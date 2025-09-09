Глоток за обедом — и вечер испорчен: когда запивать еду опасно
Диетолог Молли Пеллетье предупредила: привычка запивать еду водой может обернуться неприятными последствиями. На её пост в соцсетях обратило внимание издание Daily Mail.
Когда питьё становится ошибкой
По словам специалистки, проблемы возникают, если:
-
запивать еду водой,
-
пить натощак,
-
употреблять воду прямо перед сном,
-
выпивать большие объёмы залпом.
В таких случаях повышается риск изжоги, вздутия живота и отрыжки.
Дополнительные факторы
Пеллетье уточнила, что схожие симптомы могут быть вызваны и другими причинами:
-
стрессом,
-
употреблением алкоголя,
-
кофе или шоколада.
Но именно неправильное употребление воды усиливает их проявление.
Как пить правильно
Чтобы избежать неприятных ощущений, диетолог советует:
-
пить воду небольшими порциями,
-
делать паузы между глотками,
-
употреблять жидкость между приёмами пищи, а не сразу до или после еды.
Итог
Правильный режим питья — это не только вопрос гидратации, но и способ защитить себя от проблем с пищеварением.
