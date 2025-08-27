Авто с десятком настроек, а водитель жмёт всегда одну кнопку
Сегодня почти каждая современная машина имеет несколько режимов движения. Даже самые обычные седаны или кроссоверы предлагают минимум два варианта — "Eco" и "Sport". А вот у внедорожников и спорткаров выбор куда шире: у Toyota 4Runner есть разные режимы тяги для бездорожья, а у McLaren — отдельные настройки двигателя и шасси. Но главный вопрос: пользуетесь ли вы ими?
Личный опыт от автора The Drive
В моей "флотилии" из девяти автомобилей (включая рабочие машины для ранчо) только у одного есть такие режимы — у BMW 330 Touring 2017 года. По умолчанию он стартует в Comfort, но одним движением переключателя на центральной консоли можно перейти в EcoPro, Sport или Sport+.
Честно говоря, я не жму кнопки на каждой поездке, но меняю режимы довольно часто.
Как это выглядит на практике
Пример: если еду из Хадсон-Вэлли к родственникам в Адирондаках, то:
- Комфорт — на обычных дорогах,
- EcoPro — на трассе,
- Sport — на извилистых горных серпантинах.
Это не превращает машину в абсолютно другого зверя — изменения не радикальные. Но чувствуется, что электроника корректирует отклик педали газа и поведение трансмиссии. И это реально помогает адаптироваться под разные условия.
На трассе приятно катиться на низких оборотах, экономя топливо. В горах — наоборот, более резкий отклик и высокие точки переключения ощущаются к месту.
Лучший режим — EcoPro
Особенно люблю EcoPro из эпохи BMW 2010-х. Когда машина катится с горы, обороты двигателя падают до холостых, но при этом коробка остаётся в "Drive". В итоге можно скользить со скоростью 70 миль/ч при 750 об/мин, получая не только внушительные цифры расхода, но и прохладу для двигателя.
А вот Sport+ - мимо
Sport+ на моём универсале, по сути, просто чуть больше расслабляет систему стабилизации, добавляя к более острому газу и агрессивным переключениям коробки. Но я его не включаю: в машине почти всегда жена, собака и багаж, и лишние пробуксовки колёс — явно не то, что нужно.
Вопрос к вам
А вы переключаете режимы в своей машине? Или ездите всегда в одном и том же?
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru