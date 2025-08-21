Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 4:41

Чем опытнее автомобилист, тем сильнее его пугают эти простые ситуации

В ГАИ назвали главные страхи водителей со стажем на дорогах

Почему даже самые уверенные и опытные водители испытывают страх за рулем? На первый взгляд кажется, что годы практики должны полностью избавить человека от волнений на дороге. Но, как показала практика, всё обстоит наоборот: именно со временем к водителям приходит понимание, что автомобиль может быть источником реальной опасности.

Парадокс опыта: чем больше стаж, тем больше тревог

Представитель ГАИ в интервью отметил, что со временем многие автовладельцы начинают опасаться привычных на первый взгляд ситуаций.

"Самый распространенный и зачастую иррациональный страх — боязнь обогнать патрульный автомобиль", — подчеркнул он.

И если для начинающих водителей это может быть даже поводом для смелости, то люди со стажем чаще выбирают осторожность. Причина кроется в памяти о прошлых временах: когда-то подобные манёвры могли закончиться серьёзными проблемами с инспекторами. Сейчас подобные опасения скорее из области психологических, чем реальных, но они по-прежнему распространены.

Регулировщик вместо светофора

Неожиданный источник волнений для многих — появление регулировщика на оживлённом перекрёстке. Сегодня это редкость, и многие водители банально забыли значения сигналов. К тому же появляется дополнительный страх: неверно истолковать указание сотрудника и получить наказание. В отдельных случаях за неповиновение действительно предусмотрено серьёзное наказание — вплоть до 15 суток ареста.

Многоуровневые развязки и платные дороги

Сложные дорожные узлы тоже способны выбить из колеи даже бывалого автомобилиста. Развязки с множеством съездов путают, и ошибка в выборе полосы нередко приводит к попаданию на незапланированный маршрут. Самое неприятное — когда эта ошибка оборачивается вынужденным выездом на платный участок дороги. Для многих водителей такие моменты становятся источником раздражения и стресса.

Ночь — враг уверенности

Управление автомобилем в темное время суток — ещё один фактор, вызывающий тревогу.

"В ночное время не видно ям, могут из ниоткуда появиться пешеходы в состоянии алкогольного опьянения", — отметил представитель ГАИ.

Опасность заключается и в том, что даже при хорошем освещении водитель может не заметить внезапные препятствия. Плюс возрастает нагрузка на зрение и внимание, что делает дорогу непредсказуемой.

