверяют чаще всего

«Автокод» назвал топ-10 китайских машин с пробегом, которые чаще всего проверяют в России. Лидеры — Haval Jolion, Geely Monjaro и Coolray.

Читать полностью » Эксперт Подщеколдин: рынок автомобилей в России может оживиться осенью 2025 года сегодня в 13:21

Осенью машины могут стать доступнее: когда дилеры прогнозируют оживление

Спрос на автомобили в России начнёт восстанавливаться осенью 2025 года: снижение ключевой ставки и снятие средств с депозитов станут ключевыми факторами.

Читать полностью » Автоэксперт Дмитрий Попов: пробки ускоряют износ двигателя из-за холостого хода сегодня в 13:19

Почему пробки убивают мотор быстрее, чем трасса

Эксперт объяснил, почему пробки ускоряют износ двигателя: холостой ход снижает давление масла, детали смазываются хуже, а мотор рискует перегреться.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Красная помада стюардесс в 1960-е годы использовалась для повышения безопасности полётов
Спорт и фитнес

Онлайн-тренировки: какие платформы предлагают занятия дома
Наука и технологии

Исследование показало влияние ультраобработанных продуктов на рост ожирения
Туризм

Хопперы, коттху и лампрайс: что входит в гастрономическую культуру Шри-Ланки
Питомцы

Золотая рыбка вуалехвост чувствительна к качеству воды — советы экспертов
Дом

Эксперты объяснили, как выбрать экологичную мебель для дома
Наука и технологии

Исследование выявило связь формы черепа с симптомами мальформации Киари I у пациентов
Садоводство

Милдью на винограде: опасный враг, против которого есть эффективное средство
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet