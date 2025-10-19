Бумажные снимки ушли в прошлое: как теперь делают фото на права

Получение водительского удостоверения невозможно без правильно сделанной фотографии. Именно она становится главным визуальным элементом документа и должна строго соответствовать установленным нормативам. В 2025 году в России действуют две категории удостоверений — национальное и международное, и для каждой предусмотрены собственные параметры снимков.

Фото для национальных водительских удостоверений

В России порядок оформления национальных прав регулируется Приказом МВД № 365. Снимок водителя сегодня делают непосредственно в подразделении ГИБДД — в момент подачи документов. То есть фотографию приносить с собой больше не требуется: всё происходит автоматически с помощью цифровых систем.

Такой подход позволяет избежать ошибок и гарантирует, что изображение будет соответствовать всем требованиям. Кроме того, фотографирование уже включено в стоимость госпошлины — доплачивать ничего не нужно.

Основные параметры фото

Чтобы удостоверение было признано действительным, важно соблюдать несколько ключевых правил:

Размер снимка — 30x40 мм. Цветное изображение, выполненное на нейтральном сером фоне. Лицо должно быть четко видно и занимать 70-80 % площади фотографии. Снимок делается строго анфас, без поворота головы.

Очки и головные уборы

Для большинства водителей фото делается без головного убора. Исключение делают лишь для тех, кому этого требует религиозная традиция — при этом контуры лица должны оставаться полностью открытыми.

Если человек постоянно носит очки, снимать их для снимка не нужно. Главное условие — прозрачные линзы. Тонированные или светоотражающие стекла использовать нельзя, поскольку они мешают распознаванию черт лица при цифровой обработке.

Фото для международного водительского удостоверения

Международные права (МВУ) — это дополнение к национальному документу. Они действуют только в паре и позволяют водить автомобиль за границей. В отличие от российских, здесь фото водитель предоставляет самостоятельно.

Регламент описан в Приказе МВД № 206, где указаны все технические параметры снимка.

Параметры фото для МВУ

Размер — 35x45 мм. Допускается как цветное, так и черно-белое изображение на светлом фоне. Лицо должно занимать 75-80 % снимка и быть четко различимым. Фотография должна быть матовой, без глянца и бликов.

Дополнительные условия

Требования к очкам и головным уборам идентичны национальным: допускаются лишь религиозные головные уборы, не закрывающие овал лица. Очки — только с прозрачными линзами.

Фотографию в МВУ вклеивает сотрудник Госавтоинспекции при оформлении документа. Под снимком водитель ставит подпись черной пастой, а сверху ставится круглая печать ведомства.

Сравнение требований

Параметр Национальные права Международные права Размер фото 30x40 мм 35x45 мм Тип изображения Цветное Цветное или черно-белое Фон Серый Светлый Площадь лица 70-80 % 75-80 % Покрытие фото Печать на пластике Бумажное матовое фото Где делают В ГИБДД В фотоателье или самостоятельно

Как подготовить фото: пошаговые советы

Выберите студию, знакомую с требованиями МВД. Фотоателье, специализирующиеся на документах, обычно знают нужные форматы. Проверьте освещение. Свет должен быть рассеянным, без резких теней. Не используйте фильтры и ретушь. Даже легкая обработка может исказить черты лица. Следите за выражением лица. Нейтральная мимика, закрытый рот, открытые глаза. Проверьте результат перед печатью. Лучше сделать несколько дублей, чтобы выбрать оптимальный.

Типичные ошибки и как их избежать

Ошибка: использование глянцевой бумаги.

Последствие: бликует под лампами, затрудняя проверку личности.

Альтернатива: выбрать матовую бумагу. Ошибка: сильная ретушь или фильтры.

Последствие: фото могут не принять при подаче документов.

Альтернатива: использовать оригинальное изображение без редактирования. Ошибка: головной убор, скрывающий часть лица.

Последствие: документ признают недействительным.

Альтернатива: открыть лоб и подбородок полностью.

А что если фото не приняли?

Если снимок не соответствует нормативам, инспектор объяснит, что именно нужно исправить. В случае с международным удостоверением придется просто распечатать новый вариант. Для национальных прав всё проще — вас сфотографируют повторно прямо в ГИБДД.

Плюсы и минусы автоматической съёмки

Плюсы Минусы Гарантированное соответствие стандартам Нет возможности выбрать лучший кадр Экономия времени и денег Фото делается без предварительного просмотра Исключается подделка снимка Не всегда удачное освещение

FAQ

Как узнать, примут ли фото для международных прав?

— Лучше уточнить в отделении ГИБДД или обратиться в проверенное фотоателье: специалисты знают все требования.

Можно ли использовать фото из паспорта?

— Нет, форматы и требования к фону отличаются.

Нужно ли приносить фото для национальных прав?

— Нет, снимок делают на месте, в автоматизированной фотокабине.

Сколько хранится фото в базе ГИБДД?

— Изображения хранятся столько же, сколько срок действия удостоверения — 10 лет.

Можно ли улыбаться на фото?

— Нежелательно. Лучше сохранять нейтральное выражение лица, чтобы распознавание было корректным.

Мифы и правда о фото на права

• Миф: для международных прав подойдёт любое фото 3x4.

Правда: размер должен быть строго 35x45 мм.

• Миф: можно приносить фото в цифровом виде на флешке.

Правда: принимаются только распечатанные снимки.

• Миф: допускается легкая ретушь.

Правда: редактирование запрещено, лицо должно быть естественным.

Интересные факты