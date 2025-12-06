Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Водитель выкручивает руль
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 8:52

Не по паспорту, а по здоровью: что придет на смену скандальному закону о правах для пожилых

Госдума предложила медосмотры вместо запрета прав после 65 лет — Федяев

Идея "отрубить" доступ к водительским правам по возрастной планке вновь всплыла в публичной повестке — и сразу получила ответ из Госдумы. Об этом сообщает ТАСС. Зампред думского комитета по транспорту Павел Федяев назвал предложение ограничить выдачу прав после 65 лет излишним и предупредил о риске дискриминации миллионов граждан.

В чём суть инициативы и почему её считают опасной

Речь идёт о предложении установить возрастное ограничение на получение водительских прав с 65 лет. Федяев заявил, что считает такую меру избыточной: в России растёт средняя продолжительность жизни, люди внимательнее относятся к здоровью, а медицина развивается. По его логике, при жёсткой возрастной границе каждый год всё больше граждан могли бы автоматически лишаться возможности водить машину, даже оставаясь физически здоровыми и дееспособными.

Депутат подчёркивает социальные последствия: запрет "по паспорту" способен снижать социальную активность, а в некоторых случаях — лишать людей работы. В результате, по мнению Федяева, мера превращается не в инструмент безопасности, а в возрастную дискриминацию.

Что предлагают вместо "возрастного отсечения"

Федяев напомнил, что уже приняты законодательные изменения, нацеленные на выявление медицинских противопоказаний к вождению. Они начнут действовать с 1 марта 2027 года и направлены на ограничение права управления транспортом для тех, у кого противопоказания подтверждены. Депутат считает, что такой подход даёт более объективную оценку состояния водителя, чем изъятие прав по достижении определённого возраста.

Отдельно отмечается, что при таком механизме у человека сохраняется возможность вернуть водительское удостоверение после успешного прохождения лечения. То есть акцент переносится с возраста на медицинские критерии и проверяемые основания.

Почему критикуют и идею "прав только с 21"

Параллельно Федяев выступил против предложения повысить минимальный возраст получения прав до 21 года. Он считает, что формировать ответственность нужно не запретами, а через рост качества обучения и контроля. В качестве примера депутат упомянул, что в 2026 году в России планируется внедрить рейтинг автошкол, который должен повысить уровень образовательных услуг и помочь будущим водителям выбирать более надёжные учебные заведения.

