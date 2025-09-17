Зимний запас под угрозой: как не превратить сладкие сливы в мусорное ведро

Сливы в разгаре сезона радуют глаз и вкусовые рецепторы. В это время плоды особенно сладкие и сочные, и возникает вопрос — как сохранить урожай подольше? Варенье и компоты остаются популярными, но один из самых простых и полезных способов — сделать сушёные сливы. Для этого вовсе не обязательно покупать специальную сушилку: достаточно духовки или даже обычной печи в деревенском доме.

Почему именно сушка — лучший вариант

Сушка фруктов считается одной из самых древних и экологичных методик заготовки. Она не требует сахара, стерилизации банок и крышек, а плоды сохраняют витамины и привлекательный вид. В отличие от заморозки, где часть клеток разрушается, сушёные сливы остаются насыщенными по вкусу и долго не портятся. А если хранить их в полотняных мешочках в сухой кладовой, они будут радовать вас всю зиму.

Сравнение способов заготовки слив