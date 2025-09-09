Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Струя воды
Струя воды
© flickr.com by Дженни Даунинг is licensed under Creative Commons Attribution 2.5 Generic
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:17

Глоток за обедом — и вечер испорчен: когда запивать еду опасно

Daily Mail: диетолог Пеллетье назвала опасные ошибки при употреблении воды

Диетолог Молли Пеллетье предупредила: привычка запивать еду водой может обернуться неприятными последствиями. На её пост в соцсетях обратило внимание издание Daily Mail.

Когда питьё становится ошибкой

По словам специалистки, проблемы возникают, если:

  • запивать еду водой,

  • пить натощак,

  • употреблять воду прямо перед сном,

  • выпивать большие объёмы залпом.

В таких случаях повышается риск изжоги, вздутия живота и отрыжки.

Дополнительные факторы

Пеллетье уточнила, что схожие симптомы могут быть вызваны и другими причинами:

  • стрессом,

  • употреблением алкоголя,

  • кофе или шоколада.

Но именно неправильное употребление воды усиливает их проявление.

Как пить правильно

Чтобы избежать неприятных ощущений, диетолог советует:

  • пить воду небольшими порциями,

  • делать паузы между глотками,

  • употреблять жидкость между приёмами пищи, а не сразу до или после еды.

Итог

Правильный режим питья — это не только вопрос гидратации, но и способ защитить себя от проблем с пищеварением.

