Как открыть категорию D и не потратить лишнего: пошаговый разбор

Водитель автобуса — не просто человек за рулём. От его профессионализма зависит безопасность десятков пассажиров, а потому к таким кандидатам предъявляют особые требования. Чтобы открыть категорию D, нужно пройти серьёзную подготовку, иметь опыт вождения и соответствовать медицинским нормам.

Что обозначает категория D

Категория D позволяет управлять автобусами, рассчитанными более чем на восемь пассажиров, не считая водителя. Такие транспортные средства могут включать прицепы массой до 750 кг. Если масса превышает этот предел или автобус является сочленённым, понадобится категория DE.

Существует также две подкатегории:

D1 - автобусы, вмещающие от 9 до 16 пассажиров;

D1E - те же автобусы, но с прицепом массой более 750 кг, при условии, что общая масса сцепки не превышает 12 тонн.

Что можно водить с категорией D

С открытой категорией D водитель может управлять:

микроавтобусами вместимостью до 22 человек (по ГОСТ Р 59483-2021);

несочленёнными автобусами на 22 пассажира и более;

внедорожными мототранспортными средствами (мотовездеходы, снегоходы, квадроциклы) — но только по договору аренды или проката и после инструктажа.

Требования к кандидатам

Чтобы получить права категории D, нужно:

Иметь водительский стаж не менее одного года. Уже обладать одной из категорий — B, C или Tb (троллейбус). Пройти медицинское освидетельствование, подтверждающее профессиональную пригодность. Окончить обучение в лицензированной автошколе и успешно сдать экзамен в ГИБДД.

Возрастные ограничения

Открыть категорию D можно с 21 года, а военнослужащим — с 19 лет.

Подкатегорию D1E разрешено получать с 22 лет. Эти нормы прописаны в Федеральном законе "О безопасности дорожного движения".

Стоимость обучения

Цена обучения варьируется в зависимости от региона и уровня автошколы.

Москва: от 26 000 до 100 000 руб.

Санкт-Петербург: около 40 000 руб.

Регионы: от 12 000 до 70 000 руб.

Для тех, кто уже имеет категории B или C, переподготовка обойдётся дешевле — примерно 20-30 тыс. руб. В специализированных автошколах, например в "Мосгортрансе", обучение дороже — 50-65 тыс. руб.

Бесплатно пройти обучение могут граждане, направленные военкоматом, учебными заведениями или центрами занятости. Однако медкомиссию и госпошлину оплачивают все.

Как получить права категории D

Процедура включает шесть шагов.

1. Выбор автошколы

Главное — убедиться, что у учреждения есть лицензия и программа обучения именно по категории D. Стоит изучить отзывы, количество практических часов и процент успешных сдач экзаменов.

2. Медицинская справка

Для этой категории нужна расширенная справка по форме № 003-В/у, оформляемая только после прохождения ЭЭГ и осмотров у психиатра, нарколога, офтальмолога, невролога, ЛОРа и терапевта.

Осмотр психиатра и нарколога проводится только в государственных учреждениях по месту регистрации. Стоимость справки — от 2,5 до 6,5 тыс. руб., срок действия — один год.

3. Запись в автошколу

Понадобятся:

паспорт,

4 фото 3x4 см,

медицинская справка.

Иногда также требуют ИНН или документ об образовании.

4. Прохождение обучения

Программа подготовки включает:

152 часа теории ;

около 144 часов практики (в зависимости от типа коробки передач).

В среднем обучение длится 7-8 месяцев. Если школа предлагает "ускоренные" курсы с меньшим числом часов, стоит насторожиться — такие курсы не обеспечивают нужного уровня подготовки.

5. Внутренний экзамен

Автошкола проводит собственный теоретический и практический экзамен. Часто его требования строже, чем в ГИБДД. Только после успешной сдачи внутреннего экзамена выдают допуск к государственному.

6. Экзамен в ГИБДД

Необходимо собрать пакет документов:

паспорт;

водительское удостоверение (B или C);

сертификат из автошколы;

медицинская справка;

квитанция об оплате госпошлины.

С 1 сентября 2025 года госпошлина увеличена:

обычные права - 4000 руб.;

биометрические права - 6000 руб.

После сдачи теории и практики в ГИБДД водитель получает новое удостоверение. При этом не имеет значения, где именно вы сдавали экзамен — получить готовые права можно в любом подразделении.

Сравнение категорий и подкатегорий

Категория Тип транспорта Количество пассажиров Прицеп Минимальный возраст D Автобусы >8 до 750 кг 21 год D1 Малые автобусы 9-16 до 750 кг 21 год D1E Малые автобусы с прицепом 9-16 >750 кг 22 года DE Автобусы с прицепом >8 >750 кг 24 года

Советы шаг за шагом

Начните с категории B или C. Без них обучение на D невозможно. Соберите медицинские документы заранее. Некоторые справки действуют ограниченное время. Выбирайте школу с реальными автобусами для практики. Это важно для освоения маневров. Не экономьте на часах вождения. Опыт за рулём большого транспорта требует времени. Повторяйте ПДД ежедневно. Ошибки на экзамене часто связаны с забытыми теоретическими нюансами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: пропуск медицинской комиссии или неполное обследование.

Последствие: отказ в допуске к экзамену.

Альтернатива: проходить медосмотр только в лицензированных центрах.

Ошибка: выбор автошколы без лицензии.

Последствие: сертификат не примут в ГИБДД.

Альтернатива: проверить школу на сайте Госуслуг или реестре Минпросвещения.

Ошибка: недостаточное количество практики.

Последствие: сложности при парковке и маневрах.

Альтернатива: взять несколько дополнительных занятий с инструктором.

А что если… водитель потерял права категории D?

В этом случае нужно обратиться в любое подразделение ГИБДД и подать заявление на восстановление. Если срок действия удостоверения истёк, придётся пройти медкомиссию и пересдать теорию.

Плюсы и минусы категории D

Плюсы Минусы Высокая востребованность профессии Требуется опыт и стаж Возможность трудоустройства в транспорте Дорогая и длительная подготовка Стабильный доход Строгие медтребования Перспектива работы в госструктурах Ответственность за пассажиров

FAQ

Сколько длится обучение?

От 6 до 8 месяцев, включая практику и экзамены.

Можно ли открыть категорию D сразу после получения прав категории B?

Нет, нужен хотя бы год стажа.

Как часто нужно обновлять медицинскую справку?

Раз в год, вне зависимости от места работы.

Можно ли учиться на D с автоматической коробкой?

Да, но права будут действительны только для автобусов с "автоматом".

Мифы и правда

Миф: права категории D можно получить без опыта.

Правда: обязательный стаж — минимум год.

Миф: достаточно обычной медсправки.

Правда: для D нужна расширенная форма № 003-В/у.

Миф: обучение можно пройти онлайн.

Правда: дистанционные курсы допускаются только для теории, практика обязательна очно.

3 интересных факта