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ФАС предписала прекратить использовать маркировку энергетика Gorilla
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ФАС предписала прекратить использовать маркировку энергетика Gorilla "халяльным"

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по Ингушетии запретила "Московской пивоваренной компании" (МПК) использовать маркировку "халяль" на своих энергетиках Gorilla, считая это действие недобросовестной конкуренцией и вводящим в заблуждение потребителей. МПК оспаривает это решение в ФАС РФ и подала два иска в арбитражный суд Ингушетии, первый из которых уже отклонен.

ФАС указывает, что маркировка может ввести в заблуждение, поскольку товары с знаком "халяль" воспринимаются как более здоровые. Тем временем "Центр халяль надзор" выдал МПК разрешение на использование знака "халяль", несмотря на то, что не была проведена полная экспертиза ингредиентов продукции.

Фото: commons.wikimedia.org/AlienFood (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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