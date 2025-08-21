Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:16

Молодые водители в шоке: один показатель увеличивает цену ОСАГО больше всего

Таблица КВС: сколько заплатят за ОСАГО молодые и опытные водители

Многие водители думают, что стоимость полиса ОСАГО определяется исключительно характеристиками машины. На деле всё куда сложнее: важную роль играет и так называемый коэффициент возраста и стажа (КВС). Именно он способен как существенно поднять, так и заметно снизить цену страховки.

Что скрывается за аббревиатурой КВС

КВС — это коэффициент, который учитывает возраст водителя и его опыт вождения. По сути, это способ страховых компаний оценить вероятность ДТП. Чем моложе автомобилист и чем меньше его стаж, тем выше риски — а значит, и цена полиса.

Стаж считается с момента выдачи водительского удостоверения. Неважно, водил ли человек за это время машину или нет: срок всё равно идёт. Например, если права категории B получены в 2007 году, то к 2025 году стаж составит 18 лет.

Как работает система коэффициентов

  • Для самых неопытных водителей младше 21 года КВС достигает максимума — 2,27.
  • Уже через год активного вождения показатель снижается до 1,92.
  • К 21 году он падает примерно до 1,65, а к 22 годам — до 1,13.

Настоящие бонусы начинаются после 30 лет и при стаже более 10 лет: в этом случае КВС опускается ниже единицы и начинает снижать итоговую цену полиса. Чтобы понять свой коэффициент, достаточно взглянуть в таблицу КВС: она показывает, какой показатель соответствует конкретному возрасту и стажу. Например, если автомобилисту 30 лет и он за рулём всего два года, его коэффициент составит 1,48.

Почему КВС так важен

Размер коэффициента напрямую отражается на итоговой стоимости ОСАГО. Чем выше риск аварийности — тем дороже страховка. Молодые и неопытные водители всегда платят больше, но с каждым годом безаварийного стажа их КВС снижается, а вместе с ним уменьшаются и расходы на страховку.

Однако есть и исключение. Если оформляется полис без ограничения числа водителей, КВС всегда равен 1. Но здесь вступает в игру другой показатель — коэффициент ограничений (КО), который для таких случаев установлен на уровне 3,16. В итоге для молодых водителей подобная страховка может оказаться ещё менее выгодной.

