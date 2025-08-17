Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 23:16

Сидя в машине с бокалом: как избежать ловушки ГИБДД

ГИБДД выявляет случаи распития алкоголя в автомобилях: что нужно знать водителям

Казалось бы, если автомобиль стоит на месте, а водитель не собирается трогаться — в чём проблема? Однако инспекторы ГИБДД нередко лишают прав даже тех, кто просто сидит в машине с бокалом пива. Почему так происходит и как защититься от произвола? Разбираемся с автоюристом.

Почему водителей наказывают за распитие в припаркованном авто?

По закону, если машина не двигалась, нарушений нет. Но на практике инспекторы часто идут на хитрости:

  • давление сверху — начальство требует статистики по пьяным за рулём, и гаишники "находят" нарушителей даже там, где их нет.
  • ложные свидетели — иногда находятся "очевидцы", которые утверждают, что водитель ехал, хотя на самом деле автомобиль стоял.
  • провокации — инспекторы могут уговаривать пройти медосвидетельствование, рассчитывая, что водитель не сможет адекватно оценить ситуацию.

Как защититься?

  • Включайте видеорегистратор — запись докажет, что машина не двигалась.
  • Фиксируйте несогласие в протоколе — это важно для дальнейшего обжалования.
  • Не отказывайтесь от медосвидетельствования — иначе рискуете получить штраф и лишение прав по другой статье.

"Если автомобиль не двигался, водитель не нарушает ПДД. Но стоит проехать даже 30 см — это уже повод для лишения прав", — поясняет автоюрист.

Главное — не дать инспекторам сфабриковать дело. Если у вас есть доказательства (видео, показания свидетелей), можно не только избежать наказания, но и привлечь к ответственности недобросовестных сотрудников.

