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Ирина Малова Опубликована сегодня в 16:55

Усталость за рулем начинается незаметно: эти признаки нельзя игнорировать

В России разрабатывается специализированная система помощи уставшим водителям, призванная снизить аварийность на трассах. О скептическом отношении к подобным технологическим инициативам изданию NewsInfo рассказал руководитель автошколы ОРЛАН в Электростали Владимир Покровский.

Ранее представители государственной компании "Российские автомобильные дороги" озвучили планы по внедрению новых алгоритмов мониторинга состояния автомобилистов. Разработка была анонсирована на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2026), где эксперты подчеркнули важность технологического контроля за безопасностью движения.

Внедрение систем контроля водителя требует учета большого количества факторов, влияющих на вождение.

Покровский выразил сомнения в эффективности грядущих нововведений. По его мнению, отрасль уже перенасыщена контрольными инструментами, которые на практике не всегда приносят результат. Эксперт отметил, что современные машины уже оснащены функциями удержания в полосе, а коммерческий транспорт обязан использовать тахографы для фиксации режима труда и отдыха.

Однако формальное наличие этих приборов не гарантирует исполнения правил, так как профессиональные водители часто вынуждены продолжать движение из-за особенностей оплаты труда — сдельной оплаты за километраж. Инженеры уже создают технологии оценки адекватности человека за рулем, которые должны помочь в контроле, но эксперт напоминает, что человеческий фактор остается определяющим.

"Увидеть уставшего водителя несложно, он начинает ехать прямо там, где нужно поворачивать, он засыпает. Большое количество мер уже принято. Есть в машинах система, которая не позволяет водителю покинуть полосу. На грузовых машинах стоят тахографы, которые обязывают водителя соблюдать режим труда и отдыха. Штрафы огромные за несоблюдение режима труда и отдыха. Однако ничего это не работает", — говорит эксперт.

По мнению спикера, автоматизированные системы часто становятся лишь дополнением, которое водитель либо игнорирует, либо отключает из-за усталости, стремясь выполнить план по доставке груза. Как отмечают специалисты, даже электронные ассистенты не всегда делают поездки безопаснее, если человек за рулем игнорирует базовые принципы отдыха. Проблема актуальна и для беспилотного транспорта: законодатели уже вводят нормы, согласно которым машина должна сама распознать обморок человека и экстренно припарковаться у обочины.

"Совет один — лечь спать. Нет никаких других советов. Проветриваться, лимон под язык, куча еще всего прочего — это все ерунда. Человеку нужно спать, человек должен спать. Нужно соблюдать режим труда и отдыха. Вся техника безопасности написана кровью", — подытожил Покровский.

Специалисты напоминают, что физиологическое состояние водителя является критическим аспектом безопасности. Игнорирование усталости ради экономии времени повышает шансы на критическую ошибку на дороге, при этом простые меры профилактики остаются единственным действенным способом сохранить бдительность.

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Проверено экспертом: Автоэксперт Иван Рогов, Автоэксперт Дмитрий Сафронов.
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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