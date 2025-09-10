Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Курага
Курага
© commons.wikimedia.org by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:18

Абрикос лечит и калечит: как одно свойство делает курагу опасной

Врачи рассказали о пользе кураги для сердца и сосудов благодаря высокому содержанию калия

Среди множества сухофруктов именно абрикос в сушёном виде — привычный нам курага или же цельный десертный абрикос - выделяется особым вкусом и пользой. Многие любят добавлять его в каши, салаты, выпечку или просто перекусывать на ходу. Однако далеко не каждый задумывается, что за сладкой мякотью скрывается настоящий кладезь витаминов, минералов и других биологически активных веществ.

Как появляется сухофрукт

Процесс сушки позволяет сохранить абрикос надолго, при этом его питательная ценность даже возрастает. При удалении влаги вкус становится более насыщенным, а концентрация полезных компонентов возрастает в несколько раз. Это делает курагу не только удобным продуктом для хранения, но и важным источником энергии и здоровья.

Кроме того, сухофрукты не подвержены быстрому развитию микроорганизмов, что делает их безопаснее для длительного употребления.

Состав и основные элементы

Абрикосы в сушёном виде остаются богатыми витаминами и минералами. В первую очередь стоит отметить:

  1. Витамины: A, C и целый ряд группы B, которые поддерживают работу нервной системы, обмен веществ и зрение.

  2. Минералы: железо, магний, кальций и особенно калий, необходимый для нормальной работы сердца и сосудов.

  3. Клетчатка: помогает регулировать пищеварение, улучшает моторику кишечника и предотвращает запоры.

  4. Антиоксиданты: защищают клетки от действия свободных радикалов и замедляют процессы старения.

Польза для здоровья

Благодаря высокому содержанию клетчатки абрикосы в сушёном виде помогают наладить работу кишечника и избавиться от проблем с регулярностью стула. Для тех, кто заботится о сердце и сосудах, особенно ценен калий: он способствует поддержанию нормального давления и снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Нельзя не упомянуть и про витамин А, который благотворно влияет на зрение. Регулярное употребление сухофрукта помогает снизить утомляемость глаз и укрепить сетчатку. Кроме того, антиоксиданты и витамины укрепляют иммунитет, защищая организм от инфекций и поддерживая общее самочувствие.

Польза для кожи и внешности

Натуральные антиоксиданты в составе кураги помогают замедлить старение кожи, а витамины группы B поддерживают здоровый вид волос и ногтей. Благодаря этим свойствам курага нередко упоминается в списке продуктов, способных улучшать внешний вид и самочувствие.

Как правильно употреблять

Хотя абрикосы в сушёном виде кажутся лёгкой закуской, важно помнить, что в них содержится немало сахаров. Поэтому диетологи советуют ограничивать порцию. Оптимальным считается 30-60 граммов в день — это примерно горсть сухофруктов. Такой объём позволит получить максимум пользы, не перегружая организм лишними калориями.

Для детей и людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта норму стоит подбирать индивидуально совместно с врачом.

