Девушка на белковой диете
Девушка на белковой диете
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 10:22

Можно запивать еду водой — врачи развеяли главный диетический миф

Диетолог Михалева: запивать еду водой не вредно и не растягивает желудок

Миф о вреде запивания еды водой или другими напитками прочно укоренился в народе. Многие уверены, что жидкости "разбавляют" желудочный сок, мешают перевариванию и растягивают желудок. Однако врач-эндокринолог и диетолог, кандидат медицинских наук Оксана Михалева уверена: это распространённое заблуждение.

"Желудок вырабатывает столько кислоты, сколько нужно для переваривания, и разбавление жидкости лишь облегчает процесс, делая пищу более доступной для сока", — пояснила эндокринолог Оксана Михалева.

Почему запивать еду не вредно

Желудок — адаптивный орган, который регулирует выработку ферментов и кислоты в зависимости от состава пищи. Поэтому жидкость, выпитая во время еды, не "разбавляет" сок, а помогает пище быстрее пропитаться им, облегчая процесс переваривания.

Михалева отмечает, что объём желудочного сока варьируется, и при необходимости организм вырабатывает его больше. Таким образом, вода не мешает, а наоборот, способствует нормальной работе ЖКТ.

"Растянуть желудок обычной жидкостью невозможно, это случается только при постоянном переедании", — подчеркнула специалист.

Обычная вода быстро покидает желудок, не успевая повлиять на его форму или объём. Поэтому растяжение возможно лишь при регулярном употреблении чрезмерных порций пищи, но не при запивании еды.

В каких случаях запивать еду полезно

Для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта или склонностью к перееданию вода во время еды может быть даже полезна. Она облегчает прохождение пищи, уменьшает раздражение слизистой и помогает контролировать аппетит.

Тёплая вода или травяной чай смягчают консистенцию блюд, способствуют лучшему усвоению и предотвращают чувство тяжести после еды. Особенно это важно для тех, кто страдает гастритом или функциональной диспепсией.

Кроме того, небольшое количество жидкости снижает риск переедания: мозг получает сигнал о насыщении чуть раньше, когда желудок наполняется водой и едой одновременно.

Кофе и чай во время еды: можно или нет?

Многие опасаются, что кофе и чай мешают усвоению питательных веществ. Но, как поясняет Михалева, эти напитки не влияют на усвоение витаминов, а с минералами взаимодействуют только при приёме добавок.

"Они не влияют на усвоение витаминов из пищи, а на минералы — лишь при приёме добавок, где нужен перерыв в два-четыре часа между напитком и приёмом", — уточнила врач.

То есть, если вы пьёте чай или кофе во время еды, ничего страшного не произойдёт. Но если принимаете железо, кальций или цинк в виде таблеток — стоит подождать несколько часов, чтобы кофеин и танины не снизили усвоение элементов.

Сравнение популярных напитков за столом

Напиток Влияние на пищеварение Комментарий
Вода Улучшает переваривание Оптимальный вариант
Тёплый чай Снимает спазмы, улучшает тонус ЖКТ Подходит при тяжести
Кофе Стимулирует желудочный сок Лучше пить в умеренных количествах
Холодные напитки Замедляют пищеварение Не рекомендуются
Газированные напитки Повышают вздутие и дискомфорт Следует избегать

Советы шаг за шагом: как правильно запивать еду

  1. Выбирайте простую воду. Она лучше всего подходит для запивания — без сахара и газа.

  2. Следите за температурой. Оптимально — тёплая или комнатная. Холодная жидкость может замедлить пищеварение.

  3. Не запивайте слишком много. Достаточно 100-150 мл жидкости во время приёма пищи.

  4. Не пейте залпом. Делайте мелкие глотки, особенно если пища сухая.

  5. После еды можно пить через 15-20 минут. Это помогает завершить процесс переваривания.

Такая привычка способствует нормальному функционированию ЖКТ и предотвращает ощущение тяжести.

А что если есть болезни ЖКТ?

При гастрите, язвенной болезни и повышенной кислотности запивать еду не только можно, но и нужно — тёплая жидкость снижает раздражение слизистой и уменьшает боль. Однако важно выбирать напитки без кофеина и кислот.

Вода или отвар ромашки помогут смягчить процесс переваривания и ускорить восстановление. А вот газированные напитки, кислые соки и кофе при таких диагнозах стоит ограничить.

FAQ

Можно ли пить воду до еды?
Да, за 15-20 минут до еды вода помогает подготовить желудок.

Сколько можно пить во время приёма пищи?
Около половины стакана — этого достаточно, чтобы помочь пищеварению.

Можно ли запивать мясо чаем или кофе?
Да, но лучше не слишком крепким — это снижает раздражение желудка.

Почему не стоит пить ледяную воду за едой?
Холод сужает сосуды слизистой и замедляет переваривание пищи.

Можно ли запивать еду молоком?
Только если нет непереносимости — молоко нейтрально влияет на ЖКТ.

