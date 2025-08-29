Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Куриные крылышки с мёдом и горчицей
Куриные крылышки с мёдом и горчицей
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 0:13

Откройте для себя неожиданный способ приготовления курицы к пиву

Как приготовить сушеную курицу к пиву: пошаговая инструкция

Задумывались ли вы, как сделать идеальную закуску к пиву? Сушеная курица — это не только вкусно, но и просто! Эта пряная, ароматная и диетическая закуска станет настоящим хитом на вашем столе. Порадуйте себя и своих друзей уникальным угощением, которое отлично подойдет как для перекуса, так и для праздничного застолья.

Ингредиенты

  • Куриные грудки — 2 шт.
  • Чесночный порошок — 2 чайн. л.
  • Морская соль — 1 ст. л.
  • Сахар — 1 ст. л.
  • Хмели-сунели — 1 ст. л.
  • Паприка — 1 ст. л.
  • Коньяк — 1 ст. л. (можно заменить на водку или виски)
  • Перец черный молотый — 1 чайн. л.
  • Перец красный молотый — 0.25 чайн. л.

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки куриного мяса. Если у вас есть целые грудки, отделите филе от костей. Тщательно промойте и обсушите их бумажными полотенцами. В глубокой емкости смешайте черный и красный молотый перец, соль и сахар. Затем добавьте коньяк и перемешайте. Если хотите, коньяк можно заменить на другой крепкий алкоголь.

Обильно натрите куриные грудки полученной смесью и поместите их обратно в емкость. Накройте крышкой или пленкой и оставьте в холодильнике на 24 часа. По истечении суток слейте образовавшуюся жидкость и тщательно промойте куриные кусочки под проточной водой. Снова обсушите их.

Смешайте в глубокой емкости черный и красный молотый перец, паприку, хмели-сунели и чеснок. Если используете свежий чеснок, мелко нарежьте его. Хорошо обваляйте куриные грудки в специях, втирая смесь в мясо.

Каждую грудку заверните в марлю или хлопчатобумажную ткань. Поместите их на решетку или в контейнер с вентиляцией и оставьте в холодильнике на 7 дней. После завершения сушки нарежьте курицу тонкими ломтиками и подавайте к столу.

