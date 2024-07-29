В период магнитных бурь некоторые продукты могут усиливать нагрузку на организм, поэтому врач-терапевт Андрей Кондрахин порекомендовал ограничить их употребление. Стимулирующие напитки, такие как чай, кофе и алкоголь, увеличивают нагрузку на сердечно-сосудистую систему и способствуют обезвоживанию, сообщает Вечерняя Москва.

Кондрахин также посоветовал исключить соль, которая задерживает жидкость в организме и усиливает работу сердца, особенно во время магнитных бурь. Кроме того, следует избегать копченостей, соленостей и консервов, переходя на легкую пищу, которая меньше нагружает организм.

Людям с хроническими заболеваниями важно контролировать давление, принимать необходимые лекарства и избегать тяжелой пищи.

Фото: commons.wikimedia.org/Nayan j Nath (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)