Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Ингушетии запретила "Московской пивоваренной компании" (МПК) использовать маркировку "халяль" на своих энергетиках Gorilla, считая это действие недобросовестной конкуренцией и вводящим в заблуждение потребителей. МПК оспаривает это решение в ФАС РФ и подала два иска в арбитражный суд Ингушетии, первый из которых уже отклонен.

ФАС указывает, что маркировка может ввести в заблуждение, поскольку товары с знаком "халяль" воспринимаются как более здоровые. Тем временем "Центр халяль надзор" выдал МПК разрешение на использование знака "халяль", несмотря на то, что не была проведена полная экспертиза ингредиентов продукции.

Фото: commons.wikimedia.org/AlienFood (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)