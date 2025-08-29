Откройте для себя неожиданный способ приготовления курицы к пиву

Задумывались ли вы, как сделать идеальную закуску к пиву? Сушеная курица — это не только вкусно, но и просто! Эта пряная, ароматная и диетическая закуска станет настоящим хитом на вашем столе. Порадуйте себя и своих друзей уникальным угощением, которое отлично подойдет как для перекуса, так и для праздничного застолья.

Ингредиенты

Куриные грудки — 2 шт.

Чесночный порошок — 2 чайн. л.

Морская соль — 1 ст. л.

Сахар — 1 ст. л.

Хмели-сунели — 1 ст. л.

Паприка — 1 ст. л.

Коньяк — 1 ст. л. (можно заменить на водку или виски)

Перец черный молотый — 1 чайн. л.

Перец красный молотый — 0.25 чайн. л.

Пошаговое приготовление

Начните с подготовки куриного мяса. Если у вас есть целые грудки, отделите филе от костей. Тщательно промойте и обсушите их бумажными полотенцами. В глубокой емкости смешайте черный и красный молотый перец, соль и сахар. Затем добавьте коньяк и перемешайте. Если хотите, коньяк можно заменить на другой крепкий алкоголь.

Обильно натрите куриные грудки полученной смесью и поместите их обратно в емкость. Накройте крышкой или пленкой и оставьте в холодильнике на 24 часа. По истечении суток слейте образовавшуюся жидкость и тщательно промойте куриные кусочки под проточной водой. Снова обсушите их.

Смешайте в глубокой емкости черный и красный молотый перец, паприку, хмели-сунели и чеснок. Если используете свежий чеснок, мелко нарежьте его. Хорошо обваляйте куриные грудки в специях, втирая смесь в мясо.

Каждую грудку заверните в марлю или хлопчатобумажную ткань. Поместите их на решетку или в контейнер с вентиляцией и оставьте в холодильнике на 7 дней. После завершения сушки нарежьте курицу тонкими ломтиками и подавайте к столу.