Россия и Китай готовят сюрприз для автомобилистов: что изменится для водителей обеих стран

Вопрос о взаимном признании водительских удостоверений между Россией и Китаем снова оказался в центре внимания. Эта тема обсуждается уже не первый год, и теперь процесс переговоров получил новое развитие. О планах рассказал глава Минтранса на полях Восточного экономического форума, подчеркнув, что стороны активно ведут консультации, но сроки принятия окончательного решения пока остаются открытыми.

История переговоров

Первые упоминания о возможном соглашении прозвучали ещё весной 2025 года. Тогда замминистра транспорта сообщил, что совместно с МВД ведутся переговоры с китайской стороной. Речь идёт о создании условий, при которых граждане обеих стран смогут пользоваться своими национальными правами для личных поездок на легковых автомобилях, не прибегая к дополнительным процедурам.

Такое решение существенно упростило бы жизнь туристам, студентам и предпринимателям, которые регулярно перемещаются между Россией и Китаем. Ведь сейчас иностранным гражданам в ряде случаев приходится оформлять временное водительское удостоверение или пользоваться услугами местных перевозчиков.

Позиция сторон

На встречах представители министерств отмечают, что заинтересованы в упрощении передвижения.

"Сейчас этот вопрос активно обсуждается обеими странами. Однако сроки пока не определены — процесс согласования продолжается", — сказал министр транспорта Андрей Никитин.

Для обеих стран взаимное признание прав может стать ещё одним шагом к развитию транспортного сообщения и туризма, особенно на фоне растущего пассажиропотока через сухопутную границу.

Цифровизация документов в России

Параллельно в России идёт масштабная работа по переводу водительских документов в электронный формат. Речь идёт как о самих удостоверениях, так и о свидетельствах о регистрации автомобилей.

Глава ГАИ Михаил Черников ранее пояснял, что формируется законодательная база для внедрения цифровых документов.

"Ведомство разрабатывает законодательную базу для внедрения электронных водительских удостоверений и свидетельств о регистрации транспортных средств", — отметил Черников.

По его словам, в ближайшей перспективе все ключевые услуги будут доступны через портал "Госуслуги". Это должно сократить бюрократические барьеры и ускорить процесс получения необходимых документов для автомобилистов.