Можно запивать еду водой — врачи развеяли главный диетический миф

Миф о вреде запивания еды водой или другими напитками прочно укоренился в народе. Многие уверены, что жидкости "разбавляют" желудочный сок, мешают перевариванию и растягивают желудок. Однако врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева уверена: это распространённое заблуждение.
"Желудок вырабатывает столько кислоты, сколько нужно для переваривания, и разбавление жидкости лишь облегчает процесс, делая пищу более доступной для сока", — пояснила эндокринолог Оксана Михалева.
Почему запивать еду не вредно
Желудок — адаптивный орган, который регулирует выработку ферментов и кислоты в зависимости от состава пищи. Поэтому жидкость, выпитая во время еды, не "разбавляет" сок, а помогает пище быстрее пропитаться им, облегчая процесс переваривания.
Михалева отмечает, что объём желудочного сока варьируется, и при необходимости организм вырабатывает его больше. Таким образом, вода не мешает, а наоборот, способствует нормальной работе ЖКТ.
"Растянуть желудок обычной жидкостью невозможно, это случается только при постоянном переедании", — подчеркнула специалист.
Обычная вода быстро покидает желудок, не успевая повлиять на его форму или объём. Поэтому растяжение возможно лишь при регулярном употреблении чрезмерных порций пищи, но не при запивании еды.
В каких случаях запивать еду полезно
Для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или склонностью к перееданию вода во время еды может быть даже полезна. Она облегчает прохождение пищи, уменьшает раздражение слизистой и помогает контролировать аппетит.
Тёплая вода или травяной чай смягчают консистенцию блюд, способствуют лучшему усвоению и предотвращают чувство тяжести после еды. Особенно это важно для тех, кто страдает гастритом или функциональной диспепсией.
Кроме того, небольшое количество жидкости снижает риск переедания: мозг получает сигнал о насыщении чуть раньше, когда желудок наполняется водой и едой одновременно.
Кофе и чай во время еды: можно или нет?
Многие опасаются, что кофе и чай мешают усвоению питательных веществ. Но, как поясняет Михалева, эти напитки не влияют на усвоение витаминов, а с минералами взаимодействуют только при приёме добавок.
"Они не влияют на усвоение витаминов из пищи, а на минералы — лишь при приёме добавок, где нужен перерыв в два-четыре часа между напитком и приёмом", — уточнила врач.
То есть, если вы пьёте чай или кофе во время еды, ничего страшного не произойдёт. Но если принимаете железо, кальций или цинк в виде таблеток — стоит подождать несколько часов, чтобы кофеин и танины не снизили усвоение элементов.
Сравнение популярных напитков за столом
|Напиток
|Влияние на пищеварение
|Комментарий
|Вода
|Улучшает переваривание
|Оптимальный вариант
|Тёплый чай
|Снимает спазмы, улучшает тонус ЖКТ
|Подходит при тяжести
|Кофе
|Стимулирует желудочный сок
|Лучше пить в умеренных количествах
|Холодные напитки
|Замедляют пищеварение
|Не рекомендуются
|Газированные напитки
|Повышают вздутие и дискомфорт
|Следует избегать
Советы шаг за шагом: как правильно запивать еду
-
Выбирайте простую воду. Она лучше всего подходит для запивания — без сахара и газа.
-
Следите за температурой. Оптимально — тёплая или комнатная. Холодная жидкость может замедлить пищеварение.
-
Не запивайте слишком много. Достаточно 100-150 мл жидкости во время приёма пищи.
-
Не пейте залпом. Делайте мелкие глотки, особенно если пища сухая.
-
После еды можно пить через 15-20 минут. Это помогает завершить процесс переваривания.
Такая привычка способствует нормальному функционированию ЖКТ и предотвращает ощущение тяжести.
А что если есть болезни ЖКТ?
При гастрите, язвенной болезни и повышенной кислотности запивать еду не только можно, но и нужно — тёплая жидкость снижает раздражение слизистой и уменьшает боль. Однако важно выбирать напитки без кофеина и кислот.
Вода или отвар ромашки помогут смягчить процесс переваривания и ускорить восстановление. А вот газированные напитки, кислые соки и кофе при таких диагнозах стоит ограничить.
FAQ
Можно ли пить воду до еды?
Да, за 15-20 минут до еды вода помогает подготовить желудок.
Сколько можно пить во время приёма пищи?
Около половины стакана — этого достаточно, чтобы помочь пищеварению.
Можно ли запивать мясо чаем или кофе?
Да, но лучше не слишком крепким — это снижает раздражение желудка.
Почему не стоит пить ледяную воду за едой?
Холод сужает сосуды слизистой и замедляет переваривание пищи.
Можно ли запивать еду молоком?
Только если нет непереносимости — молоко нейтрально влияет на ЖКТ.