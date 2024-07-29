Врач Алексей Кабанов порекомендовал морс как самый полезный и освежающий напиток в жару, отмечая его преимущества перед квасом, содержание которого иногда увеличивается за счёт добавления сахара. Кабанов предостерег от напитков с добавленным сахаром, так как это может усугубить заболевания.

Также квас содержит алкоголь, пусть и в небольших количествах.

Нутрициолог Игорь Строков подчеркнул важность выбора напитков, которые не наносят вред здоровью в жару, предостерегая от употребления кофе и чая из-за их диуретического эффекта, а также от газированных напитков и энергетиков из-за высокого содержания сахара и кофеина. Также не рекомендуется пить пакетированные соки и молочные коктейли с добавлением сахара и искусственных подсластителей, сообщает МедикФорум.

Фото: commons.wikimedia.org/Santha Kumar. G (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)