Можно запивать еду водой — врачи развеяли главный диетический миф

Миф о вреде запивания еды водой или другими напитками прочно укоренился в народе. Многие уверены, что жидкости "разбавляют" желудочный сок, мешают перевариванию и растягивают желудок. Однако врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева уверена: это распространённое заблуждение.

"Желудок вырабатывает столько кислоты, сколько нужно для переваривания, и разбавление жидкости лишь облегчает процесс, делая пищу более доступной для сока", — пояснила эндокринолог Оксана Михалева.

Почему запивать еду не вредно

Желудок — адаптивный орган, который регулирует выработку ферментов и кислоты в зависимости от состава пищи. Поэтому жидкость, выпитая во время еды, не "разбавляет" сок, а помогает пище быстрее пропитаться им, облегчая процесс переваривания.

Михалева отмечает, что объём желудочного сока варьируется, и при необходимости организм вырабатывает его больше. Таким образом, вода не мешает, а наоборот, способствует нормальной работе ЖКТ.

"Растянуть желудок обычной жидкостью невозможно, это случается только при постоянном переедании", — подчеркнула специалист.

Обычная вода быстро покидает желудок, не успевая повлиять на его форму или объём. Поэтому растяжение возможно лишь при регулярном употреблении чрезмерных порций пищи, но не при запивании еды.

В каких случаях запивать еду полезно

Для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или склонностью к перееданию вода во время еды может быть даже полезна. Она облегчает прохождение пищи, уменьшает раздражение слизистой и помогает контролировать аппетит.

Тёплая вода или травяной чай смягчают консистенцию блюд, способствуют лучшему усвоению и предотвращают чувство тяжести после еды. Особенно это важно для тех, кто страдает гастритом или функциональной диспепсией.

Кроме того, небольшое количество жидкости снижает риск переедания: мозг получает сигнал о насыщении чуть раньше, когда желудок наполняется водой и едой одновременно.

Кофе и чай во время еды: можно или нет?

Многие опасаются, что кофе и чай мешают усвоению питательных веществ. Но, как поясняет Михалева, эти напитки не влияют на усвоение витаминов, а с минералами взаимодействуют только при приёме добавок.

"Они не влияют на усвоение витаминов из пищи, а на минералы — лишь при приёме добавок, где нужен перерыв в два-четыре часа между напитком и приёмом", — уточнила врач.

То есть, если вы пьёте чай или кофе во время еды, ничего страшного не произойдёт. Но если принимаете железо, кальций или цинк в виде таблеток — стоит подождать несколько часов, чтобы кофеин и танины не снизили усвоение элементов.

