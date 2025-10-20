Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by Josh Jensen from Toronto, Ontario, Canada is licensed under CC BY-SA 2.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:58

Она смеялась над премиями, а потом взяла три сразу: как Дрю Бэрримор покорила дневное телевидение

Дрю Бэрримор впервые получила дневную премию "Эмми" как лучшая ведущая ток-шоу

Когда Дрю Бэрримор было всего 11 лет, она впервые оказалась в числе номинантов на дневную премию "Эмми". Тогда юная звезда получила признание критиков за участие в детской программе ABC Weekend Specials — экранизации "Приключений Тома Сойера и Гекльберри Финна". Ее работа в категории "Выдающийся исполнитель" обещала блестящее будущее, но первая статуэтка тогда ускользнула из рук.

Путь к признанию

Следующая попытка пришлась на 2009 год, когда актрису номинировали уже за "взрослую" роль — в мини-сериале "Серые сады". Тогда Бэрримор блистала в образе Эдит Бувье, родственницы Жаклин Кеннеди. Картина принесла ей восторженные отзывы критиков и любовь зрителей, но и на этот раз награда досталась другому претенденту.

Тем не менее, актриса не оставила мечту когда-нибудь подняться на сцену с заветной статуэткой. С 2021 года Бэрримор регулярно появлялась в списках номинантов, но уже в новом амплуа — телеведущей собственного проекта "Шоу Дрю Бэрримор".

Победа, которой она ждала десятилетиями

Вечером 19 октября на сцене Pasadena Civic Auditorium произошло то, чего фанаты ждали уже несколько лет. 50-летняя Дрю Бэрримор наконец получила свой первый "Эмми" — в категории "Лучший ведущий дневного ток-шоу".

"Мы так рады выиграть три дневных "Эмми”. Спасибо всем, кто сделал эти награды возможными", — написала актриса в соцсетях.

Для самой Бэрримор этот момент стал символичным завершением многолетнего пути — от детской актрисы до уважаемой телеведущей.

Какое место занимает её шоу

Телепроект The Drew Barrymore Show стартовал в 2020 году и быстро завоевал аудиторию своей искренностью и легкостью. Формат сочетает интервью, истории из жизни знаменитостей и полезные советы для зрителей. Особенностью программы считается искренний, почти дружеский тон бесед, благодаря которому звезды раскрываются по-новому.

В 2025 году шоу было номинировано в девяти категориях премии "Эмми", включая "Выдающийся дизайн костюмов" и "Лучшее техническое руководство". В итоге проект получил две дополнительные награды — за лучшую режиссуру многокамерной дневной программы и за работу команды парикмахеров и визажистов.

Что делает "Шоу Дрю Бэрримор" особенным

  1. Неформальная атмосфера. Зрители ценят за ощущение домашнего уюта — ведущая ведет разговор, как с давними друзьями.

  2. Честность. Бэрримор не избегает личных тем, часто делится собственными историями о карьере, материнстве и сложностях жизни в Голливуде.

  3. Разнообразие гостей. В студии появляются не только звезды, но и обычные люди с вдохновляющими историями.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: многие звезды, запуская ток-шоу, стараются подражать известным форматам.
Последствие: проекты быстро теряют индивидуальность и интерес аудитории.
Альтернатива: подход Бэрримор — создание эмоциональной связи со зрителем. Она делает ставку на личность, а не на сценарий.

А что если…

Если бы Бэрримор не рискнула попробовать себя в роли телеведущей, сегодня её карьера, вероятно, шла бы в ином направлении. Но актриса сумела объединить актерское обаяние и способность слушать, что позволило ей стать лицом нового поколения дневных ток-шоу.

Плюсы и минусы телевизионного формата

Плюсы Минусы
Возможность самовыражения Нестабильные рейтинги
Контакт с аудиторией Большие затраты на продакшн
Ежедневная практика импровизации Эмоциональное выгорание ведущих

Интересные факты

  1. За свою карьеру Бэрримор снялась в более чем 60 фильмах, включая "Инопланетянин" и "50 первых поцелуев".

  2. В 2015 году она основала собственный косметический бренд Flower Beauty.

  3. Её ток-шоу транслируется более чем в 100 странах.

FAQ

— Какой приз получила Дрю Бэрримор?
Она получила дневную премию "Эмми" как лучшая ведущая ток-шоу.

— За что именно её отметили?
За работу над программой The Drew Barrymore Show и за вклад в развитие дневного телевидения.

— Сколько всего наград получила программа?
В 2025 году — три статуэтки: за ведущую, режиссуру и работу визажистов.

Мифы и правда

Миф: премию "Эмми" получают только за актерские роли.
Правда: существует множество категорий — от документальных проектов до ток-шоу.

Миф: телевидение утратило популярность из-за стримингов.
Правда: форматы вроде шоу Бэрримор доказывают, что зрители по-прежнему ищут живое общение и человеческие эмоции.

Миф: успех в кино гарантирует успех на телевидении.
Правда: большинство актёров не справляются с прямыми эфирами, но Бэрримор стала редким исключением.

