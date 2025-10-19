Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Водительские права
Водительские права
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:16

Бумажные снимки ушли в прошлое: как теперь делают фото на права

МВД России разъяснило правила фотографий для международных прав в 2025 году

Получение водительского удостоверения невозможно без правильно сделанной фотографии. Именно она становится главным визуальным элементом документа и должна строго соответствовать установленным нормативам. В 2025 году в России действуют две категории удостоверений — национальное и международное, и для каждой предусмотрены собственные параметры снимков.

Фото для национальных водительских удостоверений

В России порядок оформления национальных прав регулируется Приказом МВД № 365. Снимок водителя сегодня делают непосредственно в подразделении ГИБДД — в момент подачи документов. То есть фотографию приносить с собой больше не требуется: всё происходит автоматически с помощью цифровых систем.

Такой подход позволяет избежать ошибок и гарантирует, что изображение будет соответствовать всем требованиям. Кроме того, фотографирование уже включено в стоимость госпошлины — доплачивать ничего не нужно.

Основные параметры фото

Чтобы удостоверение было признано действительным, важно соблюдать несколько ключевых правил:

  1. Размер снимка — 30x40 мм.

  2. Цветное изображение, выполненное на нейтральном сером фоне.

  3. Лицо должно быть четко видно и занимать 70-80 % площади фотографии.

  4. Снимок делается строго анфас, без поворота головы.

Очки и головные уборы

Для большинства водителей фото делается без головного убора. Исключение делают лишь для тех, кому этого требует религиозная традиция — при этом контуры лица должны оставаться полностью открытыми.

Если человек постоянно носит очки, снимать их для снимка не нужно. Главное условие — прозрачные линзы. Тонированные или светоотражающие стекла использовать нельзя, поскольку они мешают распознаванию черт лица при цифровой обработке.

Фото для международного водительского удостоверения

Международные права (МВУ) — это дополнение к национальному документу. Они действуют только в паре и позволяют водить автомобиль за границей. В отличие от российских, здесь фото водитель предоставляет самостоятельно.

Регламент описан в Приказе МВД № 206, где указаны все технические параметры снимка.

Параметры фото для МВУ

  1. Размер — 35x45 мм.

  2. Допускается как цветное, так и черно-белое изображение на светлом фоне.

  3. Лицо должно занимать 75-80 % снимка и быть четко различимым.

  4. Фотография должна быть матовой, без глянца и бликов.

Дополнительные условия

Требования к очкам и головным уборам идентичны национальным: допускаются лишь религиозные головные уборы, не закрывающие овал лица. Очки — только с прозрачными линзами.

Фотографию в МВУ вклеивает сотрудник Госавтоинспекции при оформлении документа. Под снимком водитель ставит подпись черной пастой, а сверху ставится круглая печать ведомства.

Сравнение требований

Параметр Национальные права Международные права
Размер фото 30x40 мм 35x45 мм
Тип изображения Цветное Цветное или черно-белое
Фон Серый Светлый
Площадь лица 70-80 % 75-80 %
Покрытие фото Печать на пластике Бумажное матовое фото
Где делают В ГИБДД В фотоателье или самостоятельно

Как подготовить фото: пошаговые советы

  1. Выберите студию, знакомую с требованиями МВД. Фотоателье, специализирующиеся на документах, обычно знают нужные форматы.

  2. Проверьте освещение. Свет должен быть рассеянным, без резких теней.

  3. Не используйте фильтры и ретушь. Даже легкая обработка может исказить черты лица.

  4. Следите за выражением лица. Нейтральная мимика, закрытый рот, открытые глаза.

  5. Проверьте результат перед печатью. Лучше сделать несколько дублей, чтобы выбрать оптимальный.

Типичные ошибки и как их избежать

  1. Ошибка: использование глянцевой бумаги.
    Последствие: бликует под лампами, затрудняя проверку личности.
    Альтернатива: выбрать матовую бумагу.

  2. Ошибка: сильная ретушь или фильтры.
    Последствие: фото могут не принять при подаче документов.
    Альтернатива: использовать оригинальное изображение без редактирования.

  3. Ошибка: головной убор, скрывающий часть лица.
    Последствие: документ признают недействительным.
    Альтернатива: открыть лоб и подбородок полностью.

А что если фото не приняли?

Если снимок не соответствует нормативам, инспектор объяснит, что именно нужно исправить. В случае с международным удостоверением придется просто распечатать новый вариант. Для национальных прав всё проще — вас сфотографируют повторно прямо в ГИБДД.

Плюсы и минусы автоматической съёмки

Плюсы Минусы
Гарантированное соответствие стандартам Нет возможности выбрать лучший кадр
Экономия времени и денег Фото делается без предварительного просмотра
Исключается подделка снимка Не всегда удачное освещение
Плюсы Минусы
Гарантированное соответствие стандартам Нет возможности выбрать лучший кадр
Экономия времени и денег Фото делается без предварительного просмотра
Исключается подделка снимка Не всегда удачное освещение

FAQ

Как узнать, примут ли фото для международных прав?
— Лучше уточнить в отделении ГИБДД или обратиться в проверенное фотоателье: специалисты знают все требования.

Можно ли использовать фото из паспорта?
— Нет, форматы и требования к фону отличаются.

Нужно ли приносить фото для национальных прав?
— Нет, снимок делают на месте, в автоматизированной фотокабине.

Сколько хранится фото в базе ГИБДД?
— Изображения хранятся столько же, сколько срок действия удостоверения — 10 лет.

Можно ли улыбаться на фото?
— Нежелательно. Лучше сохранять нейтральное выражение лица, чтобы распознавание было корректным.

Мифы и правда о фото на права

Миф: для международных прав подойдёт любое фото 3x4.
Правда: размер должен быть строго 35x45 мм.

Миф: можно приносить фото в цифровом виде на флешке.
Правда: принимаются только распечатанные снимки.

Миф: допускается легкая ретушь.
Правда: редактирование запрещено, лицо должно быть естественным.

Интересные факты

  1. Первые советские водительские удостоверения не содержали фото вообще — вместо него ставили личную подпись владельца.

  2. Цифровая система съемки, действующая сегодня, появилась в России только в 2011 году.

  3. Фото из ГИБДД хранится в общей базе МВД и используется для проверки личности при оформлении других документов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вентилируемые тормозные диски лучше охлаждаются и служат дольше вчера в 23:27
Почему ваши тормоза кричат о помощи? 5 признаков, что диски уже не спасти

Владелец автосервиса рассказал, как простые привычки и правильный выбор колодок помогут сделать тормозные диски почти "вечными".

Читать полностью » Каждый третий случай серьёзного повреждения тормозов связан с ездой на ручнике вчера в 22:33
Одна ошибка за рулём может сжечь тормоза: что происходит, когда едешь с поднятым ручником

Даже короткая поездка с поднятым ручником может закончиться ремонтом. Владелец автосервиса рассказал, какие узлы страдают и как избежать ошибок.

Читать полностью » На прямых участках чаще всего случаются аварии из-за усыпляющего эффекта вчера в 22:30
Трасса кажется безопасной? 3 смертельные ошибки, которые допускают все водители

Инспектор ГАИ рассказал, почему трасса не безопаснее города, и назвал три ошибки, которые совершают даже опытные водители.

Читать полностью » Продажи пикапов в России в сентябре 2025 снизились на 40% — данные аналитиков вчера в 21:39
Пикапы тают на глазах: кто реально держит рынок в своих руках

Российский рынок пикапов падает с начала года, а новые фавориты появляются даже без официального представительства. Интересные изменения в лидерах и моделях.

Читать полностью » В Москве за январь–сентябрь 2025 года число ДТП с участием такси снизилось на 5,8% — ГИБДД вчера в 20:30
Такси перестали убегать от правил: что на самом деле изменилось на московских дорогах

В Москве заметно снизилась аварийность с участием такси, а Минпромторг расширяет перечень разрешённых автомобилей для перевозок пассажиров.

Читать полностью » Автосалон Chevrolet в Айдахо дарит покупателям флаг и сертификат на оружие вчера в 19:21
Секрет продаж раскрыт: автосалон Chevrolet в Айдахо шокирует подарком для покупателей

Дилер Chevrolet в Айдахо удивил покупателей необычной акцией: флаг и сертификат на оружие стали неожиданным бонусом при покупке нового автомобиля.

Читать полностью » Вождение в плохую погоду требует снижения скорости и контроля техники вчера в 18:51
Дорога превращается в ловушку: как привычки опытных водителей ведут к катастрофам

Ошибки за рулём совершают даже опытные водители. Узнайте, какие привычки помогают сохранить безопасность и предотвратить аварии.

Читать полностью » Volkswagen Touran вернулся в Россию с ценой от 2,85 млн рублей через параллельный импорт вчера в 17:58
Новый старый герой: Volkswagen Touran удивляет оснащением и ценой

Volkswagen Touran возвращается в Россию как доступный семейный минивэн с современным оснащением и ценой ниже китайских аналогов.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Apple вплотную приблизилась к Samsung по продажам смартфонов — данные IDC
Дом
Пыль, плесень и клещи: чем опасно хранение вещей под кроватью
Красота и здоровье
Дерматолог Марина Шишкина предупредила, что ношение чужих тапок может вызвать грибок ногтей
Авто и мото
В России распространяется мошенничество при ввозе автомобилей из-за рубежа
Спорт и фитнес
Персональный тренер Беттс объяснил, почему после 40 нельзя начинать с больших весов
Спорт и фитнес
Зоопсихолог уточнил, что кошки могут мурлыкать не только от удовольствия
Наука
NASA: комета Леммон пройдёт на минимальном расстоянии от Земли 21 октября
Садоводство
Мульча подавляет рост сорняков и улучшает структуру земли — рекомендации специалистов по садоводству
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet