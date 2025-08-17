Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 16:49

Зерно с запада: как древние европейцы варили пиво без собственных полей

Археологи нашли следы древнего алкоголя в сосудах возрастом 4500 лет в Польше

Археологи обнаружили следы алкоголя в сосудах культуры колоколовидных кубков, датируемых III тысячелетием до нашей эры. Оказалось, что уже тогда жители Центральной Европы пили ферментированные напитки, похожие на пиво или скандинавский грог.

Алкоголь в древности: не просто напиток

Судя по находкам, алкоголь сопровождал человечество с доисторических времен. Возможно, первые ферментированные напитки появились даже раньше земледелия — например, в пещере Ракефет (Израиль) найдены следы пива, которому около 13 тысяч лет.

Но настоящий расцвет производства алкоголя начался в неолите, когда люди стали оседлыми. Помимо пива, древние варили вино, а также многокомпонентные напитки, которые могли использоваться не только в быту, но и в ритуалах.

Что нашли в польских сосудах?

Группа польских ученых под руководством Дарюша Манастерского (Dariusz Manasterski) из Варшавского университета исследовала 13 фрагментов керамики с Мазовецко-Подлянской низменности. Большинство из них относились к культуре колоколовидных кубков (2800-1800 годы до н. э.), а один — к более позднему тшинецкому культурному кругу.

С помощью газовой хроматографии и масс-спектрометрии химики выявили в девяти образцах следы брожения.

"Скорее всего, это было пиво или что-то вроде скандинавского грога, — отмечают исследователи. — В его состав могли входить не только злаки (пшеница или ячмень), но и фрукты, ягоды или даже дикие дрожжи".

Откуда брали ингредиенты?

Любопытно, что в этом регионе злаки начали выращивать лишь в позднем бронзовом веке. Значит, зерно для напитков, вероятно, привозили с запада — это говорит о торговых связях или миграциях.

На территории современной России тоже пили пиво тысячи лет назад. Например, в Майкопском кургане (IV тысячелетие до н. э.) археологи нашли золотые и серебряные трубочки, которые, как выяснилось, использовали для совместного распития пива во время ритуалов.

