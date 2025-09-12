Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Пиво за рулем
Пиво за рулем
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Авто и мото
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:27

Алкоголь в припаркованной машине: тайный щит против ГАИ, о котором молчат все

Лишают ли прав за распитие алкоголя в припаркованной машине — разъяснение МВД

Представьте: вы припарковались у дома после тяжелого дня, решили расслабиться с пивом в салоне. Вдруг — стук в окно. ГАИ. А дальше — протокол и лишение прав. Законно ли это? Давайте разберемся с советами от автоюриста, чтобы вы знали, как защитить себя.

Почему ГАИ охотится за "пьяными" в припаркованных авто?

Не все дни у инспекторов проходят гладко. Иногда они патрулируют дворы, высматривая водителей с бутылкой. Закон не запрещает пить алкоголь в стоящей машине — но почему же права все равно отбирают? Автоюрист объясняет: дело часто в давлении сверху. Руководство требует "статистики" и взяток, а не каждый день удается поймать настоящих нарушителей на дороге. Так что гаишники могут перегибать палку.

Лучше вообще не пить в авто — найдите другое место. Но если обстоятельства не позволяют, помните: пока машина стоит на месте и не сдвинулась ни на сантиметр, вы не нарушитель. Как только проехали хотя бы 30 см — все, могут привлечь к ответственности по закону и лишить прав.

Как защититься от произвола: видеозапись — ваш лучший друг

ГАИ часто превышает полномочия, приписывая вам "поездку" даже если вы стояли. Свидетели могут соврать, даже в суде. Защита простая: ведите непрерывную съемку. Если запись покажет, что машина не двигалась, права у вас никто не отберет. Включайте видеорегистратор на всякий случай — даже если двигатель заглушен, факт присутствия с алкоголем уже вызывает подозрения.

Не отказывайтесь от освидетельствования: хитрость гаишников

Инспекторы могут предложить медосвидетельствование. Не отказывайтесь — иначе другая статья и штраф плюс лишение. Они рассчитывают на ваше состояние, когда вы не думаете ясно. Но с записью вы не только оправдаетесь, но и сможете привлечь их к ответственности.

При оформлении документов обязательно укажите свое несогласие. Это ключевой момент, чтобы потом оспорить все в суде.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Средняя зарплата автомехаников в России в августе достигла 130 тысяч рублей — данные рынка труда сегодня в 16:18

Стали известны реальные зарплаты автомехаников в России: доходы удивляют

Узнайте, где автомеханики зарабатывают больше всего, почему зарплаты растут, и какие регионы открывают лучшие перспективы для специалистов.

Читать полностью » Stellantis отказалась от трёхцилиндровых моторов PureTech после проблем с надёжностью сегодня в 15:41

Эра маленьких турбомоторов подошла к концу: автогиганты признали важную ошибку

Stellantis отказывается от трехцилиндровых моторов и делает ставку на гибриды. Почему концерн изменил курс и что это значит для водителей?

Читать полностью » На Нюрбургринге заметили Porsche Taycan GT4 RS: попытки рекорда завершились неудачей сегодня в 15:17

Рекорд или позор? Как Porsche дважды пыталась штурмовать Нюрбургринг и сошла с дистанции

Прототип Porsche Taycan GT4 RS на Нюрбургринге получил повреждения при рекордной попытке. Что скрывается за тестами и когда ждать премьеру?

Читать полностью » Эксперты объяснили, почему резкий занос на спорткарах вроде Porsche 911 и S2000 — это ошибка водителя сегодня в 15:05

Миф о резком заносе рушится быстрее, чем тачка в Форсаже: правда о заднем приводе

"Резкий занос" пугает новичков и окутан мифами. Но действительно ли существует внезапное скольжение, или это всего лишь ошибка водителя?

Читать полностью » Ferrari представила 849 Testarossa: поклонники разочарованы изменениями в дизайне сегодня в 14:57

Миф о копии рассыпается: современная Testarossa играет по-своему

Новая Ferrari Testarossa вызвала волну критики: фанаты недовольны её обликом. Но что скрывается за этим дизайном и почему реакция так полярна?

Читать полностью » Строительство завода Hyundai и LG в Джорджии приостановлено после миграционного рейда сегодня в 14:36

Миграционный рейд на автозавод грозит обрушить планы Hyundai и LG в Америке

Массовый рейд властей США сорвал планы Hyundai и LG по строительству завода в Джорджии. Проект заморожен, а судьба тысяч рабочих мест оказалась под вопросом.

Читать полностью » В Калуге началось производство семейного кроссовера Tenet T8 сегодня в 13:56

Калужская новинка перекроет кислород китайцам: что скрывается в Tenet T8

Новый российский кроссовер Tenet T8 выходит на рынок: цены от 3,54 млн рублей, полный привод i-4WD, 197 л.с. и комплектации Prime и Ultra.

Читать полностью » Автоэксперты объяснили, когда скрип тормозов — норма, а когда признак неисправности сегодня в 13:37

Скрип тормозов на новой машине? Это может быть нормой

Скрипят тормоза — это неисправность или особенность? Разбираем основные причины шума и рассказываем, когда стоит ехать в сервис.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Том Холланд пошутил о частой замене костюма Человека-паука на съёмках
Авто и мото

Доверенности на грузоперевозки требуют указания маршрута — Минтранс РФ
Наука

Семена одуванчика реагируют на ветер: биологи объясняют механизм
Спорт и фитнес

Невролог Джеффри Дурмер: лёгкая тренировка после недосыпа помогает восстановить сон
Красота и здоровье

Врач Яно предупредил гипертоников об опасности сладких напитков, кофе и энергетиков
Красота и здоровье

Дерматолог Видж: выдавливание прыщей в треугольнике смерти может привести к инфекции мозга
Еда

Греческий йогурт с нутом и овощами подходит для быстрого обеда — диетологи
Садоводство

Дачникам напомнили о правилах хранения инструментов осенью
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet